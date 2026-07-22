Samsung Galaxy Z Flip8 vs. Flip7: estas son todas sus novedades

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Samsung ha presentado el Galaxy Z Flip8 como una evolución muy continuista de su plegable compacto. Después del gran rediseño que supuso el Galaxy Z Flip7, con una pantalla exterior más grande y una batería de mayor capacidad, la nueva generación se concentra en adelgazar el cuerpo, reducir el peso y mejorar la experiencia mediante software e inteligencia artificial.

A simple vista, ambos modelos pueden parecer prácticamente idénticos. Las pantallas, las cámaras, la batería, la memoria y la velocidad de carga apenas cambian, pero el Galaxy Z Flip8 consigue ser 8 gramos más ligero y hasta 0,6 mm más fino cuando está cerrado, además de estrenar el procesador Exynos 2600, Android 17 y One UI 9.

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El Galaxy Z Flip8 apuesta por perfeccionar una fórmula conocida

El Galaxy Z Flip7 introdujo uno de los cambios más importantes de la historia reciente de la familia. Samsung amplió la pantalla exterior hasta las 4,1 pulgadas, redujo los marcos y acercó su utilidad a la de un smartphone convencional sin necesidad de abrirlo.

Con el Galaxy Z Flip8, la compañía no vuelve a empezar desde cero. Samsung mantiene el mismo concepto visual y centra las novedades en hacer el teléfono más delgado, ligero e inteligente.

Esta estrategia tiene sentido porque el modelo anterior ya había solucionado muchas de las limitaciones tradicionales de los móviles plegables de tipo concha. La FlexWindow era más aprovechable, la pantalla interior había crecido hasta las 6,9 pulgadas y la batería había alcanzado los 4.300 mAh.

Por tanto, no estamos ante una generación diseñada para sorprender mediante una gran transformación estética. El Flip8 intenta refinar la experiencia cotidiana mediante pequeños cambios físicos y numerosas funciones nuevas de cámara, inteligencia artificial y conectividad.

El peso baja de 188 a 180 gramos

Una de las diferencias más fáciles de percibir al sostener el teléfono será el peso. El Galaxy Z Flip7 marcaba 188 gramos, mientras que el nuevo Galaxy Z Flip8 reduce la cifra hasta los 180 gramos.

La reducción equivale a 8 gramos, aproximadamente un 4,3% menos. Puede parecer una diferencia pequeña sobre el papel, pero todo ayuda a que el teléfono resulte más cómodo en el bolsillo y durante sesiones prolongadas de uso.

Samsung consigue esta rebaja sin reducir el tamaño de las pantallas ni la capacidad de la batería. Tampoco desaparecen elementos como la carga inalámbrica, las dos cámaras traseras o la resistencia al agua.

El Galaxy Z Flip8 se convierte así en el modelo más ligero de la familia principal Galaxy Z Flip. Samsung lo describe como un dispositivo pensado para acompañar al usuario durante todo el día sin convertirse en una carga física.

También es más fino cuando está cerrado

El Galaxy Z Flip7 medía 13,7 mm de grosor cuando estaba plegado. El Galaxy Z Flip8 reduce esa cifra hasta los 13,1 mm, lo que supone una mejora de 0,6 mm.

Al desplegarse, el grosor pasa de 6,5 a 6,1 mm. La reducción de 0,4 mm permite que el Flip8 se sienta más parecido a un smartphone convencional cuando está completamente abierto.

Las otras dimensiones crecen apenas unas décimas. El Flip7 medía 75,2 × 85,5 mm cerrado, mientras que el Flip8 pasa a 75,4 × 85,7 mm, una diferencia prácticamente imposible de apreciar sin medir ambos dispositivos.

El trabajo de ingeniería se concentra, por tanto, en el eje del grosor. Samsung ha mantenido el espacio necesario para las cámaras y las dos celdas de batería, pero ha conseguido comprimir el conjunto y reducir el peso.

La pantalla interior mantiene sus 6,9 pulgadas

El Galaxy Z Flip8 conserva una pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas. Su resolución es de 2.520 × 1.080 píxeles, con una densidad aproximada de 400 píxeles por pulgada.

También se mantiene la frecuencia de refresco adaptativa de entre 1 y 120 Hz. El panel puede reducir su velocidad cuando muestra contenido estático y aumentarla para ofrecer animaciones, desplazamientos y juegos más fluidos.

