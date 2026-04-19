Netflix sube precios en España: Así quedan sus planes en 2026

Netflix lo ha vuelto a hacer. La plataforma de streaming ha anunciado una nueva subida de precios en España, apenas un año después del último incremento, y esta vez afecta a todos sus planes principales. La noticia no pilla del todo por sorpresa, sobre todo después de que la compañía aplicara movimientos similares en otros mercados, pero eso no evita que vuelva a generar malestar entre los usuarios.

La subida ya aparece reflejada tanto en la web oficial de Netflix como en las comunicaciones que la empresa está enviando por correo electrónico a sus suscriptores. El cambio entrará en vigor en el próximo ciclo de facturación, así que muchos usuarios empezarán a notar el incremento en su recibo a partir del mes que viene.

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Así quedan los nuevos precios de Netflix en España

Con este nuevo ajuste, Netflix encarece todas sus modalidades principales. El plan Estándar con anuncios pasa de 6,99 a 8,99 euros al mes, mientras que el plan Estándar sube de 13,99 a 14,99 euros mensuales. Por su parte, el plan Premium aumenta de 19,99 a 21,99 euros al mes.

Es decir, el mayor salto se lo lleva precisamente la opción más económica, la que incluye publicidad. En términos absolutos son 2 euros más al mes, pero en la práctica supone una subida muy notable para quienes eligieron esta modalidad buscando ahorrar.

El plan con anuncios es el que más sorprende

Si hay un dato que llama especialmente la atención, es la evolución del plan con anuncios desde su lanzamiento. Hace dos años llegó a España con un precio de 5,49 euros al mes, y ahora pasa a costar 8,99 euros. Eso significa que su precio se ha disparado un 63% en apenas dos años.

La lectura es bastante clara: la opción que nació como la puerta de entrada más asequible al catálogo de Netflix está dejando de ser tan barata como al principio. De hecho, ya se acerca peligrosamente a la barrera psicológica de los 10 euros mensuales, una cifra que hace no tanto parecía reservada a planes más completos o directamente sin publicidad.

Además, este precio lo sitúa muy cerca de lo que en su momento costaba el antiguo plan Básico, una modalidad que ya desapareció de la oferta habitual. El resultado es que el usuario que quiere pagar menos sigue teniendo una opción “económica”, sí, pero cada vez menos económica y con anuncios de por medio.

Por qué Netflix dice que sube los precios

Como suele ocurrir en este tipo de anuncios, Netflix justifica la subida apelando a la mejora continua del servicio. La compañía señala que sus tarifas pueden variar a medida que amplía el catálogo de series y películas, incorpora nuevas funciones y adapta su negocio a las condiciones de cada mercado.

Entre esos factores menciona también elementos como la inflación o la fiscalidad local. Es una explicación que ya hemos escuchado en otras ocasiones dentro del sector del streaming, aunque eso no impide que muchos suscriptores sientan que estas subidas empiezan a repetirse con demasiada frecuencia.

Al final, el mensaje de fondo es el de siempre: más inversión, más contenido, más coste. El problema es que para buena parte del público la percepción no siempre acompaña. Cuando las subidas se producen de forma tan seguida, la sensación que queda es que mantener varias suscripciones a plataformas empieza a ser un lujo bastante más caro de lo que parecía hace unos años.

Una subida que puede ir más allá de Netflix

Hay otro detalle que conviene no perder de vista. Muchos usuarios no pagan Netflix directamente, sino que lo tienen incluido en paquetes convergentes de operadoras. En esos casos, esta subida podría terminar trasladándose también a la factura final del operador en los próximos días o semanas.

Eso significa que el impacto real podría ser incluso mayor de lo que parece a simple vista. Aunque el cambio lo anuncie Netflix, el cliente que tiene contratado un paquete con fibra, móvil y televisión puede acabar notándolo igual, aunque el incremento llegue de forma indirecta.

Netflix sigue dominando, pero cada vez pone más a prueba a sus clientes

Pese a las críticas recurrentes por las subidas de precio y por otras decisiones polémicas de los últimos tiempos, Netflix continúa manteniendo una posición muy fuerte dentro del mercado del streaming. La plataforma sigue siendo una de las referencias frente a rivales como Prime Video, HBO Max, Disney+ y otros servicios.

Eso le da cierto margen para tensar la cuerda con sus tarifas sin que su base de usuarios se desplome de inmediato. Aun así, cada nuevo aumento alimenta el debate sobre cuánto está dispuesto a pagar el consumidor por el entretenimiento en streaming, especialmente en un momento en el que muchas familias acumulan varias suscripciones a la vez.

También queda la sensación de que Netflix está normalizando una estrategia de revisiones de precio cada vez más frecuentes. Y cuando eso ocurre, muchos usuarios empiezan a replantearse qué plan necesitan realmente, si compensa seguir suscritos todo el año o si ha llegado el momento de ir entrando y saliendo según los estrenos que les interesen.