Google Pixel Watch 5: Novedades, funciones, precio y especificaciones del nuevo reloj

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Google continúa reforzando su apuesta por los wearables con el nuevo Pixel Watch 5 (419€), una generación que mantiene el característico diseño circular de la familia, pero que introduce mejoras importantes en salud, deporte, sueño, inteligencia artificial, conectividad y autonomía. La propuesta vuelve a estar disponible en dos tamaños, 41 y 45 mm, y llega con Wear OS 7, nuevo procesador Qualcomm y funciones avanzadas de Google Health y Gemini.

Uno de los cambios más llamativos está en la salud. El reloj amplía sus capacidades para seguir patrones de presión arterial e insulinorresistencia, además de mantener funciones como ECG, detección de fibrilación auricular, frecuencia cardíaca, SpO2, temperatura cutánea, estrés y detección de pérdida de pulso. Google deja claro, eso sí, que muchas de estas funciones tienen un propósito de bienestar y no sustituyen a un diagnóstico médico.

También hay novedades importantes en fitness y descanso. El Pixel Watch 5 permite crear entrenamientos personalizados, seguir más de 50 ejercicios, utilizar GPS de doble frecuencia y recibir indicaciones durante cada serie. Por la noche, estrena funciones como Sleep Breathing Quality y Smart Wake Alarms, mientras que Gemini gana protagonismo con ayuda proactiva directamente desde la muñeca.

Un diseño familiar en dos tamaños

Google no ha querido reinventar la apariencia del Pixel Watch. El Pixel Watch 5 conserva el reconocible cuerpo circular con pantalla abombada que ya caracterizaba a la generación anterior, manteniendo así una identidad visual muy diferenciada frente a otros relojes inteligentes del mercado.

El reloj vuelve a ofrecerse en dos tamaños, 41 y 45 mm. El modelo pequeño mide 41 mm de diámetro, 12,3 mm de grosor y pesa 31 gramos sin correa, mientras que la versión grande aumenta hasta 45 mm y 36,7 gramos, manteniendo exactamente el mismo grosor.

La carcasa está fabricada con aluminio reciclado y la correa Active Band de segunda generación utiliza HNBR con acabado de tacto suave. Google continúa apostando por un sistema de correas intercambiables que permite pasar rápidamente de una configuración deportiva a opciones más elegantes de metal o cuero.

Los acabados disponibles incluyen Obsidiana, Niebla y Verde oliva, este último combinado con una nueva carcasa Satin Pyrite. El modelo de 41 mm añade además una configuración Champagne Gold con correa Canyon, ampliando ligeramente las posibilidades de personalización respecto al tamaño grande.

Una pantalla Actua 360 de hasta 3.000 nits

Tanto el Pixel Watch 5 de 41 mm como el de 45 mm utilizan una pantalla Actua 360 AMOLED LTPO protegida mediante cristal Corning Gorilla Glass 5 tridimensional. El panel mantiene el aspecto completamente circular y la curvatura que se funde con los bordes de la caja.

La densidad alcanza 320 píxeles por pulgada y la pantalla es compatible con el espacio de color DCI-P3. Google anuncia un brillo máximo de 3.000 nits, una cifra especialmente elevada para facilitar la lectura bajo luz solar directa.

En el extremo opuesto, el brillo mínimo puede bajar hasta 1 nit cuando está activo el modo Always-On Display. Esto ayuda a reducir molestias en entornos oscuros y también contribuye a disminuir el consumo cuando solo necesitamos consultar información básica.

La tasa de refresco es adaptable entre 1 y 60 Hz. El reloj puede reducirla cuando la imagen permanece prácticamente estática y aumentarla durante animaciones o navegación para conseguir una experiencia más fluida.

Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated y Wear OS 7

El Pixel Watch 5 estrena el Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated, acompañado por un coprocesador Cortex-M55. Google afirma que el nuevo hardware proporciona aproximadamente un 20 % más de capacidad de procesamiento que el Pixel Watch 4.

Este incremento de rendimiento está pensado especialmente para las funciones de inteligencia artificial, navegación, seguimiento deportivo y procesamiento continuo de sensores. La combinación del procesador principal y el coprocesador permite repartir tareas para mejorar la eficiencia energética.

El sistema operativo es Wear OS 7.0, con acceso a las aplicaciones habituales de Google y una integración especialmente estrecha con smartphones Pixel. El reloj incorpora además 64 GB de almacenamiento eMMC para aplicaciones, mapas, música y otros contenidos.