Estas características coinciden prácticamente con las del Galaxy Z Flip7, que ya utilizaba una pantalla de 6,9 pulgadas, resolución Full HD+ y frecuencia adaptativa de hasta 120 Hz.

El nuevo modelo no busca convencer mediante una pantalla más grande o más nítida. Samsung parece considerar que la relación de aspecto 21:9 y la resolución del Flip7 ya ofrecían un buen equilibrio entre consumo, calidad visual y dimensiones.

La FlexWindow de 4,1 pulgadas tampoco crece

La pantalla exterior Super AMOLED vuelve a medir 4,1 pulgadas. Ofrece una resolución de 1.048 × 948 píxeles, 342 píxeles por pulgada y frecuencias de refresco de 60 o 120 Hz.

El hardware básico es prácticamente idéntico al del Galaxy Z Flip7. La principal evolución no está en el tamaño de la FlexWindow, sino en las funciones que Samsung permite ejecutar desde ella.

La generación anterior ya había ampliado considerablemente el panel exterior frente al Flip6. Su diseño rodeaba las dos cámaras traseras y aprovechaba casi toda la mitad superior del teléfono.

Samsung conserva esa forma porque permite consultar notificaciones, controlar la música, utilizar widgets y encuadrar fotografías con las cámaras principales sin abrir el dispositivo.

Vision Booster mejora la visibilidad de las dos pantallas

La documentación del Galaxy Z Flip8 menciona Vision Booster tanto para la pantalla interior como para la FlexWindow. Esta tecnología analiza las condiciones ambientales y ajusta el contraste y la representación del color.

El Galaxy Z Flip7 ya alcanzaba hasta 2.600 nits de brillo máximo en sus dos pantallas. Samsung no indica en la tabla facilitada un nuevo valor máximo específico para el Flip8, por lo que no puede hablarse de un salto confirmado en luminosidad.

La compañía sí destaca que la nueva ingeniería de pantalla de la serie Galaxy Z busca mejorar la visualización y la resistencia. El beneficio concreto dependerá de las mediciones realizadas sobre unidades comerciales.

La continuidad del tamaño y la resolución también puede ayudar a controlar el consumo. Aumentar la cantidad de píxeles o la superficie habría añadido presión sobre una batería cuya capacidad no cambia.

Flex Titanium refuerza la estructura de la pantalla plegable

Samsung introduce en la nueva serie Galaxy Z una estructura denominada Flex Titanium. Esta solución combina una película de aleación de titanio con una placa de titanio mejorada situada bajo la pantalla flexible.

El objetivo es proporcionar un soporte más resistente frente a la presión y los impactos. La nueva placa debe conservar la flexibilidad necesaria para soportar miles de aperturas y cierres sin aumentar considerablemente el grosor.

Samsung también afirma que Flex Titanium puede reducir con el tiempo la visibilidad del pliegue central. No significa que la marca haya eliminado completamente la marca física, pero sí que intenta hacerla menos perceptible.

La estructura permite además equilibrar la tensión de la pantalla, la bisagra y la fuerza magnética. El resultado prometido es una apertura más suave, ligera y natural que en generaciones anteriores.

Exynos 2600 sustituye al Exynos 2500

El Galaxy Z Flip7 estrenó el Exynos 2500, un procesador de 3 nm con diez núcleos y gráficos Xclipse 950. Samsung destacó entonces sus mejoras de CPU, GPU y procesamiento de inteligencia artificial frente al Flip6.

El Galaxy Z Flip8 da el salto al Exynos 2600. La nueva plataforma será responsable de ejecutar las funciones de Galaxy AI, procesar las fotografías y mejorar la eficiencia energética.

Samsung no incluye porcentajes concretos de mejora frente al Exynos 2500 en la documentación facilitada. Habrá que esperar a las pruebas para saber cuánto aumenta el rendimiento y cómo se comporta bajo cargas prolongadas.

El procesador puede convertirse en una de las novedades más importantes pese a no ser visible. Como la batería mantiene la misma capacidad, cualquier mejora de autonomía dependerá principalmente de la eficiencia del Exynos 2600 y de One UI 9.

12 GB de RAM continúan siendo la única configuración

El Galaxy Z Flip8 incorpora 12 GB de memoria RAM en sus dos variantes. Samsung ofrecerá modelos con 256 y 512 GB de almacenamiento interno.

La configuración coincide exactamente con la del Galaxy Z Flip7. No hay una versión con 16 GB de RAM ni una opción de almacenamiento de 1 TB dentro de la gama Flip.

