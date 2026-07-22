Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra vs. Fold7: estas son todas sus novedades

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Samsung ha dado un paso que llevaba años insinuando: trasladar de verdad la filosofía Ultra a su familia de smartphones plegables.

El Galaxy Z Fold8 Ultra no se limita a cambiar el procesador y renovar el software, sino que mejora algunos de los puntos donde el Galaxy Z Fold7 todavía quedaba por detrás de los móviles tradicionales más ambiciosos.

Las novedades más importantes están en la pantalla interior, la cámara ultra gran angular, la batería, la velocidad de carga y el rendimiento sostenido. El nuevo modelo conserva las dimensiones y el peso del Fold7, pero integra una pantalla más nítida, 600 mAh adicionales y un sistema fotográfico mucho más completo.

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El primer Galaxy Z Fold que adopta oficialmente el apellido Ultra

Samsung utilizó durante años el apellido Ultra para distinguir sus smartphones más avanzados, especialmente dentro de la familia Galaxy S. El Galaxy Z Fold8 Ultra aplica por primera vez esa misma estrategia al formato plegable tipo libro.

La compañía sitúa este modelo por encima del Galaxy Z Fold8 convencional y lo orienta especialmente hacia la productividad, la creación de contenido y la multitarea intensiva. Ya no estamos simplemente ante el sucesor directo del Galaxy Z Fold7, sino ante una variante que pretende actuar como auténtico buque insignia plegable.

El Galaxy Z Fold8 Ultra mantiene el concepto básico que conocemos: una pantalla exterior para utilizarlo cerrado y un gran panel interior que transforma el teléfono en una pequeña tablet. La diferencia está en que Samsung ha reforzado prácticamente todos los componentes necesarios para aprovechar ese espacio.

Esta nueva estructura de gama también permite que el Fold8 convencional adopte un diseño más experimental y compacto, mientras que el Ultra conserva unas proporciones más cercanas a las del Fold7. Samsung ofrece así experiencias diferenciadas en lugar de sustituir simplemente un plegable por otro.

El diseño conserva exactamente el tamaño del Galaxy Z Fold7

Quienes esperaban una transformación radical del formato pueden llevarse una sorpresa. Cerrado, el Galaxy Z Fold8 Ultra mide 72,8 × 158,4 × 8,9 mm, exactamente las mismas dimensiones oficiales del Galaxy Z Fold7.

Al desplegarlo, las medidas vuelven a coincidir en anchura y altura: 143,2 × 158,4 mm. La única diferencia es que Samsung reduce el grosor declarado desde los 4,2 mm del Fold7 hasta los 4,1 mm del nuevo Ultra.

En la práctica, el cambio generacional no hace que el dispositivo resulte más compacto cuando está cerrado. La mejora de 0,1 mm desplegado será difícil de apreciar a simple vista, pero tiene mérito considerando que la batería ha aumentado considerablemente.

Esta continuidad también significa que el Galaxy Z Fold8 Ultra conserva una pantalla exterior con proporciones convencionales. Samsung no ha optado por un formato mucho más ancho ni por un cuerpo de aspecto cuadrado cuando está cerrado.

El peso tampoco aumenta pese a la batería de mayor capacidad

El Galaxy Z Fold7 fue uno de los plegables tipo libro más ligeros de su generación, con un peso de 215 gramos. Esa cifra ayudó a corregir una de las críticas históricas de la familia, que durante años había resultado claramente más pesada que un smartphone tradicional.

Samsung mantiene exactamente los mismos 215 gramos en el Galaxy Z Fold8 Ultra. Esto resulta especialmente interesante porque la batería crece de 4.400 a 5.000 mAh sin penalizar el peso declarado.

La reducción de 0,1 mm en el grosor desplegado también indica que Samsung ha reorganizado el interior. Integrar más batería, un procesador nuevo y una refrigeración ampliada en el mismo volumen obliga a aprovechar mejor cada espacio disponible.

El resultado debería sentirse muy familiar para quienes ya utilizan un Fold7. La diferencia llegará menos por la ergonomía exterior que por la autonomía, las cámaras y el rendimiento que ofrece el interior.

La pantalla principal mantiene las 8 pulgadas, pero gana esolución

Tanto el Galaxy Z Fold7 como el Galaxy Z Fold8 Ultra incorporan una pantalla interior Dynamic AMOLED 2X de 8 pulgadas. En ambos casos encontramos una frecuencia adaptativa capaz de variar entre 1 y 120 Hz.

La gran novedad está en la resolución. El Fold7 utilizaba 2.184 × 1.968 píxeles y alcanzaba aproximadamente 368 píxeles por pulgada, mientras que el Fold8 Ultra sube hasta 2.504 × 2.256 píxeles y 422 píxeles por pulgada.