Google también mantiene actualizaciones mediante Pixel Drops, lo que permitirá que el reloj vaya recibiendo nuevas funciones después de su lanzamiento. La compañía destaca además que el diseño ha sido concebido pensando en la reparabilidad para prolongar su vida útil.

El mayor salto en salud hasta la fecha

Google presenta el Pixel Watch 5 como su smartwatch con las capacidades de salud más avanzadas hasta el momento. Entre las novedades destaca la posibilidad de seguir patrones relacionados con la presión arterial mediante sensores y algoritmos de aprendizaje automático.

La función no proporciona mediciones clínicas instantáneas ni pretende sustituir a un tensiómetro tradicional. Google indica expresamente que se trata de una herramienta de bienestar destinada a observar tendencias y que no debe utilizarse para modificar medicación o tratamientos. Su llegada está prevista para septiembre de 2026 en los mercados compatibles.

Otra novedad es el seguimiento de tendencias de insulinorresistencia a lo largo del tiempo. Nuevamente, Google insiste en que no sirve para diagnosticar diabetes ni para monitorizar glucosa en tiempo real, sino para proporcionar información general sobre salud metabólica.

Estas funciones se suman a la detección de posibles episodios de fibrilación auricular, ECG en mercados compatibles, frecuencia cardíaca continua, SpO2, respiración, temperatura de la piel y señales relacionadas con el estrés. Todos estos datos pueden consultarse desde Google Health.

Una completa colección de sensores

El Pixel Watch 5 integra un sensor óptico de frecuencia cardíaca multipath que continúa siendo una de las piezas centrales de su sistema de salud. Google señala que el seguimiento cardíaco mantiene la misma tecnología utilizada en el Pixel Watch 4.

También encontramos sensores rojos e infrarrojos para medir saturación de oxígeno en sangre, además de sensores eléctricos multipropósito compatibles con la aplicación ECG. El reloj incorpora asimismo un sensor cEDA de conductancia eléctrica de la piel para detectar respuestas corporales asociadas al estrés.

A estos se suman sensor de temperatura cutánea de campo lejano, acelerómetro de tres ejes, giroscopio, altímetro, brújula, barómetro, magnetómetro y sensor de luz ambiental. Todo este conjunto permite combinar información procedente de diferentes fuentes para generar métricas más completas.

La interacción mantiene la corona háptica y el botón lateral, pero también admite gestos sin contacto realizados con una sola mano. El motor háptico Premium Gen 3 se ocupa de proporcionar vibraciones y respuestas físicas durante notificaciones, navegación y entrenamientos.

Entrenamientos más completos y más de 50 ejercicios

Google describe el Pixel Watch 5 como su mayor actualización en fitness hasta la fecha. El proceso comienza con Readiness Score, una puntuación que ayuda a decidir si es mejor entrenar intensamente o priorizar la recuperación en función del estado del usuario.

Desde la aplicación Google Health se pueden preparar sesiones personalizadas para más de 50 actividades, incluyendo fuerza, HIIT, carrera, natación, senderismo, baloncesto y pickleball. Los usuarios pueden definir repeticiones, pesos e intervalos y posteriormente sincronizar todo el entrenamiento con el reloj.

Durante el ejercicio, el Pixel Watch 5 proporciona avisos visuales y de audio para cada serie y periodo de descanso. Además, es posible modificar repeticiones o pesos directamente desde la muñeca si cambia el equipamiento disponible durante la sesión.

Al terminar, la nueva vista Key Metrics permite revisar el rendimiento y analizar la evolución hacia próximos objetivos personales. La idea es que el reloj no se limite a registrar actividad, sino que ayude a planificar, ejecutar y evaluar el entrenamiento.

GPS de doble frecuencia para mejorar la precisión

Una de las mejoras técnicas más importantes para deportistas es la incorporación de GPS de doble frecuencia. Google asegura que este sistema mantiene mejor la posición tanto en senderos como en zonas urbanas con edificios elevados.

Fuera de Estados Unidos, el reloj puede utilizar GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou y QZSS, mientras que la configuración estadounidense incluye GPS, Galileo y GLONASS.

Esta precisión adicional debería resultar especialmente útil al correr por ciudades densas, donde los edificios suelen provocar rebotes de señal y errores en el trazado de la ruta. También puede ayudar en senderismo y actividades donde la trayectoria resulta más difícil de registrar.

El seguimiento de ubicación se combina con las mediciones cardíacas para ofrecer una visión más completa del esfuerzo. Google mantiene además altímetro y barómetro para actividades donde los cambios de elevación son importantes.

