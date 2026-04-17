Ring lanza Rostros reconocidos: Así funciona la nueva IA que identifica personas en sus cámaras

Ring ha puesto en marcha una nueva función en fase beta llamada Rostros reconocidos, una herramienta basada en inteligencia artificial que busca hacer más útiles las notificaciones de sus cámaras y videotimbres.

La idea es sencilla, pero muy práctica: en lugar de recibir un aviso genérico como “Persona en la puerta principal”, el sistema puede mostrar un mensaje mucho más concreto, por ejemplo “Carlos en la puerta principal”.

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Sobre el papel, se trata de una mejora pensada para que el usuario sepa de un vistazo quién se ha acercado a casa. Con el paso del tiempo, además, la cámara puede ir aprendiendo a identificar a familiares, amigos y visitas habituales, de forma que las alertas resulten más relevantes y menos impersonales. Ring también permite decidir para qué personas quieres recibir avisos y para cuáles no, algo que puede ayudar a reducir el ruido de notificaciones diarias.

Qué es exactamente Rostros reconocidos y para qué sirve

La nueva función de Ring utiliza reconocimiento facial para detectar caras visibles en la imagen de la cámara y asociarlas a perfiles dentro de una biblioteca privada del usuario. Una vez que se le asigna un nombre a uno de esos perfiles, ese nombre pasa a aparecer en distintos apartados del sistema, como las alertas, la cronología y el historial de eventos.

Eso significa que la experiencia deja de basarse únicamente en detectar “personas” y da un paso más hacia una identificación más contextual. En la práctica, esto puede resultar útil para saber si quien ha llegado a casa es un familiar, una visita frecuente o simplemente alguien que el sistema no puede identificar todavía.

Ring explica que esta funcionalidad está desactivada por defecto, por lo que el usuario debe activarla manualmente para cada dispositivo compatible. Además, si se añade un nuevo dispositivo a la cuenta, habrá que habilitar también esta opción de forma independiente.

Dispositivos compatibles con la función

Rostros reconocidos está disponible en modelos con resolución 2K y 4K, así como en una selección de dispositivos HD 1080p. En este último grupo, Ring menciona compatibilidad con una larga lista de productos, entre ellos:

Video Doorbell (2.ª gen.), Video Doorbell 2, Video Doorbell 3, Video Doorbell 3 Plus, Battery Video Doorbell, Battery Video Doorbell Plus, Battery Video Doorbell Pro, Wired Video Doorbell Pro, Outdoor Cam, Spotlight Cam Plus con enchufe, Floodlight Cam Wired Plus, Indoor Cam (2.ª gen.) y Pan-Tilt Indoor Cam.

Eso sí, hay una limitación importante que conviene tener en cuenta: Rostros reconocidos no es compatible con la encriptación de vídeo de extremo a extremo de Ring. Por tanto, quienes tengan activada esa capa adicional de privacidad tendrán que renunciar a ella si quieren utilizar esta nueva función.

Qué precisión tiene el reconocimiento facial de Ring

Ring deja claro que el sistema no es infalible y que los resultados pueden variar en función de distintos factores. La compañía reconoce que, en ocasiones, la identificación de personas puede ser imprecisa, algo que no sorprende tratándose de una herramienta de reconocimiento facial aplicada en entornos domésticos y con condiciones cambiantes.

Uno de los factores clave es la distancia a la cámara. En condiciones adecuadas de iluminación, las cámaras de alta resolución, es decir, las de 2K y 4K, suelen reconocer personas a una distancia de hasta entre 3 y 4 metros. En cambio, los modelos HD 1080p se quedan en un alcance más reducido, de aproximadamente 2 metros.

También influye mucho la altura a la que se instala el dispositivo. Ring recomienda montar el videotimbre a unos 1,2 metros del suelo para conseguir mejores resultados. Cuando la cámara está colocada a mayor altura, el ángulo empeora para captar bien la cara y el reconocimiento pierde eficacia, especialmente hasta que la persona se acerca más al objetivo.

A esto se suman otros problemas bastante previsibles: un rostro parcialmente cubierto por gafas de sol, mascarillas, cascos u otros accesorios puede dificultar la identificación; las malas condiciones de iluminación reducen el rendimiento, mientras que la luz del día ofrece los mejores resultados; y los movimientos rápidos o los desplazamientos laterales en el campo de visión también complican el trabajo del sistema. Según Ring, el reconocimiento funciona mejor cuando la persona camina directamente hacia la cámara.

Cómo se crean y gestionan los perfiles de personas

Cuando la cámara detecta una cara claramente visible dentro de su rango de acción, el sistema puede capturar esa imagen y añadirla a una biblioteca de rostros reconocidos. A partir de ahí, el usuario puede poner nombre a cada perfil para que la app empiece a mostrar identificaciones personalizadas.

Es importante señalar que solo el propietario de la cuenta de Ring puede configurar y administrar esta biblioteca. Los usuarios compartidos sí podrán ver en las alertas los nombres asignados a las personas, pero no tendrán acceso a la gestión de la función.

