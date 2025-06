El nuevo diseño Liquid Glass de Apple ha polarizado a los usuarios: ¿De qué lado estás?

Durante la WWDC 2025, Apple sorprendió al mundo con el anuncio de Liquid Glass, una transformación estética que promete redefinir la experiencia visual en todos sus dispositivos.

Este rediseño debutará oficialmente en otoño con el lanzamiento de iOS 26, aunque también llegará a macOS Tahoe 26, iPadOS 26, visionOS 26 y watchOS 26.

Apple describe Liquid Glass como «la actualización de diseño más amplia hasta la fecha». Se trata de una estética basada en transparencias y refracciones de luz que crea una sensación de profundidad, dinamismo y fluidez nunca antes vista en sus sistemas operativos. Elementos como iconos, widgets y controles de navegación cobran nueva vida gracias a efectos visuales que recuerdan a la superficie del cristal líquido.

Los cambios más notorios se perciben en la pantalla de inicio. En el llamado modo claro, los iconos y widgets adoptan un estilo translúcido que amplifica la sensación de espacio. Esta nueva estética se adapta dinámicamente al contenido, ayudando a centrar la atención del usuario en lo más importante.

Apple también ha introducido una nueva herramienta llamada Icon Composer, disponible en iOS, macOS y watchOS. Gracias a esta función, los usuarios podrán modificar la apariencia de sus iconos y elementos visuales para reflejar su estilo personal, manteniendo siempre la coherencia visual del ecosistema Apple.

Desde que se lanzó la beta para desarrolladores, las redes sociales se han inundado de capturas de pantalla y opiniones sobre Liquid Glass.

Algunos aficionados lo consideran un aspecto visual espectacular, mientras que otros consideran que podría generar problemas de legibilidad, especialmente en zonas como el Centro de control.

No way this is real. Am I the only one who thinks Apple’s new liquid glass design is bullshit? pic.twitter.com/ynnc1u9V3w

— Felix Lee (@felixleezd) June 10, 2025