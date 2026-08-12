Google Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pro XL: Novedades, diferencias, precio y especificaciones

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Google renueva su familia de smartphones de gama alta con los Pixel 11 (999€), Pixel 11 Pro (1.199€) y Pixel 11 Pro XL (1.399€), tres modelos que mantienen una apariencia inequívocamente Pixel, pero que introducen cambios importantes en diseño, pantallas, fotografía, inteligencia artificial, batería, seguridad y conectividad.

En el centro de todos ellos se encuentra el nuevo Google Tensor G6, acompañado por el coprocesador de seguridad Titan M3 y Android 17.

La estrategia de Google vuelve a dividirse entre un Pixel 11 más asequible y dos modelos Pro que comparten buena parte de su hardware. Sin embargo, este año las diferencias van bastante más allá del tamaño: los Pixel 11 Pro incorporan cámaras considerablemente más ambiciosas, pantallas LTPO más luminosas, WiFi 7, UWB, refrigeración mediante cámara de vapor y la nueva función HiLight.

También hay un mayor protagonismo de Gemini Intelligence, que pasa de ser simplemente un chatbot instalado en el teléfono a convertirse en una capa capaz de comprender lo que aparece en pantalla, ayudar a escribir, traducir contenidos, ofrecer sugerencias proactivas y ejecutar determinadas tareas localmente gracias a Gemini Nano. Google quiere que los Pixel 11 sean teléfonos que requieran menos pasos para hacer las mismas cosas.

Un diseño Pixel renovado, pero todavía reconocible

Google no abandona la personalidad visual que ha construido durante las últimas generaciones, aunque sí modifica uno de sus elementos más característicos. El módulo de cámaras ha sido rediseñado con una superficie de vidrio que se extiende de extremo a extremo y se integra con el marco metálico, buscando una apariencia más continua y refinada.

El Pixel 11 estará disponible en los colores Glaciar, Pistacho, Fucsia y Obsidiana, mientras que los Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL podrán adquirirse en Arenisca, Verde oliva, Gris niebla y Obsidiana mate. Los dos modelos Pro utilizan una trasera de Gorilla Glass Victus 2 con acabado mate sedoso y marco de aluminio, mientras que el Pixel 11 adopta una trasera pulida con acabado satinado.

La durabilidad también ocupa un lugar importante. Los tres modelos cuentan con certificación IP68 frente al agua y el polvo, aunque, como es habitual, Google recuerda que esta resistencia puede disminuir con el desgaste, las reparaciones o los daños sufridos por el dispositivo.

Google también ha incrementado la utilización de materiales reciclados. El aluminio de la carcasa procede al 100 % de material reciclado, al igual que el cobalto y litio empleados en determinadas partes de la celda, las tierras raras de los imanes y distintos metales del motor háptico y de las placas internas. El embalaje comercial, además, prescinde de plástico salvo posibles etiquetas requeridas por algunos distribuidores.

Pantallas Actua más brillantes y resistentes

El Pixel 11 integra una pantalla Actua OLED de 6,3 pulgadas, relación 20:9 y resolución de 1.080 × 2.424 píxeles, lo que se traduce en una densidad de 422 ppp. Su frecuencia de actualización varía entre 60 y 120 Hz y el panel está protegido mediante Gorilla Glass Victus 2.

El brillo alcanza 2.000 nits en HDR y un pico anunciado de 3.000 nits. Conviene tener en cuenta que Google mide este último valor con únicamente un 5 % de los píxeles encendidos, por lo que no debe interpretarse como brillo sostenido de toda la pantalla.

El Pixel 11 Pro mantiene las 6,3 pulgadas, pero da el salto a una pantalla Super Actua LTPO OLED de 1.280 × 2.856 píxeles y 495 ppp. Al utilizar tecnología LTPO, puede reducir la frecuencia hasta 1 Hz y elevarla hasta 120 Hz dependiendo del contenido. Su brillo HDR alcanza 2.400 nits y el pico se sitúa en 3.600 nits.

