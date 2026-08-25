Apple presenta el nuevo Mac mini con M6 y M5 Pro: más IA, potencia y conectividad

Apple ha renovado uno de los equipos más peculiares de su catálogo: el Mac mini. El pequeño ordenador de sobremesa mantiene su formato ultracompacto, pero ahora puede configurarse con los chips M6 y M5 Pro, dos opciones que elevan notablemente el rendimiento gráfico, la capacidad para ejecutar inteligencia artificial en local y la velocidad de las tareas profesionales.

La actualización no se limita al procesador. Los dos modelos estrenan Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y una conexión Ethernet de 2,5 Gb de serie, al tiempo que conservan una selección de puertos pensada para usar el equipo como ordenador principal, estación creativa o servidor de automatizaciones que permanece encendido durante todo el día.

Apple también quiere convertir el Mac mini en una puerta de entrada a la llamada computación agéntica siempre activa. Dicho de una forma menos grandilocuente, la idea consiste en aprovechar su bajo consumo y su funcionamiento silencioso para ejecutar agentes de IA, automatizaciones y modelos locales de manera continua, sin depender siempre de un servicio en la nube.

El Mac mini conserva su gran ventaja: mucha potencia en muy poco espacio

La renovación mantiene el diseño compacto que Apple introdujo en la generación anterior, así que el gran cambio está en el interior. Este formato permite colocar el equipo sobre cualquier escritorio, ocultarlo detrás de un monitor o integrarlo en instalaciones donde un ordenador de torre ocuparía demasiado espacio.

El planteamiento sigue siendo modular: el usuario aporta el monitor, el teclado y el ratón que prefiera. Eso hace que el Mac mini pueda ser una opción atractiva tanto para estrenar un Mac como para renovar únicamente el ordenador, reutilizando los periféricos que ya se tienen en casa o en la oficina.

La generación con M4 ya supuso una importante reducción de tamaño y trasladó el botón de encendido a la parte inferior, una decisión que generó bastante conversación. El nuevo modelo conserva esa filosofía y se centra en ampliar sus posibilidades, por lo que quienes quieran repasar el cambio de formato pueden consultar nuestro artículo sobre el rediseño del Mac mini con M4 y M4 Pro.

Apple propone ahora dos niveles claramente diferenciados. El Mac mini con M6 busca cubrir productividad, creación de contenido, juegos e IA para un público amplio, mientras que el M5 Pro está dirigido a desarrolladores, profesionales audiovisuales, científicos y usuarios que necesitan más memoria, más ancho de banda y potencia sostenida.

El chip M6 convierte al modelo básico en una máquina mucho más capaz

El nuevo M6 incorpora una CPU de 12 núcleos, dos más que la generación anterior. Apple asegura que cuenta con el rendimiento monohilo más rápido del mercado, una afirmación que tendrá que contrastarse con pruebas independientes, pero que anticipa una gran fluidez en las tareas diarias y en aplicaciones que no pueden repartir todo el trabajo entre numerosos núcleos.

La GPU también crece hasta los 12 núcleos y estrena un Neural Accelerator en cada uno de ellos. Según las cifras de la compañía, esta combinación permite multiplicar por cuatro el rendimiento en inteligencia artificial y duplicar la potencia gráfica frente al Mac mini con M4, especialmente en procesos capaces de aprovechar los nuevos aceleradores.

A esa GPU se suma un Neural Engine dual de 16 núcleos que promete duplicar el rendimiento de la generación anterior. El sistema puede distribuir las operaciones de aprendizaje automático entre la GPU y los motores neuronales, utilizando el bloque más apropiado según el tipo de modelo y la aplicación que se esté ejecutando.

La memoria unificada parte de 16 GB y puede ampliarse hasta 32 GB, con un ancho de banda máximo de 170 GB/s. No es una cantidad pensada para los modelos de IA más gigantescos, pero sí permite ejecutar asistentes locales, aplicaciones creativas y varias herramientas exigentes al mismo tiempo sin tener que mover continuamente los datos entre memorias separadas.

Las cifras del M6 muestran mejoras en IA, ofimática y juegos

Apple afirma que el nuevo Mac mini puede procesar prompts de grandes modelos de lenguaje en LM Studio hasta 13,5 veces más rápido que el modelo con M1. Frente al Mac mini con M4, la diferencia anunciada llega hasta 4,8 veces, aunque el resultado real dependerá del modelo, su cuantización y la configuración de memoria elegida.

El avance también alcanza tareas mucho más convencionales. En Microsoft Excel, el equipo puede trabajar con hojas de cálculo hasta 2,3 veces más rápido que un Mac mini con M1 y hasta 1,5 veces más rápido que el modelo con M4, una mejora que puede notarse en libros complejos con grandes volúmenes de datos y numerosas fórmulas.

En juegos compatibles con trazado de rayos, como Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Apple promete hasta el doble de rendimiento que el Mac mini con M4. La disponibilidad de títulos continúa siendo un factor decisivo al comparar macOS con Windows, pero el aumento de potencia y la aceleración de ray tracing permiten abordar juegos técnicamente más exigentes.

