Apple reinventa Siri con inteligencia artificial: así es la nueva Siri AI

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Apple ha decidido pulsar el botón de reinicio con Siri. Después de años en los que su asistente de voz parecía haberse quedado por detrás de alternativas más conversacionales, la compañía ha anunciado una versión completamente rediseñada llamada Siri AI, construida desde cero con la inteligencia artificial como eje central.

La nueva Siri AI ha sido una de las grandes protagonistas de la keynote inaugural de la WWDC 2026, la conferencia anual para desarrolladores que Apple celebra en Apple Park, en Cupertino, del 8 al 12 de junio.

Una Siri más natural, personal y conversacional

Uno de los cambios más importantes estará en la forma de hablar. Apple asegura que Siri AI ofrecerá una experiencia de voz mucho más personalizada y natural, alejándose del tono sintético que durante años ha caracterizado al asistente.

Los usuarios podrán ajustar aspectos como el ritmo de la conversación, la expresividad e incluso el acento. La idea es que Siri deje de sonar como una herramienta rígida y empiece a comportarse más como un asistente realmente adaptado a cada persona.

Craig Federighi, vicepresidente sénior de ingeniería de software de Apple, explicó durante la presentación que la próxima generación de Apple Intelligence permitirá desbloquear una “Siri completamente nueva”. Según Apple, este cambio no se limita a mejorar la voz, sino que afecta a la manera en la que Siri entiende el contexto, interactúa con el sistema y responde a lo que el usuario necesita.

Siri AI podrá interactuar con tus apps y datos del iPhone

La gran promesa de Siri AI es que podrá acceder e interactuar con las aplicaciones y los datos del iPhone de una forma mucho más profunda. Esto permitiría al asistente realizar acciones dentro de apps, entender mejor lo que ocurre en el dispositivo y ofrecer respuestas más útiles sin que el usuario tenga que saltar constantemente de una aplicación a otra.

Apple, como era de esperar, ha puesto mucho énfasis en la privacidad. En este sentido, Apple quiere diferenciarse con un enfoque centrado en el usuario y con controles de privacidad estrictos. La compañía mantiene que las funciones de Siri AI se apoyarán en procesamiento local cuando sea posible y en sistemas seguros en la nube cuando sea necesario.

La cámara del iPhone también ganará un modo Siri AI

Otra de las novedades más llamativas llegará a la cámara del iPhone. Apple ha anunciado un nuevo modo Siri AI capaz de analizar lo que aparece en el campo de visión y actuar en consecuencia.

Un ejemplo mostrado por la compañía es el de apuntar la cámara a un plato de comida para obtener una estimación de su información nutricional. Esto abre la puerta a un uso más visual de Siri, en el que el asistente no solo responde a comandos de voz, sino que también interpreta el entorno a través de la cámara.

La función recuerda a la dirección que están tomando otros asistentes basados en inteligencia artificial, capaces de combinar voz, imagen, contexto y acciones dentro del dispositivo. La diferencia, según Apple, estará en la integración con el ecosistema del iPhone y en el enfoque de privacidad.

Primero en inglés y después en más idiomas

Siri AI estará disponible inicialmente en inglés. Apple ha confirmado que más adelante llegará a otros idiomas, aunque por ahora no ha detallado fechas concretas para cada mercado.

Este punto será especialmente importante para los usuarios de España y Latinoamérica. Siri ha tenido históricamente una presencia fuerte en español, pero las funciones avanzadas de Apple Intelligence han llegado en muchas ocasiones de forma escalonada según idioma y región.