Para nombrar a alguien, el usuario puede hacerlo de dos formas. La primera consiste en entrar directamente en la biblioteca de rostros reconocidos y revisar los perfiles desconocidos detectados por la cámara. La segunda opción pasa por abrir un vídeo dentro del historial de eventos o de la cronología y seleccionar la opción para identificar a esa persona.

Una vez creado un perfil, su nombre aparecerá en las alertas, en la cronología y en el historial, lo que facilita mucho localizar eventos concretos y entender de forma más rápida quién ha pasado por delante de la cámara.

Así se activa Rostros reconocidos en la app de Ring

El proceso de activación se realiza desde la propia aplicación de Ring. Hay que entrar en el panel principal, abrir el menú, acceder al apartado de funcionalidades de IA y, si aparece el aviso correspondiente, aceptar el uso de estas herramientas inteligentes.

Desde ahí, Ring permite activar la función en todos los dispositivos compatibles de una vez o personalizar qué capacidades se habilitan en cada equipo. También se puede acceder a la gestión de personas y al menú de configuración de la biblioteca para administrar los dispositivos implicados.

En otras palabras, Ring ha integrado esta característica dentro del conjunto de funciones de inteligencia artificial de la app, en lugar de dejarla escondida en los ajustes de una cámara concreta.

Qué ocurre cuando la cámara detecta una cara

Si Rostros reconocidos está activado y una persona aparece dentro del rango adecuado con el rostro claramente visible, el sistema la detectará y la añadirá automáticamente a la biblioteca. A partir de ahí, el usuario podrá revisar ese nuevo perfil y decidir si quiere identificarlo con un nombre.

Esto convierte la biblioteca en una especie de registro visual que se va alimentando con el tiempo. De hecho, Ring permite explorar todos los perfiles aún no identificados para ir asignándoles nombre manualmente según se necesite.

Cómo fusionar perfiles duplicados

Uno de los problemas habituales en este tipo de sistemas es que una misma persona pueda acabar apareciendo varias veces como perfiles distintos. Ring contempla esta posibilidad y permite fusionar perfiles duplicados.

Para hacerlo, basta con elegir uno de los perfiles, comenzar a escribir el nombre de la persona y seleccionar un perfil ya existente con el que se quiera combinar. Cuando aparece el mensaje de confirmación, el usuario puede completar la fusión, tras lo cual Ring se encarga de elegir las mejores imágenes disponibles para mejorar el reconocimiento futuro.

Es una función útil porque evita que la biblioteca se llene de duplicados y ayuda a mantener una identificación más consistente.

Gestión de fotos dentro de cada perfil

Ring también ofrece cierto control sobre las imágenes asociadas a cada persona. Dentro de un perfil, el usuario puede revisar las fotos almacenadas y corregir errores si detecta que hay instantáneas de personas distintas mezcladas en el mismo registro.

Desde la biblioteca, se puede seleccionar un perfil, pulsar el icono de edición y marcar las imágenes que se quieran gestionar. A partir de ahí, la app ofrece varias opciones: mover la foto a un perfil existente, crear un perfil nuevo con esa imagen o eliminarla del perfil actual.

Esta herramienta puede resultar especialmente importante para depurar errores de identificación y mejorar la precisión con el tiempo.

Límite de perfiles y eliminación automática

La biblioteca de rostros reconocidos de Ring tiene un tope de 50 perfiles. Cuando se alcanza ese límite, la app avisa al usuario con un mensaje indicando que la biblioteca está llena y que es necesario eliminar perfiles existentes para hacer hueco a nuevos rostros.

Además, Ring aplica una limpieza automática en determinados casos. Los perfiles sin nombre se eliminan por sí solos después de 30 días sin reconocimiento, mientras que todos los perfiles y la información de reconocimiento facial se borran automáticamente tras 180 días sin actividad.

El usuario también puede borrar cualquier perfil manualmente en cualquier momento. Al hacerlo, se elimina de forma permanente el perfil, la información de reconocimiento facial y todas las imágenes asociadas al reconocimiento. Si esa persona vuelve a aparecer en el futuro, las alertas y eventos dejarán de mostrar su nombre hasta que se cree un nuevo perfil.

Cómo funcionan las alertas personalizadas

Uno de los mayores atractivos de esta función está en las alertas personalizadas. Ring permite activar o desactivar avisos para cada perfil de forma individual. Así, puedes decidir si quieres enterarte cada vez que llega una persona concreta o, por el contrario, prefieres seguir viendo su nombre en el historial sin recibir notificaciones.

Cuando las alertas están activadas para un perfil, el dispositivo envía una notificación con el nombre de la persona y la cámara desde la que ha sido detectada. El ejemplo que da la compañía es muy ilustrativo: “Carlos en la puerta principal”.

Si las alertas están desactivadas, no se enviará ninguna notificación, aunque el evento seguirá apareciendo en el historial y en la cronología con el nombre correspondiente. Para personas no reconocidas, el sistema seguirá emitiendo una alerta genérica de persona si no logra identificarla por motivos como la distancia, el ángulo o la iluminación.