Finalmente, el Pixel 11 Pro XL lleva la misma tecnología a las 6,8 pulgadas, con resolución de 1.344 × 2.992 píxeles, 486 ppp, refresco LTPO de 1 a 120 Hz y los mismos 3.600 nits de brillo pico. Google afirma además que las pantallas de los modelos Pro son un 9 % más luminosas que la generación anterior y ofrecen el doble de resistencia frente a arañazos.

Tensor G6: más eficiencia, velocidad e IA local

Los tres teléfonos estrenan el Google Tensor G6, un procesador diseñado específicamente para los Pixel y que Google vuelve a utilizar no solo para ejecutar Android, sino como pieza fundamental de sus funciones de fotografía computacional e inteligencia artificial.

Según los datos de Google, el Tensor G6 consigue hasta un 20 % más de eficiencia energética, una navegación un 25 % más rápida y tiempos de apertura de aplicaciones hasta un 15 % menores respecto al Tensor G5. Son cifras internas realizadas con dispositivos de preproducción, por lo que habrá que comprobarlas en pruebas independientes.

La TPU dedicada a inteligencia artificial aumenta su potencia en un 50 %. Eso permite ejecutar modelos más complejos directamente en el dispositivo y reducir la latencia de Gemini Nano, además de acelerar tareas como las traducciones simultáneas, la ayuda contextual y determinadas operaciones fotográficas.

El almacenamiento parte ahora de 256 GB en toda la familia. El Pixel 11 incorpora 12 GB de RAM y versiones de 256 o 512 GB, mientras que los Pro ofrecen configuraciones con 12 o 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento, utilizando Zoned UFS en algunas capacidades para mejorar el rendimiento.

Gemini Intelligence quiere anticiparse a lo que necesitas

La inteligencia artificial es uno de los grandes argumentos de esta generación. Los tres dispositivos son compatibles con Gemini Intelligence, Gemini Nano, Gemini Live y las aplicaciones de Gemini, aunque la disponibilidad de algunas funciones dependerá del idioma y del país.

Gemini Intelligence puede proporcionar ayuda proactiva y personalizada basándose en las aplicaciones y contenidos que utiliza el usuario. Google pone como ejemplos la posibilidad de guardar información relevante encontrada en distintas apps, comparar enlaces que aparecen en una conversación o incluso sugerir acciones relacionadas con el contexto y la ubicación. Algunas de estas prestaciones estarán inicialmente limitadas a determinados mercados.

La escritura también recibe importantes mejoras. El teléfono puede comprender el contenido que aparece en pantalla y adaptar las respuestas al estilo del usuario, mientras que la transcripción de voz puede eliminar automáticamente muletillas y estructurar las ideas para convertir una dictación natural en un texto más limpio antes de enviarlo.

Los compradores de un Pixel 11 Pro o Pixel 11 Pro XL reciben además seis meses de Google AI Pro, una promoción valorada en 131,94 € que incluye límites ampliados para Gemini, 5 TB de almacenamiento en la nube y Google Health Premium.

Traducción, lengua de signos y Rodea para Buscar desde la cámara

Google ha ampliado Traducción Instantánea para que el Pixel pueda traducir determinados vídeos, podcasts y mensajes de voz mientras el usuario los reproduce. Como ocurre con buena parte de las prestaciones basadas en IA, la compatibilidad depende de idiomas, regiones, aplicaciones y tipos de contenido.

Rodea para Buscar también evoluciona. Ahora es posible utilizarlo directamente desde la Cámara Pixel para identificar objetos del entorno, ampliar elementos lejanos, traducir textos u obtener información contextual sin necesidad de tomar previamente una fotografía ni abandonar la aplicación.

Una de las novedades más interesantes en accesibilidad es la conversión de lengua de signos a texto mediante la cámara. El sistema se integra directamente en Gboard y pretende facilitar conversaciones cara a cara entre personas que utilizan lengua de signos y aquellas que no la conocen. Inicialmente, el teclado debe estar configurado en inglés de Estados Unidos o Canadá.

La familia también conserva las habituales herramientas de accesibilidad de Pixel, incluyendo Live Caption, Live Transcribe, notificaciones de sonidos, TalkBack con descripciones de imágenes mediante Gemini, Lookout, Modo Lectura, Amplificador de Sonido, Voice Access y texto en tiempo real.

