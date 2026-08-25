Apple presenta los chips M6 y M5 Ultra: potencia extrema e IA local en el Mac

Apple ha dado un nuevo golpe sobre la mesa en su estrategia de chips propios con la presentación simultánea del M6 y el M5 Ultra. El primero inaugura para la compañía la fabricación en 2 nanómetros y llega en el nuevo Mac mini, mientras que el segundo se convierte en el procesador más ambicioso que Apple ha diseñado para un ordenador de sobremesa y debuta en el nuevo Mac Studio.

Aunque ambos pertenecen a familias distintas, comparten una prioridad muy clara: acelerar la inteligencia artificial directamente en el Mac, sin depender constantemente de servicios en la nube. Apple también ha reforzado la CPU, la GPU y la memoria unificada, de modo que las mejoras no quedan limitadas a modelos generativos, sino que alcanzan la edición de vídeo, el renderizado 3D, la programación y los juegos.

El resultado son dos propuestas dirigidas a públicos muy diferentes. El M6 busca combinar velocidad, consumo contenido y un precio de entrada razonable dentro del ecosistema Mac, mientras que el M5 Ultra apunta a estudios creativos, investigadores y desarrolladores que necesitan ejecutar cargas de trabajo enormes sin salir de su equipo.

El M6 estrena los 2 nanómetros en los chips de Apple

La principal novedad del M6 está en su proceso de fabricación de 2 nanómetros, una evolución que permite colocar más transistores en una superficie menor. En términos prácticos, esta mayor densidad abre la puerta a elevar el rendimiento sin disparar el consumo, una combinación especialmente importante en un equipo compacto como el Mac mini.

Apple no se ha limitado a reducir el tamaño de los transistores, sino que ha revisado los principales bloques del SoC. El chip integra una CPU de 12 núcleos, una GPU de 12 núcleos, un Neural Engine dual de 16 núcleos y un subsistema de memoria capaz de alcanzar 170 GB/s de ancho de banda.

La compañía presenta el M6 como una solución válida para usuarios domésticos, estudiantes, desarrolladores, empresas y aficionados a la IA. Esa amplitud de perfiles deja claro que no pretende ser un componente exclusivamente profesional, sino el nuevo punto de referencia para los Mac de consumo durante esta generación.

Frente al M5, el salto se apoya tanto en la nueva litografía como en la incorporación de más núcleos y más capacidad para mover datos. Quienes quieran ponerlo en contexto pueden consultar también nuestro repaso al MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M5, que mostró el enfoque de Apple hacia la IA antes de esta nueva generación.

Una CPU de 12 núcleos con tres tipos de núcleo

La CPU del M6 crece hasta los 12 núcleos, dos más que en el M5, pero la cifra total solo cuenta una parte de la historia. Apple combina 2 supernúcleos, 4 núcleos de rendimiento y 6 núcleos de eficiencia, asignando a cada grupo un papel distinto según la exigencia de la tarea.

Los supernúcleos se encargan de maximizar la velocidad en procesos que dependen de un único hilo, mientras que los núcleos de rendimiento se suman cuando una aplicación puede repartir el trabajo. Por su parte, los núcleos de eficiencia mantienen activas las tareas cotidianas y los procesos en segundo plano con un gasto energético más reducido.

Según las mediciones facilitadas por Apple, el M6 logra hasta 1,2 veces el rendimiento multihilo del M5 y hasta 2,4 veces el del M1. La compañía también asegura que ofrece el rendimiento monohilo más rápido del mercado, aunque las comparaciones independientes serán importantes para conocer cómo se traduce esa afirmación en aplicaciones reales.

La mejora debería notarse en trabajos como la compilación de código, la edición de fotografías, la indexación de archivos y los flujos de IA agéntica. No todas esas tareas mantendrán ocupado el procesador de la misma manera, por lo que la arquitectura híbrida permite reservar la máxima potencia para los momentos en los que realmente aporta una ventaja.

La GPU del M6 acelera gráficos e inteligencia artificial

La GPU también pasa a tener 12 núcleos, dos más que la integrada en el M5, e incorpora un Neural Accelerator en cada uno de ellos. Este diseño eleva cerca de un 30 % la capacidad máxima de cálculo de IA de la GPU frente a la generación anterior y la multiplica por más de 8 respecto al M1.

La ventaja no se limita a una cifra teórica. Apple señala que el M6 puede procesar prompts con mayor rapidez al utilizar modelos de lenguaje de gran tamaño en local, algo que reduce la espera y permite mantener datos sensibles dentro del ordenador en más situaciones.