Ring añade además que, si aparecen varias personas en un corto intervalo de tiempo, la cámara enviará una alerta basada solo en el primer rostro reconocido con alertas activadas. El resto de personas detectadas aparecerán en el historial de eventos y en los detalles de la cronología, pero no generarán avisos adicionales inmediatos.

Filtrado del historial por personas

Otra ventaja interesante es la posibilidad de filtrar vídeos por rostros reconocidos. Desde el historial de eventos, el usuario puede acceder al filtro de personas y seleccionar uno o varios perfiles para localizar rápidamente clips concretos.

Esto puede ahorrar bastante tiempo cuando se quiere revisar todas las veces que una persona ha aparecido ante la cámara, y además se puede combinar con otros filtros para acotar aún más la búsqueda.

Relación con las alertas inteligentes de Ring

Rostros reconocidos no funciona de manera aislada, sino que depende en parte de la configuración de las alertas inteligentes de Ring. Según explica la compañía, activar esta función permite que las alertas inteligentes detecten y reconozcan automáticamente a las personas, pero cualquier cambio en esa configuración puede afectar directamente al reconocimiento facial.

Por ejemplo, si la grabación de personas dentro de las alertas inteligentes está desactivada, Rostros reconocidos no podrá identificar personas, reconocer caras ni enviar alertas relacionadas con ellas. En cambio, si lo que está desactivado son las notificaciones de detección de personas, los rostros seguirán reconociéndose en los vídeos guardados, pero el usuario no recibirá ninguna alerta cuando se detecte una persona. Aun así, la información seguirá apareciendo en el historial y la cronología.

Privacidad, consentimiento y obligaciones legales

Aquí entramos en una de las partes más delicadas de esta nueva función. Ring recuerda expresamente que Rostros reconocidos utiliza reconocimiento facial para identificar personas y personalizar la experiencia, por lo que recomienda informar a quienes visiten el domicilio de que sus datos faciales están siendo procesados.

Además, la compañía advierte de que algunas leyes, incluidas normativas europeas, pueden exigir el consentimiento explícito de las personas que visitan la ubicación antes de activar esta característica. También subraya que el consentimiento de menores u otras personas vulnerables puede estar sujeto a condiciones específicas.

Ring señala igualmente que cualquier visitante puede retirar ese consentimiento en cualquier momento, y que en ese caso el usuario deberá eliminar de inmediato su perfil de rostros reconocidos. En definitiva, antes de activar la función conviene revisar bien la legislación aplicable, porque no se trata simplemente de un ajuste más dentro de la app, sino de una tecnología sensible desde el punto de vista legal y de privacidad.

Dónde se almacenan los datos faciales

La compañía explica que los perfiles de la biblioteca de rostros reconocidos y la información relacionada con el reconocimiento facial se cifran y se almacenan en la nube, no en los dispositivos Ring.

También deja claro que, si un dispositivo se restablece o se transfiere a otra persona, los perfiles y la información de reconocimiento facial no se trasladan con él. Y si el usuario cancela una suscripción compatible de Ring, sus dispositivos dejarán de reconocer personas y no podrá añadir perfiles nuevos, aunque sí seguirá teniendo acceso para ver y eliminar los perfiles ya creados. En caso de volver a suscribirse, el reconocimiento se reanudará utilizando los perfiles guardados.

Una apuesta por la IA… con advertencias

Ring enmarca esta nueva función dentro de su estrategia de IA responsable y fiable. La empresa asegura que trabaja para desarrollar productos inteligentes, seguros y responsables durante todo el proceso de diseño, desarrollo, implementación y operación.

Según su explicación, los modelos se prueban con grupos demográficos diversos, teniendo en cuenta variables como género, origen étnico, edad y apariencia, con el objetivo de mejorar la fiabilidad y precisión del reconocimiento. Aun así, Ring insiste en que los resultados pueden variar y que pueden producirse errores de identificación, por lo que seguirá mejorando la tecnología con el tiempo.

Lo más importante que debes tener en cuenta

La función Rostros reconocidos de Ring puede aportar un extra de comodidad muy interesante al convertir alertas genéricas en notificaciones realmente útiles y personalizadas. Poder saber quién está en la puerta sin abrir la app, filtrar vídeos por persona o silenciar avisos concretos son ventajas claras para quienes ya utilizan cámaras de la marca a diario.

Sin embargo, también es una herramienta que abre preguntas importantes sobre privacidad, consentimiento y fiabilidad. No solo porque el reconocimiento facial sigue sin ser perfecto, sino porque su uso en un entorno doméstico implica responsabilidades legales que muchos usuarios probablemente no habían tenido que plantearse hasta ahora.

En otras palabras, estamos ante una de esas funciones que resultan atractivas por comodidad, pero que exigen más atención que un simple interruptor de “activar” o “desactivar”. Y tratándose de datos biométricos, esa cautela parece más necesaria que nunca.