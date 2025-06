El gran desconocido de Apple: Su servicio de asesoramiento y ayuda a PYMEs

En un entorno cada vez más digital y, a la vez, también más competitivo, las pequeñas empresas necesitan herramientas fiables, seguras y fáciles de usar para crecer con solidez.

A pesar de ser poco conocidas entre los usuarios, Apple ofrece una gama completa de servicios, plataformas y asesoramiento especializado pensados específicamente para emprendedores y pequeñas empresas. Desde la elección del dispositivo ideal hasta la gestión de datos y dispositivos, Apple aspira a ser socio estratégico para las empresas.

Apple posee el equipo Apple Retail Business, que ofrece atención personalizada a emprendedores y responsables de pequeñas empresas.

Desde cualquier Apple Store es posible acceder a asesoramiento gratuito para resolver dudas, elegir dispositivos o conocer opciones de financiación. Esta ayuda está disponible antes, durante y después de la compra, ayudando también en procesos como el onboarding de nuevos empleados.

Apple Business Manager es una plataforma web pensada para equipos de TI que necesitan gestionar dispositivos y contenidos a gran escala. Compatible con iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch y Apple Vision Pro, permite configurar los equipos desde el momento que salen de la caja, integrarlos con soluciones MDM de terceros y distribuir apps o contenidos sin complicaciones.

Es una herramienta ideal para organizaciones que buscan escalar su infraestructura digital con mayor control, seguridad y eficiencia operativa.

Con Apple Business Connect, las empresas pueden crear y personalizar su ficha comercial en Mapas de Apple. Esto no solo mejora la visibilidad en el ecosistema Apple, sino que permite a los usuarios encontrar el negocio con facilidad, obtener indicaciones, llamar directamente o realizar acciones desde su dispositivo. Un recurso clave para mejorar la presencia digital local y conectar con clientes potenciales.

Apple también pone a disposición de las pequeñas empresas un equipo de expertos en PYMES, que asesoran de forma individualizada sobre:

Este acompañamiento profesional garantiza que cada negocio aproveche al máximo el ecosistema Apple, sin necesidad de contar con personal técnico interno.

El Mac se ha convertido en una de las herramientas más eficientes y seguras para entornos profesionales, y su adopción en pequeñas empresas no deja de crecer. Su implementación es sencilla, es compatible con las aplicaciones más utilizadas en el mundo empresarial y ofrece un alto nivel de seguridad nativa, algo fundamental para empresas que gestionan información sensible.

Empresarios y responsables de startups coinciden en destacar la facilidad de uso, la autonomía de la batería y las funciones colaborativas como los grandes diferenciales del Mac frente a otros equipos.

Jacobo Campuzano, Brand Manager de Morrison, comenta:

Campuzano también señala que el ecosistema Apple les permitió descubrir nuevas capacidades:

“Hasta que no empezamos a implementar el Mac en los equipos de trabajo más allá del departamento de marketing de producto no fuimos conscientes de las capacidades del ecosistema de Apple que no estábamos aprovechando hasta ese momento”.