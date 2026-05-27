Apple prepara una función para bloquear el iPhone si alguien te lo roba de las manos

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Apple estaría trabajando en una nueva función de seguridad para iOS pensada para una situación cada vez más habitual en grandes ciudades: que alguien te quite el iPhone de las manos mientras lo estás usando.

La compañía quiere que el iPhone sea capaz de detectar un posible robo por tirón y bloquearse de forma inmediata. La idea es sencilla, pero muy potente: si el teléfono interpreta que ha sido arrebatado bruscamente, impediría que el ladrón pudiera seguir usándolo aunque estuviera desbloqueado en el momento del robo.

Este detalle es especialmente importante porque muchos robos de móviles no buscan solo el dispositivo físico, sino también el acceso temporal a un teléfono ya desbloqueado. En esos primeros segundos, un delincuente podría abrir aplicaciones, consultar información personal o intentar acceder a cuentas bancarias y servicios sensibles.

El iPhone usaría sensores que ya están integrados

La nueva función no dependería necesariamente de hardware nuevo. Apple podría apoyarse en tecnologías que ya forman parte del iPhone, como el acelerómetro, encargado de detectar movimientos bruscos, cambios de velocidad y orientación del dispositivo.

Además, la función también podría utilizar la conexión con un Apple Watch. Esto permitiría detectar de forma más precisa si el teléfono se aleja repentinamente del usuario o si se produce un movimiento anómalo compatible con un robo.

En la práctica, el sistema podría analizar una combinación de señales: un tirón fuerte, una aceleración inesperada, una separación rápida respecto al reloj o un patrón de movimiento típico de alguien que huye con el móvil. Si iOS determina que se trata de un robo, bloquearía el dispositivo de inmediato.

Por ahora, no está claro cómo evitaría Apple los falsos positivos. Por ejemplo, el iPhone podría caerse accidentalmente, salir disparado de una mesa o moverse de forma brusca durante una actividad deportiva. Es previsible que Apple tenga que ajustar muy bien el algoritmo para distinguir entre un accidente y un robo real.

Por qué un iPhone desbloqueado vale mucho más para los ladrones

El robo de móviles por tirón se ha convertido en un problema especialmente visible en algunas grandes ciudades. En muchos casos, los ladrones utilizan motos o bicicletas eléctricas para acercarse rápidamente a la víctima, arrebatarle el teléfono de la mano y escapar antes de que pueda reaccionar.

La clave está en que muchas víctimas tienen el móvil desbloqueado en ese momento: están mirando un mapa, escribiendo un mensaje, haciendo una foto o consultando una app. Para un ladrón, ese escenario es mucho más valioso que llevarse un teléfono bloqueado.

Según un informe, un iPhone desbloqueado puede llegar a valer hasta 1.000 dólares, aproximadamente 860 euros, para un delincuente. Eso supondría unos 800 dólares más, alrededor de 688 euros, que un dispositivo bloqueado.

La diferencia se explica porque un teléfono desbloqueado abre muchas más posibilidades: acceso a correos, mensajes, fotografías, redes sociales, aplicaciones de pago, gestores de contraseñas o apps bancarias. Aunque muchas de estas aplicaciones exigen autenticación adicional, el atacante puede aprovechar ese breve margen antes de que el usuario bloquee el dispositivo de forma remota.

Apple refuerza su estrategia contra el robo de iPhone

Esta supuesta nueva función encajaría dentro de la estrategia de Apple para hacer que robar un iPhone sea cada vez menos rentable.

La compañía ya cuenta con varias capas de protección. Una de las más importantes es Activation Lock, que impide borrar o reactivar un iPhone sin conocer las credenciales de la cuenta de Apple asociada. También está la app Buscar, que permite localizar dispositivos perdidos o robados, marcarlos como perdidos y bloquearlos a distancia.

En los últimos años, Apple también ha reforzado la seguridad con funciones como Stolen Device Protection, diseñada para dificultar cambios críticos cuando el iPhone se encuentra lejos de ubicaciones habituales, como casa o el trabajo.

Esta protección puede exigir autenticación biométrica para acciones sensibles y aplicar un retraso de seguridad antes de permitir cambios importantes, como modificar la contraseña de la cuenta de Apple. En algunos casos, el usuario debe esperar una hora y volver a autenticarse con Face ID o Touch ID.

La nueva función contra robos por tirón iría un paso más allá porque actuaría justo en el momento del incidente, no después. En vez de esperar a que el usuario se dé cuenta, acceda a otro dispositivo y marque el iPhone como perdido, el propio teléfono intentaría protegerse automáticamente.

Una función especialmente útil en ciudades con robos rápidos

El escenario que Apple parece querer cubrir es muy concreto: el robo oportunista de un teléfono que está siendo usado en la calle.

Es una situación difícil de prevenir. Muchos usuarios caminan con el móvil en la mano para seguir una ruta, pedir un transporte, contestar mensajes o hacer una llamada. En ese momento, el teléfono está desbloqueado y la atención del usuario suele estar dividida.

Si el iPhone pudiera detectar que acaba de ser arrancado de la mano de su propietario, bloquearse al instante y exigir Face ID, Touch ID o el código de desbloqueo, reduciría mucho el valor del robo. El ladrón se quedaría con un dispositivo bloqueado, más difícil de revender y mucho menos útil para acceder a información privada.

También podría servir como medida disuasoria. Si estas funciones se vuelven efectivas y conocidas, los iPhone robados desbloqueados podrían dejar de ser tan atractivos para los delincuentes.

Cuándo podría llegar esta novedad a iOS

Por ahora, no hay confirmación oficial de Apple, así que conviene tomar la información con cautela. Tampoco se sabe si esta función llegará a todos los iPhone compatibles con la próxima versión de iOS o si requerirá modelos recientes con determinados sensores o capacidades.

La próxima gran oportunidad para conocer más detalles sería la Worldwide Developers Conference, la conferencia para desarrolladores de Apple. Es el evento en el que la compañía suele presentar las principales novedades de las próximas versiones de iOS, iPadOS, macOS, watchOS y el resto de sus sistemas.

Si el desarrollo está lo bastante avanzado, Apple podría anunciar esta función como parte de las mejoras de privacidad y seguridad de la próxima versión de iOS. Y, si finalmente se confirma, sería una de esas novedades que no llaman tanto la atención como un rediseño visual o una función de IA, pero que pueden tener un impacto real en el día a día.