Los 12 GB deberían resultar suficientes para multitarea, aplicaciones exigentes y las funciones de inteligencia artificial previstas para One UI 9.

Como en generaciones anteriores, no existe una ranura para tarjetas microSD. La elección entre 256 y 512 GB debe realizarse en el momento de la compra y no puede ampliarse posteriormente.

La batería se mantiene en 4.300 mAh

El Galaxy Z Flip7 había aumentado la batería desde los 4.000 mAh del Flip6 hasta los 4.300 mAh. Samsung anunciaba entonces hasta 31 horas de reproducción de vídeo en determinadas condiciones.

El Galaxy Z Flip8 conserva exactamente esa capacidad. Quienes esperaban otra ampliación de batería no encontrarán un cambio de hardware en este apartado.

Mantener los 4.300 mAh resulta comprensible considerando que el teléfono es más fino y ligero. Samsung ha priorizado reducir el volumen en lugar de aprovechar la nueva estructura para instalar una batería mayor.

La autonomía real podría mejorar gracias al Exynos 2600 y a las optimizaciones de Android 17. Sin embargo, esa posible ganancia tendrá que demostrarse en pruebas de uso cotidiano.

La carga por cable continúa limitada a 25 W

El Galaxy Z Flip8 admite carga por cable de 25 W. Samsung calcula que puede recuperar aproximadamente el 55% de la batería en unos 30 minutos utilizando un adaptador y un cable compatibles.

Esta velocidad no supone una mejora frente al Galaxy Z Flip7. Samsung mantiene una postura conservadora pese a que otros smartphones plegables compactos ya ofrecen potencias considerablemente superiores.

El adaptador de corriente no está incluido y se vende por separado. Para alcanzar la potencia máxima es necesario utilizar un cargador compatible con AFC o Quick Charge 2.0 y un cable USB-C de 3 A.

La información previa al lanzamiento apuntaba a una posible carga de 45 W, pero las especificaciones oficiales confirman finalmente los 25 W. El aumento de velocidad se reserva para otros modelos de la familia Galaxy Z8.

La carga inalámbrica permanece en 15 W

La carga inalámbrica rápida continúa alcanzando una potencia máxima de 15 W. Tampoco existe una mejora frente al Galaxy Z Flip7 en este apartado.

El teléfono mantiene compatibilidad con el estándar WPC y con Wireless PowerShare. Esta última función permite cargar accesorios o dispositivos compatibles colocándolos sobre la parte trasera del Flip8.

PowerShare puede resultar práctico para unos auriculares inalámbricos o un reloj, aunque su eficiencia es inferior a la de una base dedicada y consume la batería del propio teléfono.

La combinación de 25 W por cable y 15 W sin cable resulta funcional, pero no especialmente ambiciosa para un dispositivo de gama alta presentado en 2026.

Las cámaras mantienen exactamente las mismas resoluciones

El Galaxy Z Flip8 utiliza una cámara principal de 50 MP con apertura f/1,8, estabilización óptica, enfoque Dual Pixel y píxeles de 1 μm.

A su lado encontramos una cámara ultra gran angular de 12 MP, apertura f/2,2 y campo de visión de 123 grados. La configuración coincide prácticamente punto por punto con la del Galaxy Z Flip7.

La cámara frontal también permanece en 10 MP, con apertura f/2,2 y un campo de visión de 85 grados.

Samsung no añade un teleobjetivo dedicado. El zoom de calidad óptica 2x se consigue recortando la información capturada por el sensor principal de 50 MP.

ProVisual Engine intenta mejorar las fotos sin cambiar los sensores

La ausencia de sensores nuevos no significa necesariamente que las fotografías sean idénticas. Samsung incorpora ProVisual Engine para mejorar el procesamiento de imagen y aprovechar la potencia del Exynos 2600.

La compañía promete retratos con tonos de piel más naturales, un efecto bokeh dinámico y mayor nivel de detalle. La diferencia frente al Flip7 dependerá especialmente de los algoritmos, el HDR y la reducción de ruido.

La cámara principal continúa siendo la mejor opción para selfies. Al utilizar la FlexWindow como visor, el usuario puede encuadrarse mientras aprovecha el sensor de 50 MP y la estabilización óptica.

Esta posibilidad sigue siendo uno de los grandes argumentos del formato Flip. La cámara frontal queda principalmente para videollamadas o fotografías rápidas con el teléfono abierto.