El almacenamiento es otro de los apartados renovados, ya que Apple anuncia una velocidad de SSD de hasta el doble. Esto debería reducir los tiempos de carga, acelerar la apertura de proyectos pesados y favorecer los procesos que utilizan el almacenamiento como apoyo cuando la memoria unificada disponible no resulta suficiente.

El M5 Pro lleva el Mac mini al terreno profesional

El Mac mini con M5 Pro está pensado para quienes necesitan bastante más que un ordenador de uso general. Su CPU puede configurarse con hasta 18 núcleos, mientras que la GPU llega hasta los 20 núcleos y combina un núcleo de sombreado mejorado con trazado de rayos de tercera generación.

Esta configuración permite abordar desarrollo de aplicaciones, renderizado de vídeo, simulaciones científicas, efectos visuales y creación de videojuegos. El objetivo no es únicamente terminar antes una tarea puntual, sino sostener cargas elevadas durante periodos largos sin convertir el escritorio en un espacio dominado por una torre grande y ruidosa.

La GPU vuelve a integrar un Neural Accelerator en cada núcleo, lo que acelera operaciones como el escalado de fotografías y vídeos o la ejecución de modelos de difusión. El M5 Pro está especialmente orientado a la IA local, donde la cantidad de memoria y la velocidad a la que los diferentes bloques acceden a ella pueden ser tan importantes como la potencia bruta.

Las especificaciones del chip coinciden con la estrategia que Apple ya mostró en sus portátiles profesionales. En nuestro repaso a los MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max explicamos con más detalle cómo esta generación refuerza la GPU, la memoria unificada y el procesamiento de inteligencia artificial.

Hasta 64 GB de memoria para modelos y proyectos de gran tamaño

Una de las diferencias más importantes frente al M6 está en la memoria. El Mac mini con M5 Pro admite hasta 64 GB de memoria unificada con 307 GB/s de ancho de banda, prácticamente el doble de la capacidad máxima del modelo con M6 y con un caudal de datos muy superior.

Esa configuración permite cargar modelos de IA locales más grandes, escenas tridimensionales complejas y extensos conjuntos de datos de investigación. También favorece la edición de archivos ProRes RAW, ya que la CPU, la GPU y los aceleradores pueden acceder al mismo contenido sin duplicarlo entre distintos espacios de memoria.

Apple destaca igualmente el rendimiento por vatio del sistema. Un consumo contenido reduce el calor que debe disiparse y ayuda a mantener un nivel de ruido bajo, dos cualidades especialmente valiosas cuando el equipo funciona durante horas procesando vídeo, compilando software o ejecutando agentes de IA de manera permanente.

Esto no significa que el M5 Pro sea la mejor elección para todo el mundo. Los 64 GB y el ancho de banda adicional solo compensan si las aplicaciones pueden aprovecharlos; para navegación, ofimática, edición fotográfica moderada y automatizaciones sencillas, el M6 debería ofrecer una relación entre precio y rendimiento bastante más equilibrada.

El M5 Pro recorta tiempos en LM Studio, Blender y Affinity

En LM Studio, el Mac mini con M5 Pro puede procesar prompts de grandes modelos de lenguaje hasta 8,5 veces más rápido que el modelo con M2 Pro. La diferencia anunciada frente al Mac mini con M4 Pro alcanza las 4 veces, reflejando el peso que tienen los nuevos Neural Accelerators en esta clase de operaciones.

Las mejoras también son importantes en el renderizado con trazado de rayos de Blender. Apple habla de un rendimiento hasta 4,5 veces superior al del M2 Pro y hasta 1,4 veces mayor que el del M4 Pro, una comparación más representativa para quienes estén pensando en renovar un equipo relativamente reciente.

En el procesamiento de imágenes con Affinity, el nuevo modelo sería hasta 2,1 veces más rápido que el Mac mini con M2 Pro y hasta 1,5 veces más rápido que el equipado con M4 Pro. Son cifras proporcionadas por Apple y obtenidas en condiciones concretas, por lo que conviene esperar a análisis independientes antes de trasladarlas a cualquier flujo de trabajo.

En conjunto, los resultados apuntan a que el mayor salto se produce en cargas de IA diseñadas para utilizar la nueva arquitectura. Las mejoras tradicionales de CPU y GPU son más moderadas frente al M4 Pro, pero aun así pueden ahorrar bastante tiempo a un profesional que repita renderizados o procese cientos de archivos todos los días.

Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Ethernet más rápida

Los dos modelos estrenan Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, actualizando una conectividad inalámbrica que llevaba varias generaciones por detrás de los estándares más recientes. Para aprovechar por completo Wi-Fi 7 será necesario contar con un router compatible, pero el cambio mejora la vida útil del equipo y su preparación para redes futuras.

La conexión por cable pasa a ser Ethernet de 2,5 Gb de serie, frente al Gigabit Ethernet tradicional de muchos ordenadores. Quienes trabajen con servidores, almacenamiento en red o grandes bibliotecas multimedia pueden configurar el Mac mini con Ethernet de 10 Gb, una opción especialmente útil en estudios y entornos empresariales.