En el apartado gráfico aparecen las últimas tecnologías de la compañía, entre ellas el almacenamiento dinámico en caché y el trazado de rayos acelerado por hardware. La arquitectura del núcleo de sombreado también ha sido revisada, mientras que la tasa de geometría aumenta un 50 % para gestionar escenas más complejas.

Estas mejoras deberían beneficiar tanto a las aplicaciones creativas como a los juegos, con renderizados más rápidos, una iluminación más realista y frecuencias de imagen superiores. El nuevo diseño no convierte por sí solo al Mac en la plataforma dominante para jugar, pero sí refuerza una apuesta gráfica que Apple viene desarrollando durante varias generaciones.

Un Neural Engine dual y hasta 32 GB de memoria unificada

Una de las decisiones más llamativas del M6 es la incorporación de un Neural Engine dual de 16 núcleos. Apple afirma que puede ofrecer hasta el doble de rendimiento máximo que las generaciones anteriores, y el sistema es capaz de utilizar ambos motores simultáneamente sin que cada aplicación tenga que gestionar el reparto de manera manual.

La idea es acelerar modelos generativos, herramientas creativas y agentes que realizan varias acciones encadenadas. Esta orientación encaja con la evolución de Apple Intelligence y sus nuevas funciones, aunque el hardware también puede aprovecharse mediante modelos y aplicaciones de terceros.

El M6 admite hasta 32 GB de memoria unificada, una cantidad suficiente para ejecutar varias aplicaciones exigentes y determinados modelos de lenguaje en el propio equipo. Al compartir el mismo conjunto de memoria, la CPU, la GPU y los aceleradores pueden acceder a los datos sin las copias constantes que requieren otras arquitecturas.

El ancho de banda llega a 170 GB/s, un 10 % más que en el M5 y 2,5 veces la cifra del M1. Esta mejora será especialmente útil en tareas que mueven grandes volúmenes de información, aunque el límite de 32 GB deja claro que los modelos realmente gigantes quedan reservados para configuraciones profesionales como las equipadas con el M5 Ultra.

El M5 Ultra inaugura una arquitectura cuádruple

Si el M6 busca equilibrio, el M5 Ultra persigue el máximo rendimiento sin demasiadas concesiones. Apple lo describe como el chip más potente que ha creado hasta la fecha y lo orienta a renderizado 3D, efectos visuales, análisis científico, edición audiovisual de alta resolución y modelos avanzados de IA.

Su construcción parte de dos unidades M5 Max de doble matriz enlazadas mediante una nueva generación de UltraFusion. Así se forma una arquitectura cuádruple que, de acuerdo con Apple, hace que los cuatro chips se comporten ante el sistema como un único procesador, evitando que el software tenga que tratarlos como componentes independientes.

La interconexión ofrece más de 4,4 TB/s de ancho de banda entre chips y multiplica por más de 6 la densidad de conexiones. La baja latencia de UltraFusion resulta esencial para que los diferentes bloques puedan intercambiar datos con rapidez y para que una carga de trabajo se reparta sin crear cuellos de botella innecesarios.

La CPU puede alcanzar los 36 núcleos, distribuidos en 12 supernúcleos y 24 núcleos de rendimiento. Frente al M3 Ultra, Apple anuncia hasta 1,25 veces más rendimiento monohilo y hasta 1,3 veces más rendimiento multihilo, unas mejoras que apuntan más a acelerar trabajos profesionales sostenidos que a transformar las tareas cotidianas.

Hasta 80 núcleos gráficos y 512 GB de memoria

La GPU del M5 Ultra puede configurarse con hasta 80 núcleos, cada uno acompañado por un Neural Accelerator. Su capacidad máxima de cálculo para IA sería hasta 4,5 veces la del M3 Ultra y más de 6 veces la del M1 Ultra, según las comparaciones publicadas por Apple.

La arquitectura gráfica incorpora almacenamiento dinámico en caché de segunda generación, sombreado de malla acelerado por hardware y trazado de rayos de tercera generación. Con este conjunto, Apple promete un rendimiento gráfico hasta un 40 % superior al del M3 Ultra, una diferencia relevante para animación, efectos visuales y escenas tridimensionales pesadas.

El dato más espectacular aparece en la memoria: el chip admite hasta 512 GB de memoria unificada y 1,2 TB/s de ancho de banda. Esta última cifra representa una mejora del 50 % respecto al M3 Ultra y permite conservar enormes conjuntos de datos cerca de los bloques de cálculo, reduciendo el tiempo perdido en transferencias.