Sleep Breathing Quality y alarmas inteligentes

El sueño recibe una revisión importante con el estreno de Sleep Breathing Quality. Esta función analiza minuto a minuto las variaciones de oxígeno en sangre durante el descanso para identificar patrones respiratorios a corto y largo plazo.

El sistema continúa registrando las fases despierto, REM, ligero y profundo, además de interrupciones, siestas y transiciones entre etapas. Toda esta información se resume en una puntuación personalizada de sueño.

También llegan las Automatizaciones de Hora de Dormir, que pueden detener la música y silenciar notificaciones directamente desde el reloj cuando empieza la rutina nocturna.

Por la mañana, Smart Wake Alarms intenta elegir el momento más adecuado dentro de una ventana determinada para despertar al usuario de acuerdo con su ritmo natural. El renovado Morning Brief reúne además sueño, Readiness Score y previsión meteorológica.

Google Health Coach lleva Gemini al entrenamiento y la recuperación

El Pixel Watch 5 se integra con Google Health Coach, un sistema de asesoramiento personalizado construido sobre Gemini y disponible dentro de Google Health Premium.

El sistema puede crear planes dinámicos de ejercicio adaptados a objetivos concretos, teniendo en cuenta tanto los datos de rendimiento como los cambios en la agenda del usuario. La idea es que el plan evolucione automáticamente en lugar de permanecer fijo durante semanas.

Google Health Coach también analiza patrones de sueño y recuperación para ofrecer recomendaciones basadas en el historial. Integra datos de actividad física, sueño, salud y Cycle Health para construir una visión más completa del estado general.

La compra incluye tres meses de prueba de Google Health Premium. Tras ese periodo, la renovación cuesta 9,99 dólares al mes, salvo cancelación. Google Health Premium también está incluido para suscriptores de Google AI Pro y Google AI Ultra.

Gemini Intelligence quiere adelantarse a lo que necesitas

Gemini pasa a estar todavía más integrado en la experiencia cotidiana del Pixel Watch 5. El reloj puede mostrar sugerencias proactivas basadas en el contexto de los mensajes, como recuperar automáticamente un lugar o contacto mencionado previamente en una conversación.

También es posible levantar la muñeca y realizar preguntas directamente a Gemini, incluyendo peticiones relativamente complejas como buscar un restaurante cercano y abrir la navegación correspondiente.

Algunas acciones sencillas funcionan incluso mediante Gemini sin conexión, incluyendo la gestión de temporizadores, alarmas y entrenamientos mediante comandos de voz.

Además, la zona inferior de la esfera puede mostrar automáticamente información contextual como vuelos, tiempos estimados de llegada y recordatorios. El objetivo es reducir la necesidad de navegar entre aplicaciones para obtener datos que el reloj considera relevantes en ese momento.

Nuevas esferas y una edición especial de Stephen Curry

La personalización gana protagonismo con nuevas esferas como Weave y Chronograph. La primera incorpora movimiento y animaciones, mientras que Chronograph apuesta por una estética más clásica inspirada en relojes tradicionales.

Google va un paso más allá permitiendo utilizar IA generativa para crear esferas personalizadas mediante instrucciones de texto. El usuario puede describir el estilo que desea y obtener una propuesta única sin depender exclusivamente de diseños predeterminados.

La compañía también ha colaborado con Stephen Curry en una edición especial limitada. El Pixel Watch 5 Stephen Curry Special Edition utiliza una carcasa Satin Pyrite y una correa Performance Loop Rye fabricada con hilos de poliéster reciclado, revestimiento resistente al agua y enganches de acero inoxidable.

Esta edición incluye además una esfera exclusiva. Estará disponible únicamente en determinados países y mientras haya existencias, y en la ficha técnica proporcionada aparece como exclusiva de Estados Unidos para el modelo de 45 mm.

Más autonomía en el modelo de 45 mm y carga muy rápida

La autonomía depende bastante del tamaño elegido. El Pixel Watch 5 de 41 mm integra una batería de 332 mAh y promete hasta 30 horas con la pantalla Always-On Display activa, o hasta 48 horas utilizando el modo Ahorro de batería.

El modelo de 45 mm aumenta considerablemente hasta 465 mAh, con una autonomía anunciada de hasta 40 horas con pantalla siempre activa y hasta 72 horas con el modo Ahorro de batería.

Los dos modelos utilizan el nuevo Quick Charge Dock. El Pixel Watch 5 de 41 mm alcanza aproximadamente el 50 % en 15 minutos, el 80 % en 25 minutos y el 100 % en 45 minutos.

