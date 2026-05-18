eufyCam C37: cámara exterior 2K con IA, visión nocturna en color y energía solar por menos de 100 €

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eufy ha presentado la nueva eufyCam C37, una cámara de seguridad exterior pensada para quienes quieren proteger el hogar sin complicarse con instalaciones difíciles, cables, enchufes o suscripciones mensuales.

Su gran argumento es claro: ofrecer funciones bastante completas por menos de 100 €. La cámara combina cobertura panorámica de 360°, resolución 2K, visión nocturna en color, foco integrado, detección inteligente mediante IA y alimentación solar para un uso más despreocupado.

La eufyCam C37 estará disponible en Amazon.es y en la web oficial de eufy, con promociones de lanzamiento que rebajan su precio hasta los 69,99 € durante un periodo limitado.

Una cámara exterior para quienes no quieren complicarse

Instalar una cámara de seguridad exterior puede parecer más complicado de lo que realmente es. Muchas personas no dan el paso por miedo a tener que hacer obras, tirar cables, depender de un enchufe cercano o pagar una suscripción mensual para acceder a funciones básicas.

La nueva eufyCam C37 nace precisamente para responder a esos frenos. Es una cámara exterior orientada a usuarios que buscan una solución sencilla, económica y completa para vigilar zonas como la entrada de casa, el jardín, la terraza, el garaje o el patio.

La propuesta de eufy se apoya en tres ideas principales: instalación flexible, funciones inteligentes y ausencia de costes recurrentes. Es decir, una cámara que puedas colocar con facilidad, que sea capaz de distinguir mejor qué está ocurriendo y que no te obligue a contratar un plan mensual para sacarle partido.

Cobertura de 360° para reducir puntos ciegos

Uno de los puntos más interesantes de la eufyCam C37 es su sistema de cobertura panorámica. La cámara cuenta con movimiento pan-tilt, con un rango de 360° en horizontal y 90° en vertical, lo que permite cubrir áreas amplias con una sola unidad.

Esto resulta especialmente útil en exteriores, donde una cámara fija puede dejar zonas sin vigilancia. En una entrada, por ejemplo, puede servir para revisar quién se acerca a la puerta, comprobar si alguien ha dejado un paquete o vigilar movimientos laterales que quedarían fuera del encuadre de una cámara tradicional.

Desde la app de eufy, el usuario puede mover la cámara en tiempo real y comprobar cualquier zona a demanda. Esta posibilidad convierte a la C37 en una opción práctica para quienes quieren una visión más flexible del exterior sin tener que instalar varias cámaras.

Lo más interesante: la eufyCam C37 combina vigilancia panorámica de 360°, resolución 2K, visión nocturna en color, IA local y alimentación solar por menos de 100 €.

Resolución 2K y visión nocturna en color

La eufyCam C37 apuesta por una resolución 2K Ultra HD, que permite capturar imágenes con más detalle que una cámara Full HD convencional. En una cámara de seguridad, esto no es un detalle menor: puede ayudar a distinguir mejor rostros, ropa, matrículas cercanas, paquetes o movimientos alrededor de la vivienda.

Además, incorpora un foco integrado que permite ofrecer visión nocturna en color. Frente a la clásica imagen en blanco y negro de muchas cámaras de vigilancia, esta función puede aportar información adicional durante la noche, como el color de la ropa o de un vehículo.

La combinación de resolución 2K y spotlight integrado está pensada para mejorar la claridad en situaciones de poca luz, especialmente en accesos, zonas de paso, patios y jardines.

IA en el dispositivo para reducir alertas innecesarias

Otro de los apartados importantes de la eufyCam C37 es su detección inteligente mediante IA. La cámara puede identificar distintos tipos de movimiento u objetos, como personas, vehículos o mascotas, para que las notificaciones sean más relevantes.

Esto es clave en el uso diario. Una cámara que avisa por cualquier movimiento acaba generando demasiadas alertas y, con el tiempo, el usuario puede terminar ignorándolas. Al diferenciar mejor lo que ocurre, la C37 busca reducir notificaciones innecesarias y avisar solo cuando realmente hay algo importante.

