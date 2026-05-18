Xiaomi 17T y 17T Pro ya tienen fecha: cámaras Leica, hasta 7.000 mAh y carga de 100W

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Xiaomi ya tiene fecha para uno de sus lanzamientos más esperados dentro de la gama alta asequible. La compañía presentará globalmente la nueva serie Xiaomi 17T el próximo 28 de mayo de 2026, una familia que, salvo sorpresa, estará formada por los Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro.

La marca ha empezado a calentar motores con teasers oficiales en los que habla de una de las mayores actualizaciones que ha recibido su familia T hasta la fecha. Y, por lo que apuntan las filtraciones, no parece una exageración: pantallas OLED de alta tasa de refresco, procesadores MediaTek de nueva generación, cámaras firmadas por Leica y baterías de gran capacidad serán algunos de sus principales argumentos.

Un diseño más cuadrado y cámaras Leica como protagonistas

Las imágenes filtradas apuntan a que Xiaomi apostará por un diseño más limpio y plano en los nuevos 17T. Tanto el modelo estándar como el Pro contarían con pantalla plana, trasera también plana y botones de volumen y encendido situados en el lateral derecho.

La parte trasera estaría dominada por un módulo de cámara cuadrado con tres sensores, desarrollado en colaboración con Leica. Esta alianza se ha convertido en uno de los grandes reclamos de los móviles más avanzados de Xiaomi, y todo apunta a que volverá a ser clave en esta generación.

Según el material promocional filtrado, ambos modelos ofrecerían ópticas Leica Summilux y un teleobjetivo con zoom óptico de 5 aumentos, una característica que hasta hace no tanto estaba reservada a móviles bastante más caros.

Pantallas OLED más brillantes y hasta 144 Hz en el modelo Pro

El Xiaomi 17T llegaría con una pantalla OLED de 6,59 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz. El Xiaomi 17T Pro, por su parte, subiría el tamaño hasta las 6,83 pulgadas y elevaría la frecuencia de actualización hasta los 144 Hz, una cifra especialmente interesante para juegos y para quienes valoran una sensación de fluidez extrema.

Las filtraciones también mencionan compatibilidad con Dolby Vision, atenuación PWM de alta frecuencia y picos de brillo de hasta 3.500 nits. De confirmarse, Xiaomi estaría poniendo sobre la mesa paneles muy ambiciosos para una familia que tradicionalmente ha intentado acercar prestaciones de gama alta a un precio más contenido.

MediaTek toma el mando con Dimensity 8500 y Dimensity 9500

En el apartado de rendimiento, el Xiaomi 17T montaría un procesador MediaTek Dimensity 8500, mientras que el Xiaomi 17T Pro apostaría por el más potente Dimensity 9500.

La diferencia entre ambos chips debería notarse especialmente en tareas exigentes, juegos, procesamiento de imagen y eficiencia energética. El modelo Pro quedaría claramente posicionado como la opción más ambiciosa para quienes buscan un móvil cercano a la gama alta tradicional, pero sin saltar necesariamente a la familia Ultra de Xiaomi.

También se espera que ambos dispositivos lleguen con configuraciones de almacenamiento de hasta 1 TB, aunque habrá que esperar a la presentación oficial para conocer qué versiones estarán disponibles en España y otros mercados europeos.

HyperOS 3 basado en Android 16

Otro de los puntos relevantes es el software. Los Xiaomi 17T y 17T Pro llegarían con HyperOS 3, la capa de personalización de Xiaomi basada en Android 16. Esta versión ya forma parte de la estrategia más reciente de la compañía en sus modelos de gama alta, con más peso para la inteligencia artificial y la integración entre dispositivos del ecosistema Xiaomi.

Todavía falta por conocer qué funciones concretas de IA estarán disponibles en la serie 17T y cuáles dependerán del mercado, el idioma o los servicios regionales. En cualquier caso, Xiaomi parece decidida a convertir HyperOS en algo más que una simple capa estética sobre Android.

Triple cámara con teleobjetivo periscópico 5x

La fotografía será uno de los grandes campos de batalla de esta generación. Las filtraciones hablan de una configuración de triple cámara trasera en ambos modelos, compuesta por un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con zoom óptico 5x y estabilización óptica de imagen.

Que Xiaomi incluya un teleobjetivo 5x tanto en el modelo estándar como en el Pro sería una gran noticia. En muchos lanzamientos, este tipo de lente queda limitada a la versión más cara, pero aquí parece que la compañía quiere reforzar la propuesta fotográfica de toda la familia.