En el de 45 mm, el 50 % requiere igualmente unos 15 minutos, pero el 80 % llega en unos 30 minutos y la carga completa tarda alrededor de una hora. Google resume la mejora afirmando que una carga rápida de 15 minutos puede proporcionar aproximadamente otras 15 horas de uso.

SOS vía satélite y más funciones de seguridad

El Pixel Watch 5 incorpora comunicaciones SOS vía satélite, pensadas para contactar con servicios de emergencia cuando no existe cobertura WiFi ni red móvil. Esta función está limitada a versiones LTE y su disponibilidad depende del país.

Google indica que el servicio de emergencia vía satélite se incluye sin coste adicional durante los dos primeros años tras activar el dispositivo. Durante una emergencia, determinados datos como ubicación e información de contacto pueden compartirse con Google y los proveedores correspondientes.

También continúa Safety Check, que permite definir un temporizador durante actividades potencialmente delicadas, como correr solo. Si el usuario no responde al finalizar el plazo, el reloj puede compartir automáticamente su ubicación con sus contactos de emergencia.

A ello se suman Emergency Sharing, detección de caídas y detección de accidentes de tráfico. El Pixel Watch 5 mantiene asimismo la función de detección de pérdida de pulso, capaz de intentar avisar a servicios de emergencia cuando detecta un episodio compatible.

Más integrado que nunca con Pixel, Maps, Wallet, Nest y Google TV

La integración con smartphones Pixel permite utilizar el reloj como control remoto para la cámara. Se pueden preparar fotos grupales, selfies con las cámaras traseras o capturas de larga exposición y disparar desde la muñeca, incluso mediante un gesto de doble pellizco.

El reloj también puede contribuir a la seguridad del smartphone. El teléfono puede bloquearse cuando detecta que el usuario se aleja, mientras que Find Hub ayuda a localizar dispositivos y objetos extraviados.

Google Wallet permite llevar tarjetas de pago, tarjetas de embarque, entradas y carnés directamente en la muñeca. También es posible utilizar Google Maps sin conexión, gestionar llamadas y acceder a Gemini sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

En casa, el Pixel Watch 5 puede utilizarse como mando a distancia para Google TV y también permite visualizar las cámaras Nest Cam y Nest Doorbell desde Google Home, incluyendo conversación bidireccional con las personas situadas frente al timbre.

Bluetooth 6, WiFi, UWB y compatibilidad con Android

La conectividad incluye Bluetooth 6.0, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax en 2,4 y 5 GHz, NFC y Ultra Wideband. Las versiones LTE añaden conectividad móvil 4G, mientras que en Japón se incorpora FeliCa.

UWB puede utilizarse para funciones de localización y comunicación de corto alcance con dispositivos compatibles, aunque su precisión depende de factores como distancia, orientación y obstáculos.

El reloj funciona con la mayoría de smartphones equipados con Android 12 o posterior, aunque no es compatible con Android Go. También requiere una cuenta de Google y la aplicación Google Pixel Watch.

En el apartado multimedia encontramos micrófono y altavoz integrados, lo que permite realizar llamadas, interactuar por voz con Gemini y utilizar diferentes funciones de asistente directamente desde la muñeca.

Resistencia IP68, 5 ATM y materiales reciclados

El Pixel Watch 5 cuenta con certificación IP68 frente a agua y polvo y resistencia de 5 ATM. Google indica que puede utilizarse en agua poco profunda, pero no está concebido para actividades con agua a alta velocidad o temperatura elevada.

La resistencia no es permanente y puede degradarse por desgaste, golpes, reparaciones o desmontaje. La compañía recuerda también que los accesorios y correas no necesariamente mantienen la misma protección frente al agua.

La carcasa utiliza aluminio 100 % reciclado, mientras que la placa principal incorpora cobre y oro reciclados. La batería emplea cobalto reciclado, el motor háptico tungsteno y cobre reciclados y los imanes utilizan tierras raras recicladas.

El embalaje prescinde de plástico en su configuración estándar. Google mantiene así la tendencia de incrementar paulatinamente el uso de materiales reutilizados en sus dispositivos.

Pixel Watch 5 de 41 y 45 mm: principales diferencias

Las dos versiones comparten prácticamente todo el hardware interno, sensores, procesador y conectividad. Las diferencias fundamentales están en tamaño, peso, batería, autonomía y algunos colores disponibles.