Una cámara triple para todos, pero con grandes diferencias entre modelos

Este año incluso el Pixel 11 convencional incorpora tres cámaras traseras. Su cámara principal utiliza un sensor de 48 MP y 1/1,56″ con apertura f/1,70, acompañado por una cámara ultra gran angular de 13 MP, apertura f/2,2 y campo de visión de 120 grados.

La tercera cámara del Pixel 11 es un teleobjetivo 5x de 10,8 MP con estabilización óptica, apertura f/3,1 y sensor de 1/3,2″. El sistema ofrece calidad óptica en 0,6x, 1x, 2x, 5x y 10x, además de Super Zoom de hasta 30 aumentos. La cámara frontal es de 10,5 MP, tiene autofocus y un campo de visión ultra gran angular de 95 grados.

Los Pixel 11 Pro y Pro XL juegan en otra liga. Ambos utilizan una cámara principal de 50 MP con sensor de 1/1,3″, apertura f/1,68 y autofocus Octa PD, acompañada por un ultra gran angular de 48 MP con autofocus, apertura f/1,7, sensor de 1/2,51″ y campo de visión de 123 grados.

El teleobjetivo Pro también es de 48 MP, con zoom óptico 5x, apertura f/2,8, estabilización óptica y un sensor bastante grande de 1/1,95″. Google afirma que capta un 32 % más de luz que el de la generación anterior y habilita Zoom Pro de hasta 120 aumentos. Los dos modelos Pro utilizan además una cámara frontal de 42 MP con autofocus y campo de visión de 103 grados.

Captura Mágica y nuevas herramientas fotográficas

Una de las novedades de software más llamativas se llama Captura Mágica. En lugar de obligarnos a preocuparnos por pulsar el obturador en el instante preciso, este modo puede capturar automáticamente el momento y generar fotografías y vídeos listos para compartir, aplicando recorte automático y correcciones de nitidez.

También aparecen los nuevos Estilos de Cámara, que permiten crear estéticas fotográficas y estilos cinematográficos personalizados manteniendo la filosofía Tono Real. Google asegura que incluso los tratamientos visuales más agresivos mantienen una representación consistente entre diferentes tonos de piel.

Los Pixel 11 Pro y Pro XL incorporan además Visión Nocturna Instantánea. Gracias al incremento del 50 % de capacidad de procesamiento de la TPU del Tensor G6, Google afirma que puede capturar determinadas fotografías nocturnas hasta 4,5 veces más rápido que el modo Visión Nocturna convencional.

El repertorio sigue incluyendo funciones conocidas como Inclúyeme, Enfoque Macro, Astrofotografía, Modo Retrato, Enfoque Facial, Corrección de Nitidez, Larga Exposición, Barrido de Movimiento, Tono Real, Mejor Versión Automática y Mejor Toma. Los Pro añaden controles manuales, captura de alta resolución hasta 50 MP y retratos de alta resolución.

Vídeo 8K para los Pro y nuevas herramientas para creadores

El Pixel 11 puede grabar vídeo trasero en 4K a 24, 30 o 60 FPS y 1080p en las mismas velocidades, además de vídeo HDR de 10 bits, cámara lenta hasta 240 FPS, timelapse 4K estabilizado y vídeos timelapse de astrofotografía y Visión Nocturna.

Los Pixel 11 Pro y Pro XL elevan la resolución hasta 8K a 24 o 30 FPS mediante Video Boost. También incorporan Estabilizador de Vídeo Pro, Vídeo con Visión Nocturna y Super Zoom de vídeo de hasta 20 aumentos, además de las funciones disponibles en el modelo estándar.

Google introduce igualmente una nueva suite orientada a creadores. Entre sus posibilidades están el recorte y reordenación de clips, un teleprompter para reducir tomas repetidas, mejoras en el procesamiento de sonido y el almacenamiento automático de los clips relacionados dentro de un mismo álbum de proyecto.

Los tres teléfonos graban audio estéreo e incluyen mejora de voz, reducción de ruido provocado por el viento y Audio Zoom. También ofrecen diferentes modos de estabilización óptica y electrónica dependiendo de la resolución y del tipo de captura.

