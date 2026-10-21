Apple Music cambia de imagen y estrena un sonido creado con Fred again..

Apple Music ha presentado una nueva identidad visual y sonora que renueva su logotipo, incorpora una nota musical más expresiva y añade una firma de sonido propia. El hilo conductor del proyecto es convertir la música en la materia prima de la imagen de marca.

Para hacerlo, Apple ha colaborado con Fred again.. y NEST Acoustics y ha llevado el sonido a un experimento físico con aceite mineral. Las vibraciones y las refracciones resultantes se han utilizado para construir una identidad que busca conectar lo que escuchamos con lo que vemos.

De una composición musical a las ondas del aceite mineral

El punto de partida del proyecto se resume en una idea: «creada a partir del sonido». Apple quería que la música generase los elementos visuales de la marca, de modo que las formas y sus movimientos nacieran de una composición sonora.

Para construir esa base, la compañía trabajó con el productor Fred again.. y su colaborador NEST Acoustics. El proceso pasó por descomponer las notas individuales y dar forma a una firma sonora propia, que sirve también como origen del nuevo lenguaje visual.

La composición se reprodujo mediante un transductor, un dispositivo que convierte una señal de audio en vibraciones físicas. En un recipiente poco profundo con aceite mineral, esas vibraciones provocaron movimientos del líquido siguiendo las frecuencias de las notas.

Después se grabaron las ondas, ondulaciones y refracciones que aparecían en el recipiente. Según explica Apple, el resultado es un registro físico de la música que alimenta la identidad final, fruto de meses de experimentación, colaboración y trabajo artesanal.

Letras en minúscula, una nueva nota musical y el vínculo con Liquid Glass

La renovación incluye un logotipo tipográfico que combina el símbolo de Apple con una versión personalizada de SF Pro, la tipografía de la compañía. Esa base mantiene la relación visual con el resto de sus productos y añade una expresión específica para Apple Music.

El cambio se aprecia especialmente en la palabra «music», ahora escrita en minúsculas y con trazos gruesos. Apple busca transmitir una personalidad más vibrante y ligada a la energía de la música, conservando una apariencia reconocible dentro de su familia de marcas.

También aparece un símbolo de nota musical más expresivo, cuya forma recoge el movimiento y las refracciones captados por la cámara. Las imágenes de la nueva identidad muestran cómo esos efectos se trasladan tanto a la nota como al tratamiento del logotipo.

El proyecto conecta ese comportamiento de las ondas con las propiedades ópticas del vidrio y con Liquid Glass, el lenguaje de diseño de Apple. La música aporta así una perspectiva propia a la manera de utilizar reflejos, vibraciones y refracciones en la marca.





La nueva identidad llegará a contenidos, eventos y experiencias

El público empezará a ver la nueva imagen en los contenidos originales y en la programación de eventos de Apple Music a partir de esta semana. Es el inicio visible de una renovación que incluye tanto lo que aparece en pantalla como el sonido que identifica a la marca.

Su alcance abarca marketing, producto y experiencias, con la intención de que Apple Music mantenga una relación coherente entre cómo se ve, cómo se mueve y cómo suena. La compañía presenta ese conjunto como una forma de situar la música y a los artistas en el centro de su identidad.

El logotipo tipográfico ya había aparecido como adelanto a finales de septiembre. Lo hizo en la campaña de promoción de Apple Music Hall, el nuevo espacio para música en directo ubicado en Londres, que permitió ver parte de la nueva imagen antes de esta presentación.

Apple acompaña el anuncio con un vídeo que recorre el camino desde la composición original hasta la identidad terminada. La pieza muestra la experimentación y el trabajo manual que hay detrás del proyecto, y permite entender cómo una secuencia de notas acabó dando forma a estos recursos visuales.