El Pixel Watch 5 de 41 mm pesa solo 31 gramos y resulta más adecuado para muñecas pequeñas, mientras que el modelo de 45 mm aumenta a 36,7 gramos y aprovecha el mayor volumen para instalar una batería considerablemente superior.

El modelo grande ofrece hasta 40 horas de autonomía con Always-On Display, frente a 30 horas en el pequeño. Con Ahorro de batería, la diferencia aumenta hasta 72 frente a 48 horas.

Esta tabla resume las diferencias principales:

Característica Pixel Watch 5 41 mm Pixel Watch 5 45 mm Diámetro 41 mm 45 mm Grosor 12,3 mm 12,3 mm Peso sin correa 31 g 36,7 g Batería 332 mAh 465 mAh Autonomía con AOD Hasta 30 horas Hasta 40 horas Autonomía con ahorro Hasta 48 horas Hasta 72 horas Carga al 50 % ≈15 min ≈15 min Carga al 80 % ≈25 min ≈30 min Carga al 100 % ≈45 min ≈60 min Tamaño muñeca correa S 130-175 mm 150-185 mm Tamaño muñeca correa L 165-210 mm 165-215 mm Acabado Canyon Sí No indicado Precio 419€ 449€

Especificaciones técnicas completas del Pixel Watch 5

Más allá del tamaño y la batería, ambos modelos comparten la misma plataforma. El Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated, el coprocesador Cortex-M55 y Wear OS 7 forman la base común del reloj.

También comparten los 64 GB de almacenamiento, GPS de doble frecuencia, Bluetooth 6, UWB, NFC y conectividad WiFi. Las versiones LTE añaden comunicación móvil y acceso al SOS vía satélite en regiones compatibles.

La lista de sensores es especialmente completa y cubre salud cardiovascular, oxígeno en sangre, temperatura cutánea, actividad, orientación y respuestas corporales.

Estas son las especificaciones detalladas comunes a la familia:

Característica Google Pixel Watch 5 Pantalla Actua 360 AMOLED LTPO, 320 ppp, DCI-P3 Brillo máximo Hasta 3.000 nits Brillo mínimo AOD 1 nit Frecuencia 1-60 Hz adaptativa Protección pantalla Corning Gorilla Glass 5 3D Procesador Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated Coprocesador Cortex-M55 Sistema operativo Wear OS 7.0 Almacenamiento 64 GB eMMC GPS Doble frecuencia; GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou y QZSS según región Conectividad 4G LTE/UMTS, Bluetooth 6.0, WiFi 2,4/5 GHz, NFC, UWB SOS vía satélite Sí, en modelos LTE y mercados compatibles Sensor cardíaco Sensor óptico multipath ECG Sensores eléctricos multipropósito SpO2 Sensores rojos e infrarrojos Estrés Sensor cEDA Temperatura Sensor de temperatura cutánea Otros sensores Brújula, altímetro, acelerómetro, giroscopio, luz ambiental, barómetro y magnetómetro Interacción Pantalla táctil, corona háptica, botón lateral y gestos sin contacto Háptica Premium Haptics Gen 3 Audio Micrófono y altavoz integrados Resistencia IP68 + 5 ATM Material carcasa Aluminio reciclado Compatibilidad Android 12 o posterior, excepto Android Go Carga Google Pixel Watch Quick Charge Dock Contenido de la caja Pixel Watch 5, Active Band 2ª gen en dos tamaños, Quick Charge Dock y guía rápida Precio 419€ (41 mm) / 449€ (45 mm)

Un Pixel Watch claramente centrado en salud, IA y autonomía

El Pixel Watch 5 no cambia radicalmente la fórmula estética, pero sí amplía considerablemente lo que puede hacer en segundo plano. La evolución se concentra sobre todo en salud, fitness, sueño y asistencia inteligente, más que en un rediseño externo.

Las nuevas métricas de presión arterial e insulinorresistencia son posiblemente las novedades más ambiciosas, aunque deben interpretarse siempre como herramientas de bienestar y no como dispositivos médicos. Su utilidad dependerá además de la disponibilidad regional y de las autorizaciones correspondientes.

La llegada de Gemini Intelligence y Google Health Coach también refuerza la idea de que Google quiere pasar de un reloj que simplemente registra datos a otro que interpreta la información y propone acciones.

Por último, el modelo de 45 mm resulta especialmente atractivo por sus hasta 40 horas con AOD y 72 horas en ahorro, mientras que ambos tamaños ganan una carga rápida capaz de recuperar aproximadamente la mitad de la batería en solo 15 minutos.