Horizontal Lock mantiene el encuadre aunque el teléfono se mueva

Super Steady incorpora una nueva función denominada Horizontal Lock. El sistema intenta mantener el horizonte nivelado aunque el usuario incline o gire parcialmente el dispositivo.

Esta herramienta puede resultar útil al caminar, correr o grabar desde un vehículo. El objetivo es producir vídeos más estables y visualmente cómodos sin tener que corregir posteriormente la inclinación.

El procesamiento probablemente utiliza información del giroscopio y un recorte digital de la imagen. Por ese motivo, el campo de visión efectivo puede reducirse cuando se activa la estabilización más agresiva.

Horizontal Lock también puede utilizarse durante los vídeos selfie. Samsung pretende facilitar la creación de contenido vertical y en movimiento directamente desde las cámaras traseras.

FlipShot transforma la pantalla exterior en un espejo creativo

FlipShot permite personalizar la FlexWindow y utilizarla para capturar selfies con una apariencia similar a la de una fotografía frente al espejo.

Samsung añade además una función denominada Espejo en pantalla exterior. La imagen se muestra de una forma más parecida a un reflejo real para que el usuario pueda comprobar rápidamente su aspecto.

La utilidad va más allá de la fotografía. Es posible revisar el peinado, la ropa o el maquillaje sin abrir el teléfono ni iniciar manualmente la cámara frontal.

Estas funciones no dependen de hardware nuevo, pero aprovechan mejor la gran pantalla exterior que Samsung introdujo con el Flip7.

La FlexWindow se convierte en una interfaz diseñada alrededor de la IA

Samsung presenta la nueva FlexWindow como una interfaz cotidiana nativa de inteligencia artificial. El propósito es realizar más acciones sin abrir el dispositivo.

Las aplicaciones, la información y los controles pueden aparecer directamente en la pantalla exterior. El Galaxy Z Flip8 intenta reducir los pasos necesarios entre recibir una recomendación y completar una tarea.

El tamaño físico permanece en 4,1 pulgadas, pero One UI 9 reorganiza los accesos y las tarjetas para aprovechar mejor el espacio disponible.

Esto distingue al Flip8 del Fold8 y el Fold8 Ultra. Mientras los modelos tipo libro utilizan la inteligencia artificial dentro de grandes espacios de multitarea, el Flip apuesta por interacciones rápidas desde la pantalla exterior.

Now Brief ofrece información contextual sin abrir el teléfono

Now Brief aparece directamente en la pantalla de inicio de FlexWindow. La función reúne información relevante relacionada con la agenda, las rutinas y los intereses del usuario.

Las tarjetas pueden ofrecer próximos pasos en el momento adecuado. Samsung quiere que una consulta rápida pueda convertirse inmediatamente en una acción sin tener que navegar por varias aplicaciones.

La nueva versión añade más escenarios, tarjetas configurables y recomendaciones personalizadas. También incorpora avisos relacionados con seguridad y privacidad.

El valor de Now Brief dependerá de la cantidad de servicios compatibles y de la precisión con la que interprete las rutinas del propietario.

Gemini Intelligence automatiza tareas desde la pantalla exterior

Gemini Intelligence puede activarse mediante la tecla lateral o una petición de voz. El usuario puede describir lo que necesita sin abrir manualmente cada aplicación.

Samsung afirma que la automatización entre servicios es compatible con más de 40 aplicaciones. Las acciones pueden incluir buscar información, consultar entradas, encontrar un restaurante o iniciar una reserva.

La FlexWindow permite comenzar estas tareas con el teléfono cerrado. Cuando es necesario mostrar más contenido, el usuario puede abrir el dispositivo y continuar la interacción en la pantalla principal.

Gemini también puede interpretar contexto procedente de una imagen o de lo que aparece en la pantalla. La experiencia busca acercarse más a un agente capaz de completar procesos que a un asistente limitado a responder preguntas.

Android 17 y One UI 9 sustituyen a Android 16 y One UI 8

El Galaxy Z Flip7 llegó al mercado con Android 16 y One UI 8. El Galaxy Z Flip8 estrena Android 17 y la nueva interfaz One UI 9.

La actualización incluye las nuevas funciones de FlexWindow, herramientas de cámara y automatizaciones de Galaxy AI. También inicia el ciclo de soporte desde una versión más reciente del sistema operativo.

One UI 9 incorpora un panel de Actividad del asistente de IA. Desde él pueden revisarse las acciones ejecutadas automáticamente y acceder al agente responsable para cambiar permisos o ajustes.