En la parte frontal, ambos móviles contarían con una cámara de 32 megapíxeles, pensada para selfies y videollamadas.

Más allá de las cifras, la clave estará en el procesado de imagen, donde la colaboración con Leica puede marcar diferencias en color, contraste, retratos y fotografía nocturna.

Baterías enormes: hasta 7.000 mAh en el Xiaomi 17T Pro

Uno de los apartados más llamativos de la serie Xiaomi 17T sería la batería. El modelo estándar incorporaría una capacidad de 6.500 mAh con carga rápida de 67W, mientras que el Xiaomi 17T Pro subiría hasta los 7.000 mAh y añadiría carga por cable de 100W junto con carga inalámbrica de 50W. ([Nau][6])

Estas cifras colocan a los nuevos 17T en una posición muy interesante frente a otros móviles de gama alta, muchos de los cuales siguen moviéndose en torno a los 5.000 mAh. Xiaomi parece querer diferenciarse claramente en autonomía, un apartado cada vez más valorado por los usuarios.

La combinación de gran batería y carga rápida puede ser especialmente atractiva para quienes usan mucho el móvil durante el día, juegan, graban vídeo o viajan con frecuencia.

Precios filtrados en Europa: desde 749 euros

Según las filtraciones, el Xiaomi 17T con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento tendría un precio en Europa de 749 euros. El Xiaomi 17T Pro, en configuración de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, subiría hasta los 999 euros.

Estos precios, si se confirman, dejarían claro que la familia T ya no juega exactamente en la misma liga de “flagship killer” agresivo de hace unos años. Xiaomi estaría apostando por especificaciones más ambiciosas, pero también por precios más cercanos a la gama alta tradicional.

En cualquier caso, habrá que esperar al lanzamiento oficial para conocer promociones de lanzamiento, regalos por reserva y posibles descuentos iniciales, que suelen ser habituales en este tipo de presentaciones.

Tabla comparativa filtrada de los Xiaomi 17T y 17T Pro

Característica Xiaomi 17T Xiaomi 17T Pro Fecha de presentación 28 de mayo de 2026 28 de mayo de 2026 Pantalla OLED 6,59″ 1.5K OLED 6,83″ 1.5K Tasa de refresco 120 Hz 144 Hz Procesador MediaTek Dimensity 8500 MediaTek Dimensity 9500 Sistema operativo HyperOS 3 basado en Android 16 HyperOS 3 basado en Android 16 Cámara principal 50 MP 50 MP Ultra gran angular 12 MP 12 MP Teleobjetivo 50 MP periscópico 5x con OIS 50 MP periscópico 5x con OIS Cámara frontal 32 MP 32 MP Batería 6.500 mAh 7.000 mAh Carga por cable 67W 100W Carga inalámbrica No indicada 50W Precio filtrado en Europa 749 euros 999 euros

Una familia T cada vez más cerca de la gama alta premium

La serie Xiaomi T nació como una alternativa para quienes querían muchas prestaciones de gama alta sin pagar el precio de los modelos más exclusivos. Con los Xiaomi 17T y 17T Pro, esa filosofía parece mantenerse, aunque con una clara subida de ambición.

Las pantallas OLED de alta calidad, el salto en batería, los procesadores MediaTek de alto rendimiento y la presencia de cámaras Leica acercan estos modelos a una categoría más premium. El Xiaomi 17T Pro, en particular, apunta directamente a competir con algunos de los grandes buques insignia Android del año.

La gran pregunta será si Xiaomi logra justificar los precios filtrados. Sobre el papel, las especificaciones son potentes, pero el mercado europeo está cada vez más competido, con propuestas muy fuertes de Samsung, Honor, OnePlus, OPPO, realme y la propia Xiaomi.

Habrá que esperar al 28 de mayo

Aunque muchas de las especificaciones parecen bastante sólidas por la cantidad de filtraciones coincidentes, todavía conviene tomarlas con cautela hasta que Xiaomi confirme todos los detalles en su presentación global.

Lo que sí está claro es que la serie Xiaomi 17T llegará el 28 de mayo con una propuesta muy ambiciosa. Si las filtraciones se cumplen, estaremos ante dos móviles con pantallas brillantes, cámaras Leica, baterías muy por encima de la media y una versión Pro especialmente potente.

Xiaomi parece dispuesta a convertir los 17T en algo más que una simple renovación anual. Esta vez, la familia T podría dar un salto importante para acercarse más que nunca a la gama alta premium.