Además, al emparejarla con HomeBase Mini, la cámara desbloquea una capa adicional de IA con reconocimiento facial. Esto permite distinguir caras conocidas y avisar cuando detecta a una persona desconocida, aumentando la personalización de las alertas.

Sin suscripciones mensuales

Uno de los mensajes más claros de eufy con esta cámara es la ausencia de cuotas mensuales. La eufyCam C37 se enmarca en la filosofía de la marca de ofrecer más control y tranquilidad sin obligar al usuario a contratar planes recurrentes.

Este punto puede ser decisivo para muchos compradores. Algunas cámaras de seguridad tienen precios iniciales atractivos, pero después limitan funciones importantes detrás de una suscripción. eufy quiere diferenciarse con una propuesta más transparente, especialmente para quienes buscan una solución duradera y sin costes ocultos.

En un producto pensado para proteger el hogar, no depender de pagos mensuales para disfrutar de funciones clave puede ser una ventaja importante.

Alimentación solar para olvidarte de cables

La instalación también es uno de los puntos fuertes de la eufyCam C37. La cámara está pensada para funcionar con energía solar, lo que facilita su colocación en exteriores sin depender de un enchufe cercano.

Esto permite instalarla en zonas como jardines, patios, entradas, portales, terrazas, garajes o trasteros con mayor flexibilidad. Para muchos usuarios, evitar cableados y obras es precisamente lo que puede marcar la diferencia entre instalar una cámara o seguir posponiéndolo.

La combinación de instalación sencilla, alimentación solar y control desde la app apunta a una experiencia pensada para usuarios que quieren mejorar la seguridad de casa sin convertirse en expertos en domótica.

Una solución práctica para entradas, jardines y garajes

Por sus características, la eufyCam C37 puede encajar especialmente bien en zonas exteriores donde interesa tener una visión amplia y alertas precisas.

En una entrada o portal, puede servir para ver quién llama, detectar entregas o vigilar movimientos sospechosos. En patios y jardines, ayuda a controlar zonas amplias con una sola cámara. En garajes o trasteros, puede aportar una capa adicional de seguridad sin necesidad de una instalación compleja.

También puede ser interesante para terrazas o segundas residencias, donde el usuario quiere poder comprobar qué ocurre desde el móvil sin depender de sistemas de seguridad más caros.

Precio y disponibilidad de la eufyCam C37

La eufyCam C37 se venderá en Amazon.es y en la web oficial de eufy en formato unidad y también en bundle 2+1.

Su precio oficial será de 99,99 € para una unidad y 299,99 € para el pack 2+1. Sin embargo, entre el 18 de mayo y el 15 de junio, la cámara estará disponible con una promoción de lanzamiento.



Canal Producto Precio promocional Código Amazon.es eufyCam C37 unidad 69,99 € EUFYC37SOLO Amazon.es Pack 2+1 199,99 € EUFYC37KIT eufy.com/eu-es eufyCam C37 unidad 69,99 € ES30C37A eufy.com/eu-es Pack 2+1 199,99 € ES50C37B

Una cámara exterior muy completa por menos de 100 €

La eufyCam C37 llega con una propuesta muy directa: ofrecer una cámara exterior completa, fácil de instalar y sin suscripciones por debajo de los 100 €.

Su combinación de cobertura 360°, resolución 2K, visión nocturna en color, foco integrado, IA local y alimentación solar la convierte en una opción interesante para quienes quieren mejorar la seguridad de casa sin hacer una inversión elevada.

No busca sustituir a un sistema de seguridad profesional, pero sí cubrir una necesidad muy común: vigilar mejor los accesos y exteriores del hogar con una cámara sencilla, autónoma y con funciones inteligentes.

Para usuarios que quieren empezar a proteger su casa sin complicaciones, la eufyCam C37 apunta a ser una de las opciones más atractivas de su rango de precio.