Samsung añade además alertas de privacidad capaces de señalar intentos innecesarios de acceder a autorizaciones en segundo plano.

Conectividad y resistencia apenas cambian

El Galaxy Z Flip8 ofrece 5G, LTE, Wi-Fi 7, NFC y Bluetooth 5.4. Estas especificaciones son esencialmente las mismas que encontramos en el Galaxy Z Flip7.

También mantiene la certificación IP48. El dispositivo soporta una inmersión controlada en agua dulce, pero no está completamente sellado frente a las partículas de polvo más pequeñas.

Samsung basa la prueba acuática en una profundidad de hasta 1,5 metros durante un máximo de 30 minutos. La compañía desaconseja utilizarlo en playas o piscinas.

La resistencia puede disminuir con el desgaste, los golpes o las reparaciones. La certificación no implica que cualquier daño relacionado con líquidos quede cubierto por la garantía.

Nuevos colores para distinguirlo del Galaxy Z Flip7

El Galaxy Z Flip8 estará disponible en Grafito, Blanco y Rosa. Samsung ofrecerá además un acabado Menta de manera exclusiva a través de su tienda online.

El Galaxy Z Flip7 se vendió en Azul Intenso, Negro Oscuro, Rojo Coral y un Verde Menta exclusivo de Samsung.com.

La nueva gama apuesta por tonos más suaves y sencillos, con el Rosa como opción más llamativa. La disponibilidad concreta puede variar según el país, el operador y la capacidad de almacenamiento.

Como el diseño exterior cambia muy poco, el color será una de las formas más sencillas de diferenciar visualmente ambas generaciones.

Tabla comparativa: Galaxy Z Flip8 frente al Galaxy Z Flip7

La comparación directa confirma que el Galaxy Z Flip8 es una actualización centrada principalmente en el diseño físico y el software. Las pantallas, las cámaras, la batería y la carga mantienen características prácticamente idénticas.

Los avances más claros son los 8 gramos menos de peso, la reducción de grosor y el nuevo procesador Exynos 2600.

Las funciones de FlexWindow, cámara e inteligencia artificial amplían las posibilidades del formato, pero muchas dependen de One UI 9 y no de componentes completamente nuevos.

La siguiente tabla resume las principales diferencias entre las dos generaciones.

Característica Galaxy Z Flip7 Galaxy Z Flip8 Novedad Pantalla interior 6,9 pulgadas, 2.520 × 1.080 píxeles, 1-120 Hz 6,9 pulgadas, 2.520 × 1.080 píxeles, 1-120 Hz Sin cambios relevantes Pantalla exterior 4,1 pulgadas, 1.048 × 948 píxeles, 60/120 Hz 4,1 pulgadas, 1.048 × 948 píxeles, 60/120 Hz Sin cambios relevantes Dimensiones plegado 75,2 × 85,5 × 13,7 mm 75,4 × 85,7 × 13,1 mm 0,6 mm más fino Dimensiones desplegado 75,2 × 166,7 × 6,5 mm 75,4 × 166,9 × 6,1 mm 0,4 mm más fino Peso 188 gramos 180 gramos 8 gramos menos Procesador Exynos 2500 Exynos 2600 Nueva generación RAM 12 GB 12 GB Sin cambios Almacenamiento 256 o 512 GB 256 o 512 GB Sin cambios Cámara principal 50 MP, f/1,8, OIS 50 MP, f/1,8, OIS y ProVisual Engine Procesamiento actualizado Ultra gran angular 12 MP, f/2,2, 123 grados 12 MP, f/2,2, 123 grados Sin cambios de hardware Cámara frontal 10 MP, f/2,2 10 MP, f/2,2 Sin cambios Funciones de vídeo FlexCam y Super Steady Camcorder Grip, Zoom Rocker y Horizontal Lock Nuevos modos de captura Batería 4.300 mAh 4.300 mAh Sin cambios Carga por cable 25 W 25 W Sin aumento de potencia Carga inalámbrica 15 W 15 W Sin cambios Resistencia IP48 IP48 Sin cambios Conectividad 5G, Wi-Fi 7, NFC y Bluetooth 5.4 5G, Wi-Fi 7, NFC y Bluetooth 5.4 Sin cambios relevantes Sistema inicial Android 16 y One UI 8 Android 17 y One UI 9 Software actualizado Colores Azul Intenso, Negro Oscuro, Rojo Coral y Verde Menta Grafito, Blanco, Rosa y Menta Nueva paleta