Más de 30 horas de batería y Pixelsnap Qi2.2 en toda la gama

Google promete más de 30 horas de autonomía para los tres Pixel 11 gracias a Batería Inteligente y a la mayor eficiencia del Tensor G6. La capacidad varía curiosamente entre modelos: el Pixel 11 integra 4.985 mAh, el Pixel 11 Pro 4.850 mAh y el Pixel 11 Pro XL alcanza 5.115 mAh.

El Pixel 11 y el Pixel 11 Pro pueden alcanzar aproximadamente un 55 % de batería en 30 minutos utilizando un cargador USB-C PPS de al menos 30 W. El Pixel 11 Pro XL utiliza un adaptador de al menos 45 W y puede llegar aproximadamente al 75 % durante el mismo periodo.

El Pixel 11 añade además un nuevo modo Carga Extrema, que prioriza la recarga sobre otras tareas del dispositivo cuando necesitamos recuperar batería lo más rápido posible. Los adaptadores de corriente no están incluidos y se venden por separado.

En inalámbrico, los tres teléfonos son compatibles con Pixelsnap y el estándar magnético Qi2.2 hasta 25 W. Los imanes integrados permiten alinear automáticamente cargadores y accesorios y, según Google, incrementan la velocidad media de carga respecto a la generación Pixel 10.

HiLight convierte la parte trasera de los Pixel 11 Pro en un indicador inteligente

Los Pixel 11 Pro y Pro XL incorporan una característica exclusiva denominada HiLight. Se trata de un conjunto de luces LED ambientales alrededor del flash trasero que pueden proporcionar información sin necesidad de mirar la pantalla.

Cuando el teléfono está colocado boca abajo, HiLight puede iluminarse para avisarnos de determinadas llamadas. Es posible asignar colores personalizados a nuestros contactos favoritos, manteniendo la misma identificación tanto en la aplicación Teléfono de Google como en WhatsApp.

La segunda utilidad está relacionada directamente con Gemini. Las luces ofrecen señales visuales diferentes cuando Gemini está escuchando, procesando una petición o respondiendo, permitiendo utilizar el asistente con manos libres sin tener que comprobar continuamente la pantalla.

Seguridad postcuántica, Android 17 y siete años de actualizaciones

Los tres Pixel 11 salen de fábrica con Android 17 y Google promete siete años de actualizaciones del sistema operativo, parches de seguridad y Pixel Drops. Esto sitúa nuevamente a la familia entre los smartphones Android con ciclos de soporte más largos.

El Tensor G6 trabaja junto al nuevo coprocesador de seguridad Titan M3. Google destaca especialmente la incorporación de criptografía postcuántica y arranque seguro preparado para resistir nuevas generaciones de ataques, además del entorno de ejecución Trusty y las diferentes capas de seguridad integradas en hardware.

El sistema también incluye VPN de Google sin coste adicional, protección frente a malware y phishing y mecanismos para detectar spam y estafas en las aplicaciones Teléfono y Mensajes. Filtro de Llamadas puede responder a números desconocidos para averiguar quién llama antes de que decidamos contestar.

Las funciones de seguridad personal abarcan SOS vía satélite, SOS de emergencia, Alertas de Crisis, detección de accidentes de tráfico, comprobaciones de seguridad, servicio de ubicación de emergencia, información médica, alertas sísmicas de Android y protección contra robos. La disponibilidad de algunas de estas prestaciones depende del país y del operador.

Quick Share se acerca a AirDrop y los Pro reciben WiFi 7 y UWB

Google también ha facilitado el proceso para cambiar de teléfono. Antes incluso de recibir el Pixel es posible subir determinados datos a la nube y, posteriormente, una transferencia inalámbrica puede copiar fotos, contraseñas, eSIM, mensajes y otros contenidos al nuevo dispositivo.

Una etiqueta NFC situada en la zona superior permite utilizar “toca para compartir” para intercambiar tarjetas de contacto o enviar archivos a otro dispositivo Android cercano. Google también anuncia compatibilidad de Quick Share con AirDrop para compartir archivos con dispositivos iOS y macOS compatibles.