En la parte delantera permanecen dos puertos USB-C compatibles con USB 3 y una toma de auriculares preparada para modelos de alta impedancia. Colocar estas conexiones delante facilita el uso de discos externos, accesorios y auriculares, evitando tener que buscar los puertos traseros cada vez que se conecta un dispositivo temporal.

La parte posterior cambia según el procesador: el modelo M6 incluye tres puertos Thunderbolt 4, mientras que el M5 Pro incorpora tres Thunderbolt 5. Ambos añaden HDMI y Ethernet, de modo que pueden conectarse pantallas, unidades externas rápidas, interfaces de audio y otros periféricos sin depender necesariamente de una base adicional.

Thunderbolt 5 y Genlock abren usos mucho más especializados

Thunderbolt 5 no solo aumenta la velocidad de los dispositivos externos. Apple plantea la posibilidad de agrupar varios Mac mini con M5 Pro para distribuir la ejecución de grandes modelos de IA, creando una instalación modular que puede crecer a medida que aumentan las necesidades de cálculo.

Esta clase de agrupación no está dirigida al usuario doméstico y requerirá software preparado para repartir el trabajo. Aun así, muestra cómo Apple intenta posicionar el Mac mini como un pequeño nodo de computación, capaz de funcionar en laboratorios, estudios o empresas donde el espacio y la eficiencia energética son importantes.

Otra novedad es la compatibilidad con Genlock mediante USB-C. Esta tecnología sincroniza con precisión las señales de un monitor y una cámara, incluida la del iPhone 17 Pro, lo que puede simplificar grabaciones multicámara, producción virtual y otros escenarios audiovisuales en los que cualquier desfase resulta visible.

Para la mayoría de compradores, HDMI, USB-C y Ethernet continuarán siendo las conexiones determinantes. Sin embargo, Thunderbolt 5 y Genlock amplían considerablemente el techo profesional del modelo M5 Pro y evitan que su pequeño tamaño limite instalaciones de vídeo o sistemas de cálculo más ambiciosos.

macOS 27 y Siri AI quieren sacar partido al nuevo hardware

Los nuevos Mac mini llegan acompañados por macOS 27 Golden Gate, una versión centrada en mejorar la respuesta del sistema y extender Apple Intelligence a más rincones del escritorio. La gran protagonista es Siri AI, un asistente capaz de utilizar el contexto personal y entender el contenido visible en pantalla para ofrecer respuestas más útiles.

Siri AI puede buscar información en mensajes, correos y fotografías, responder preguntas generales y realizar acciones dentro de aplicaciones compatibles. También se integra con Spotlight y con los menús contextuales, mientras que un atajo de teclado permite consultar directamente aquello que aparece en la pantalla.

Apple Intelligence amplía además las opciones de Safari, permite crear automatizaciones en Atajos describiendo lo que se desea conseguir y añade herramientas avanzadas de edición en Fotos. En nuestro artículo sobre todas las novedades de macOS 27 Golden Gate repasamos con más profundidad estos cambios y la evolución visual de Liquid Glass.

El rediseño de Liquid Glass busca mejorar la legibilidad y unificar las barras de herramientas, además de extender las barras laterales de borde a borde y ofrecer nuevas formas para las ventanas y los iconos de la barra de menús. La combinación de software y aceleradores de IA será clave, porque muchas de las ventajas prometidas dependerán de que las aplicaciones adopten las nuevas herramientas de Apple.

Materiales reciclados, precios y fecha de lanzamiento

Apple afirma que el nuevo Mac mini está fabricado con un 50 % de materiales reciclados. La carcasa utiliza aluminio 100 % reciclado y todos los imanes emplean tierras raras completamente recicladas, mientras que la electricidad utilizada durante la fabricación procede de fuentes renovables dentro de la cadena de suministro.

La compañía también asegura haber invertido en suficiente energía renovable para compensar la electricidad que los clientes utilizan durante la vida del producto. El embalaje está compuesto por papel de fibra 100 % y puede reciclarse con facilidad, medidas que forman parte del objetivo de neutralidad de carbono de Apple para 2030.

Las reservas se abren el 25 de agosto en la web y la aplicación Apple Store de 30 países y regiones, incluida España. Las primeras unidades llegarán a los compradores y a las tiendas el 22 de septiembre, por lo que transcurre casi un mes entre el anuncio y la disponibilidad comercial.

El precio marca una separación considerable entre ambas versiones. El Mac mini con M6 comienza en 1.069 €, o 949 € con el descuento educativo, mientras que el modelo con M5 Pro parte de 2.019 €, o 1.899 € para el sector educativo.

Modelo Precio general Precio educativo Mac mini con M6 1.069 € 949 € Mac mini con M5 Pro 2.019 € 1.899 €

Para la mayoría de usuarios, el M6 parece la opción más sensata por prestaciones y precio, especialmente si 32 GB de memoria son suficientes. El M5 Pro tiene sentido cuando el tiempo ahorrado en renderizado, compilación, IA o tratamiento de datos justifica pagar 950 € más por la configuración de entrada.