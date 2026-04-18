Estas son als nuevas funciones satelitales que podrían llegar al iPhone

Amazon ha movido ficha en uno de los terrenos más estratégicos de los próximos años: la conectividad satelital.

La compañía ha anunciado un acuerdo para adquirir Globalstar, la empresa que hasta ahora daba soporte a varias de las funciones vía satélite de Apple, y al mismo tiempo ha confirmado un acuerdo con la propia Apple para seguir ofreciendo conectividad satelital a funciones actuales y futuras del iPhone y del Apple Watch. La operación todavía debe superar el visto bueno regulatorio y no se espera que se cierre hasta 2027.

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La noticia no es menor. Globalstar es una pieza clave en la experiencia satelital de Apple desde la llegada del iPhone 14, y su paso a manos de Amazon convierte a la compañía de Jeff Bezos en un actor mucho más relevante dentro de una carrera espacial comercial en la que Starlink llevaba ventaja.

Además, según Amazon, cuando la operación se complete, las funciones satelitales de Apple pasarán a apoyarse en Amazon Leo, la constelación de satélites en órbita baja con la que la empresa quiere competir en este mercado.

Qué funciones satelitales ofrece hoy Apple

A día de hoy, Apple ya cuenta con un conjunto bastante sólido de funciones por satélite en los iPhone compatibles. En sus páginas de soporte, la compañía explica que con un iPhone 14 o posterior se puede conectar el teléfono a un satélite cuando no hay cobertura móvil ni Wi-Fi para contactar con emergencias, pedir asistencia en carretera, enviar mensajes a familiares o amigos y compartir la ubicación.

Eso engloba, en la práctica, las funciones que Apple ha ido desplegando hasta ahora: Emergencia SOS vía satélite, Buscar vía satélite, Asistencia en carretera vía satélite y Mensajes vía satélite. La disponibilidad depende del país y la región, por lo que no todas están activas en todos los mercados. Apple también mantiene soporte satelital en el Apple Watch Ultra 3, que puede usar esta conectividad para emergencias, mensajería y compartir ubicación cuando el usuario está fuera de cobertura.

Otro detalle importante es que, por ahora, Apple sigue presentando estas funciones como servicios disponibles sin coste adicional en zonas compatibles, aunque la compañía no ha convertido todavía esta conectividad satelital en una suscripción separada para el usuario final.

Por qué Amazon quiere Globalstar

Sobre el papel, la compra tiene todo el sentido del mundo para Amazon. Globalstar no solo aporta satélites ya operativos, sino también espectro, infraestructura y experiencia en servicios direct-to-device, es decir, conectividad directa entre satélite y dispositivo sin depender de torres móviles tradicionales.

Reuters explica que la operación, valorada en unos 11.570 millones de dólares (unos 10.650 millones de euros, al cambio aproximado actual), le da a Amazon una base mucho más sólida para competir con Starlink y acelerar su despliegue en este segmento.

Además, la compra permite a Amazon reforzar su proyecto de conectividad en órbita baja con una ventaja inmediata: en lugar de construirlo todo desde cero, integra a un proveedor que ya forma parte de la arquitectura satelital del iPhone. Y eso, en el contexto actual, no es un detalle menor.

Qué supone este acuerdo para Apple

Para Apple, el movimiento tiene una lectura bastante clara: continuidad a corto plazo y margen de expansión a medio plazo. La firma de Cupertino ya no dependerá de una Globalstar independiente, sino de un nuevo socio con músculo financiero, ambición industrial y una red propia en desarrollo.

Tanto Amazon como varios medios que han informado sobre la operación coinciden en que el acuerdo contempla soporte para las funciones satelitales actuales y futuras del iPhone y del Apple Watch. Eso significa que, al menos sobre el papel, Apple no solo garantiza que sus servicios existentes seguirán funcionando, sino que se reserva espacio para ampliarlos más adelante.

En otras palabras, Apple gana estabilidad en una función que ya forma parte de su propuesta de valor en movilidad, seguridad y uso fuera de cobertura. Y Amazon, a cambio, se coloca en el centro de una de las experiencias más visibles de la conectividad satelital de consumo.