Hay, sin embargo, una diferencia importante de conectividad. El Pixel 11 utiliza WiFi 6E, Bluetooth 6, NFC, Google Cast, GNSS de doble banda y Thread. Los Pixel 11 Pro y Pro XL suben a WiFi 7 y añaden un chip UWB para medición precisa de distancias y orientación espacial.

Los tres ofrecen Dual SIM mediante una nano-SIM física y eSIM, puerto USB-C 3.2, altavoces estéreo, tres micrófonos, supresión de ruido y Audio Espacial. También incluyen sensores de proximidad, luz ambiental, acelerómetro, girómetro, magnetómetro y barómetro.

Google Pixel 11: especificaciones completas

El Pixel 11 es el modelo de entrada, pero este año da un salto importante al incorporar teleobjetivo óptico 5x, algo que reduce considerablemente la distancia fotográfica respecto a los Pro. A cambio, sus tres sensores son más pequeños y el zoom digital queda limitado a 30 aumentos.

También utiliza una pantalla OLED convencional de 60-120 Hz frente al panel LTPO de los Pro y se queda en WiFi 6E, sin UWB ni HiLight. Por otro lado, conserva Tensor G6, Titan M3, Qi2.2 magnético, IP68 y siete años de soporte.

Con unas dimensiones indicadas por Google de 6,0 × 2,8 × 0,3 pulgadas —aproximadamente 152,4 × 71,1 × 7,6 mm— y un peso de unas 6,9 onzas —aproximadamente 196 gramos—, mantiene un formato relativamente compacto alrededor de su pantalla de 6,3 pulgadas.

Estas son sus principales características técnicas:

Característica Google Pixel 11 Pantalla Actua OLED de 6,3″, 20:9, 1.080 × 2.424 píxeles, 422 ppp, HDR, 60-120 Hz Brillo 2.000 nits HDR / 3.000 nits pico Protección pantalla Corning Gorilla Glass Victus 2 Procesador Google Tensor G6 Seguridad Titan M3, arranque seguro postcuántico, Trusty, VPN de Google RAM 12 GB Almacenamiento 256 / 512 GB, Zoned UFS en 512 GB Cámara principal 48 MP Quad PD, f/1,70, 85º, sensor 1/1,56″, OIS + EIS Ultra gran angular 13 MP, f/2,2, 120º, sensor 1/3,1″ Teleobjetivo 10,8 MP Dual PD, f/3,1, OIS, zoom óptico 5x, sensor 1/3,2″ Zoom Super Zoom hasta 30x; calidad óptica 0,6x / 1x / 2x / 5x / 10x Cámara frontal 10,5 MP Dual PD con autofocus, f/2,2, 95º Vídeo trasero 4K 24/30/60 FPS; 1080p 24/30/60 FPS; HDR 10 bits; zoom digital hasta 20x Vídeo frontal 4K 30/60 FPS Batería 4.985 mAh típica (4.840 mAh mínima), más de 30 horas Carga por cable Hasta aproximadamente 55 % en 30 minutos con USB-C PPS de 30 W o superior Carga inalámbrica Pixelsnap Qi2.2 magnético hasta 25 W Conectividad WiFi 6E, Bluetooth 6, NFC, Google Cast, GNSS dual, Thread, 5G SIM Dual SIM: nano-SIM + eSIM Audio Altavoces estéreo, 3 micrófonos, Audio Espacial, reducción de ruido Biometría Huella dactilar y desbloqueo facial Resistencia IP68 Sistema operativo Android 17 Actualizaciones 7 años de Android, seguridad y Pixel Drops Dimensiones Aprox. 152,4 × 71,1 × 7,6 mm Peso Aprox. 196 g Colores Glaciar, Pistacho, Fucsia y Obsidiana Contenido de la caja Pixel 11, cable USB-C a USB-C de 1 m y herramienta SIM Precio 999€

Google Pixel 11 Pro: especificaciones completas

El Pixel 11 Pro conserva el formato compacto de 6,3 pulgadas, pero prácticamente todo lo demás da un salto frente al modelo estándar. La pantalla LTPO es más nítida y luminosa, las cámaras son considerablemente más grandes y potentes y aparecen WiFi 7, UWB, HiLight y refrigeración mediante cámara de vapor.