Con esa capacidad, un Mac Studio puede ejecutar localmente modelos de lenguaje con cientos de miles de millones de parámetros, siempre que el modelo, la precisión y el software sean compatibles. Es una propuesta muy distinta a la del M6: no busca simplemente añadir funciones inteligentes al escritorio, sino convertir el Mac en una estación de IA capaz de trabajar con proyectos que normalmente exigirían servidores especializados.

Vídeo profesional y Apple Intelligence en el dispositivo

El M5 Ultra incluye un motor multimedia preparado para los códecs H.264 y HEVC mediante hardware, además de decodificación AV1 acelerada. También incorpora cuatro motores dedicados a codificar y decodificar ProRes, una combinación pensada para trabajar con numerosas secuencias de vídeo de alta resolución de forma simultánea.

Esta especialización permite descargar a la CPU y la GPU de operaciones repetitivas que un bloque dedicado puede resolver con mayor eficiencia. Para productoras, estudios de posproducción y creadores que trabajan con ProRes, la ventaja puede ser tan importante como el aumento bruto en el número de núcleos.

El chip completa su apartado de IA con un Neural Engine de 32 núcleos. Su función es ejecutar modelos y prestaciones de Apple Intelligence dentro del dispositivo, manteniendo el enfoque de privacidad que la compañía utiliza como argumento diferencial frente al procesamiento íntegramente basado en la nube.

La combinación de GPU, Neural Engine y memoria unificada permite escoger el motor más apropiado para cada operación. Algunas tareas aprovecharán mejor los aceleradores neuronales, otras necesitarán la flexibilidad de la GPU y determinados procesos continuarán dependiendo de la CPU, de modo que el rendimiento final estará condicionado por la optimización de cada aplicación.

Los desarrolladores podrán ejecutar modelos más grandes en el Mac

Apple acompaña el nuevo hardware con sus entornos habituales de desarrollo, entre ellos Core AI, Core ML, Metal y Xcode. Estas herramientas distribuyen las cargas entre CPU, GPU y Neural Engine, lo que evita que el desarrollador tenga que controlar todos los detalles de la arquitectura para obtener un buen nivel de rendimiento.

En el M6, las aplicaciones pueden aprovechar el Neural Engine dual y los aceleradores integrados en la GPU. En el M5 Ultra, la memoria de hasta 512 GB y el ancho de banda de 1,2 TB/s permiten cargar y perfeccionar modelos mucho mayores sin enviar los datos a un centro de procesamiento externo.

Los desarrolladores también tienen acceso al entorno Foundation Models de Apple y a App Intents. Con ellos pueden incorporar funciones relacionadas con Apple Intelligence o combinar las capacidades del sistema con modelos propios para crear procesos complejos de IA ejecutados en local.

Esta posibilidad puede resultar atractiva para sectores que manejan código, documentos, imágenes o datos confidenciales. Ejecutar los modelos en el Mac no elimina todas las consideraciones de seguridad, pero reduce la necesidad de transferir información sensible y ofrece un mayor control sobre los tiempos de respuesta, los costes de uso y la disponibilidad.

Dos chips que apuntan a necesidades muy diferentes

El anuncio conjunto puede resultar algo confuso porque Apple mezcla dos generaciones, pero la lógica comercial es bastante clara. El M6 se convierte en la nueva base tecnológica para equipos generalistas, mientras que el M5 Ultra culmina la familia anterior con una configuración extrema que no tendría sentido en la mayoría de ordenadores personales.

Para un usuario del nuevo Mac mini, las mejoras más visibles deberían llegar en forma de mayor agilidad, mejores gráficos y funciones de IA local más rápidas. Los profesionales que elijan el nuevo Mac Studio, en cambio, pagarán por una capacidad de cálculo, memoria y vídeo diseñada para ahorrar tiempo en proyectos donde cada minuto de renderizado cuenta.

El salto a 2 nanómetros del M6 también anticipa el camino que podrían seguir futuras variantes Pro, Max y Ultra. Antes de valorar esa posible evolución conviene recordar que el M5 Pro y el M5 Max ya separaron claramente sus públicos mediante diferencias de CPU, GPU, memoria y ancho de banda.

En definitiva, Apple vuelve a utilizar la integración entre silicio, sistema operativo y herramientas de desarrollo como su principal ventaja. El M6 promete llevar la IA rápida y eficiente a un público más amplio, mientras que el M5 Ultra busca demostrar hasta dónde puede llegar un ordenador de sobremesa cuando CPU, GPU y memoria se diseñan como una única plataforma.