Las mejoras que ya suenan para el iPhone

Incluso antes de este acuerdo entre Amazon y Apple, ya circulaban rumores sobre nuevas capacidades satelitales para el iPhone. MacRumors ha recopilado al menos cinco posibles mejoras que estarían en desarrollo y que podrían empezar a tomar forma en futuras versiones del sistema, incluidas algunas asociadas a iOS 27, cuya beta se espera en junio y su lanzamiento general en septiembre de este año, según ese mismo medio.

Entre esas posibles novedades estarían 5G vía satélite, quizá reservada a modelos como el futuro iPhone 18 Pro; Apple Maps vía satélite; soporte para enviar fotos en Messages vía satélite; integración de estas funciones en apps de terceros a través de la App Store; y una mejora especialmente interesante: que el iPhone pueda conectarse al satélite sin necesidad de orientarlo manualmente hacia el cielo.

Aquí conviene hacer una pausa. Nada de esto ha sido confirmado por Apple de forma oficial, así que de momento hay que moverlo en el terreno de los rumores y las posibilidades, no de las funciones anunciadas. Pero el hecho de que Amazon hable también de “funciones futuras” encaja bastante bien con la idea de que la conectividad satelital de Apple está lejos de haber tocado techo.

El gran objetivo: que el satélite deje de ser solo para emergencias

Hasta ahora, la conectividad satelital de Apple ha estado muy asociada a escenarios concretos: emergencias, asistencia, localización o mensajería básica fuera de cobertura. Es útil, sí, pero también bastante contenida.

Lo interesante de esta nueva etapa es que puede abrir la puerta a una evolución más ambiciosa. Si Apple acaba incorporando mapas, fotos, APIs para terceros o incluso una conexión más transparente al satélite, estaríamos dejando atrás la idea del satélite como “último recurso” para empezar a verlo como una capa de conectividad complementaria dentro del uso normal del dispositivo.

Eso no significa que vayamos a navegar libremente por internet vía satélite desde el iPhone en el corto plazo, pero sí sugiere una transición hacia funciones más ricas y menos limitadas que las actuales.

Amazon Leo, Starlink y la nueva pelea por el móvil del futuro

Esta operación también confirma algo que lleva tiempo cocinándose: la carrera espacial comercial ya no va solo de dar internet a casas remotas o a barcos en mitad del océano. La gran batalla ahora está en el smartphone.

Starlink lleva ventaja en visibilidad, despliegue y escala, pero Amazon quiere plantar cara con Amazon Leo, y la compra de Globalstar le da una vía mucho más rápida para hacerlo. Reuters señala que Amazon busca ampliar sus servicios direct-to-device y utilizar esta adquisición para acelerar su presencia en un mercado en el que SpaceX se ha movido antes.

Apple, mientras tanto, queda bien posicionada en medio de esa pugna. No necesita lanzar sus propios satélites ni construir una constelación desde cero: le basta con negociar bien sus alianzas y convertir esa infraestructura en funciones que tengan valor real para el usuario.

Qué cambia hoy para el usuario del iPhone

En lo inmediato, la respuesta es sencilla: prácticamente nada. Las funciones satelitales de Apple siguen funcionando como hasta ahora en los modelos compatibles y en las regiones soportadas, y el cierre de la compra no se espera hasta 2027.

Por tanto, quien hoy use Emergency SOS vía satélite, Messages vía satélite o asistencia en carretera no debería notar cambios inmediatos. El verdadero impacto de esta operación está más bien en el medio plazo, cuando Amazon pueda integrar de forma más profunda su infraestructura Leo con las funciones de Apple y, probablemente, ampliar el abanico de servicios.

Lo más interesante está todavía por llegar

La compra de Globalstar por parte de Amazon no es solo una operación empresarial llamativa. También es una señal bastante clara de hacia dónde se mueve la industria. La conectividad satelital ya no es una rareza técnica reservada a exploradores, montañistas o situaciones extremas: se está convirtiendo poco a poco en una extensión natural del teléfono inteligente.

Apple fue una de las primeras grandes marcas en llevar esta idea al gran público con un enfoque práctico y bastante bien integrado. Ahora, con Amazon entrando de lleno en la ecuación, esa estrategia gana músculo, escala y también nuevas posibilidades.

Queda por ver cuánto de lo rumoreado termina haciéndose realidad. Pero una cosa parece bastante clara: el satélite va a ocupar un papel cada vez más importante en el futuro del iPhone.