La cámara principal de 50 MP utiliza un sensor de 1/1,3″, mientras que el nuevo teleobjetivo 5x de 48 MP crece hasta 1/1,95″. Ese hardware permite a Google elevar el Zoom Pro hasta 120 aumentos y proporcionar Visión Nocturna Instantánea.

Curiosamente, su batería de 4.850 mAh es ligeramente menor que la de 4.985 mAh del Pixel 11, aunque Google mantiene la misma promesa de más de 30 horas de autonomía. La carga por cable alcanza aproximadamente el 55 % en media hora y la inalámbrica llega a 25 W.

Estas son sus especificaciones:

Característica Google Pixel 11 Pro Pantalla Super Actua LTPO OLED de 6,3″, 20:9, 1.280 × 2.856 píxeles, 495 ppp, HDR, 1-120 Hz Brillo 2.400 nits HDR / 3.600 nits pico Protección pantalla Gorilla Glass Victus 2 con protección reforzada contra arañazos Procesador Google Tensor G6 Refrigeración Cámara de vapor Seguridad Titan M3, arranque seguro postcuántico, Trusty, VPN de Google RAM 12 / 16 GB Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB, Zoned UFS en capacidades compatibles Cámara principal 50 MP Octa PD, f/1,68, 82º, sensor 1/1,3″, OIS + EIS Ultra gran angular 48 MP Quad PD, autofocus, f/1,7, 123º, sensor 1/2,51″, macro Teleobjetivo 48 MP Quad PD, f/2,8, OIS, zoom óptico 5x, sensor 1/1,95″ Zoom Zoom Pro hasta 120x; calidad óptica 0,5x / 1x / 2x / 5x / 10x Cámara frontal 42 MP Dual PD con autofocus, f/2,2, 103º Vídeo trasero 8K 24/30 FPS con Video Boost; 4K 24/30/60 FPS; HDR 10 bits; zoom hasta 20x Vídeo frontal 4K 30/60 FPS Funciones exclusivas HiLight, Visión Nocturna Instantánea, controles Pro, Estabilizador de Vídeo Pro, Video Boost Batería 4.850 mAh típica (4.707 mAh mínima), más de 30 horas Carga por cable Hasta aproximadamente 55 % en 30 minutos con USB-C PPS de 30 W o superior Carga inalámbrica Pixelsnap Qi2.2 magnético hasta 25 W Conectividad WiFi 7, Bluetooth 6, UWB, NFC, Google Cast, GNSS dual, Thread, 5G SIM Dual SIM: nano-SIM + eSIM Audio Altavoces estéreo, 3 micrófonos, Audio Espacial, reducción de ruido Biometría Huella dactilar y desbloqueo facial Resistencia IP68 Sistema operativo Android 17 Actualizaciones 7 años de Android, seguridad y Pixel Drops Dimensiones Aprox. 152,4 × 71,1 × 7,6 mm Peso Aprox. 204 g Colores Arenisca, Verde oliva, Gris niebla y Obsidiana mate Promoción IA 6 meses de Google AI Pro con 5 TB y Google Health Premium Contenido de la caja Pixel 11 Pro, cable USB-C a USB-C de 1 m y herramienta SIM Precio 1.199€

Google Pixel 11 Pro XL: especificaciones completas

El Pixel 11 Pro XL ofrece esencialmente la misma experiencia Pro, pero en un formato mayor. Su pantalla Super Actua crece hasta 6,8 pulgadas y alcanza 1.344 × 2.992 píxeles, manteniendo el refresco LTPO de 1 a 120 Hz y los 3.600 nits de pico.

Comparte exactamente el mismo sistema fotográfico principal que el Pixel 11 Pro: 50 MP + 48 MP ultra gran angular + 48 MP teleobjetivo 5x, acompañado por la cámara frontal de 42 MP. También ofrece Zoom Pro 120x, captura 8K, Video Boost, Visión Nocturna Instantánea y todas las herramientas Pro.

La principal ventaja del formato XL está en la batería. Los 5.115 mAh constituyen la mayor capacidad de los tres teléfonos y su carga es además significativamente más rápida: con un cargador USB-C PPS de al menos 45 W, Google afirma que puede recuperar hasta aproximadamente el 75 % en 30 minutos.

Estas son sus especificaciones detalladas:

Característica Google Pixel 11 Pro XL Pantalla Super Actua LTPO OLED de 6,8″, 20:9, 1.344 × 2.992 píxeles, 486 ppp, HDR, 1-120 Hz Brillo 2.400 nits HDR / 3.600 nits pico Protección pantalla Gorilla Glass Victus 2 con protección reforzada contra arañazos Procesador Google Tensor G6 Refrigeración Cámara de vapor Seguridad Titan M3, arranque seguro postcuántico, Trusty, VPN de Google RAM 12 / 16 GB Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB, Zoned UFS en capacidades compatibles Cámara principal 50 MP Octa PD, f/1,68, 82º, sensor 1/1,3″, OIS + EIS Ultra gran angular 48 MP Quad PD, autofocus, f/1,7, 123º, sensor 1/2,51″, macro Teleobjetivo 48 MP Quad PD, f/2,8, OIS, zoom óptico 5x, sensor 1/1,95″ Zoom Zoom Pro hasta 120x; calidad óptica 0,5x / 1x / 2x / 5x / 10x Cámara frontal 42 MP Dual PD con autofocus, f/2,2, 103º Vídeo trasero 8K 24/30 FPS con Video Boost; 4K 24/30/60 FPS; HDR 10 bits; zoom hasta 20x Vídeo frontal 4K 30/60 FPS Funciones exclusivas HiLight, Visión Nocturna Instantánea, controles Pro, Estabilizador de Vídeo Pro, Video Boost Batería 5.115 mAh típica (5.000 mAh mínima), más de 30 horas Carga por cable Hasta aproximadamente 75 % en 30 minutos con USB-C PPS de 45 W o superior Carga inalámbrica Pixelsnap Qi2.2 magnético hasta 25 W Conectividad WiFi 7, Bluetooth 6, UWB, NFC, Google Cast, GNSS dual, Thread, 5G SIM Dual SIM: nano-SIM + eSIM Audio Altavoces estéreo, 3 micrófonos, Audio Espacial, reducción de ruido Biometría Huella dactilar y desbloqueo facial Resistencia IP68 Sistema operativo Android 17 Actualizaciones 7 años de Android, seguridad y Pixel Drops Dimensiones Aprox. 162,6 × 76,2 × 7,6 mm Peso Aprox. 227 g Colores Arenisca, Verde oliva, Gris niebla y Obsidiana mate Promoción IA 6 meses de Google AI Pro con 5 TB y Google Health Premium Contenido de la caja Pixel 11 Pro XL, cable USB-C a USB-C de 1 m y herramienta SIM Precio 1.399€

Tres Pixel 11 con una separación más clara entre el modelo normal y los Pro

Sobre el papel, el Pixel 11 (999€) resulta especialmente interesante porque por primera vez reúne tres distancias focales traseras, incluyendo un auténtico teleobjetivo óptico 5x. Quienes no necesiten las prestaciones fotográficas y de vídeo más avanzadas pueden seguir disfrutando del Tensor G6, Android 17, Qi2.2 y el mismo compromiso de siete años de actualizaciones.

Los Pixel 11 Pro (1.199€) y Pixel 11 Pro XL (1.399€) justifican su posición superior principalmente mediante las cámaras. El salto a sensores de 50 + 48 + 48 MP, el teleobjetivo mucho mayor, la cámara frontal de 42 MP, Zoom Pro 120x y vídeo 8K los convierten en los modelos claramente orientados a usuarios que quieren la mejor experiencia fotográfica y audiovisual de Google.

También son los únicos con HiLight, cámara de vapor, WiFi 7 y UWB, además de ofrecer pantallas Super Actua LTPO más luminosas. La elección entre Pro y Pro XL dependerá sobre todo de si se prefiere un dispositivo relativamente compacto de 6,3 pulgadas o una pantalla de 6,8 pulgadas acompañada por una batería mayor y una carga por cable más rápida.