La densidad aumenta alrededor de un 15%, una mejora que debería apreciarse especialmente en textos pequeños, edición fotográfica, documentos y multitarea. La pantalla mantiene su tamaño, por lo que todos esos píxeles adicionales se concentran en la misma superficie.

Este cambio encaja con el posicionamiento Ultra. El panel interior no solo sirve para consumir vídeos o jugar, sino también para revisar imágenes, trabajar con hojas de cálculo y utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo.

La pantalla exterior cambia poco, y eso no es necesariamente malo

La pantalla exterior vuelve a medir 6,5 pulgadas y mantiene una resolución de 1.080 × 2.520 píxeles. También utiliza tecnología Dynamic AMOLED 2X y una frecuencia adaptativa de entre 1 y 120 Hz.

En este apartado no hay una mejora generacional evidente sobre el papel. El Galaxy Z Fold7 ya ofrecía esa misma diagonal, resolución y densidad aproximada de 422 píxeles por pulgada.

Samsung parece considerar que las proporciones del Fold7 ya habían resuelto uno de los grandes problemas históricos de la familia. La pantalla exterior es suficientemente ancha para escribir, navegar y utilizar aplicaciones sin necesidad de desplegar constantemente el dispositivo.

Mantener el mismo panel también ayuda a conservar las dimensiones del cuerpo. Los cambios se concentran en la pantalla interior y en los componentes que afectan directamente al rendimiento y la creación de contenido.

Más brillo y un acabado menos reflectante para exteriores

Samsung anuncia hasta 3.000 nits de brillo para la nueva generación de pantallas plegables, junto con Vision Booster y un acabado de baja reflectancia. Estas mejoras buscan facilitar la visualización bajo luz solar intensa.

El Galaxy Z Fold7 alcanzaba un brillo máximo anunciado cercano a los 2.600 nits. El incremento hasta 3.000 nits representa una mejora aproximada del 15% en el valor máximo declarado.

El tratamiento antirreflejos puede resultar tan importante como el aumento de brillo. Una pantalla grande refleja más elementos del entorno, especialmente al utilizarla en exteriores o bajo iluminación artificial directa.

La combinación de mayor luminosidad y menos reflejos debería mejorar la lectura, la fotografía y el vídeo. También permitirá reducir la necesidad de mantener el brillo al máximo en algunas situaciones.

Flex Titanium busca reforzar la pantalla y disimular el pliegue

La nueva serie introduce una estructura de pantalla denominada Flex Titanium. Samsung combina una película de aleación de titanio con una placa de titanio mejorada situada bajo el panel flexible.

Este conjunto está diseñado para soportar mejor la presión y los impactos sin perder la flexibilidad necesaria para plegarse miles de veces. Samsung también afirma que la nueva estructura ayuda a reducir progresivamente la visibilidad del pliegue central.

La tecnología afecta igualmente a la sensación al abrir el teléfono. La compañía ha reajustado la bisagra, la tensión del panel y la fuerza magnética para conseguir un movimiento más suave y natural.

No significa que el pliegue haya desaparecido por completo. Sin embargo, una superficie más uniforme y un soporte interno más rígido pueden mejorar tanto la apariencia como la sensación al pasar el dedo por el centro.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy sustituye al Snapdragon 8 Elite

El Galaxy Z Fold7 estaba equipado con el Snapdragon 8 Elite for Galaxy, fabricado mediante un proceso de 3 nm. Fue uno de los procesadores Android más potentes de 2025 y ofrecía un rendimiento muy elevado en tareas generales y juegos.

El Galaxy Z Fold8 Ultra estrena el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. El nuevo chip debería ofrecer más potencia para inteligencia artificial, multitarea, edición audiovisual y aplicaciones ejecutadas simultáneamente en la pantalla desplegable.

Samsung no ha incluido cifras concretas de mejora. Por tanto, habrá que esperar a las pruebas para conocer el aumento real en CPU, GPU, NPU y eficiencia energética.

La versión “for Galaxy” sugiere nuevamente una configuración ajustada específicamente para Samsung. El beneficio final dependerá tanto de las frecuencias como del sistema de refrigeración y de la optimización de One UI 9.

Una refrigeración de grafito ampliada combate la pérdida de rendimiento

Los plegables plantean un desafío térmico particular. Cada mitad del dispositivo es extremadamente delgada, por lo que existe menos espacio para distribuir el calor generado por el procesador, la batería y las cámaras.

El Galaxy Z Fold8 Ultra incorpora una estructura de refrigeración de grafito ampliada. Samsung afirma que mejora la conductividad térmica y permite disipar el calor con mayor eficacia durante las cargas de trabajo exigentes.

La mejora debería resultar útil al editar vídeo en 8K, jugar, utilizar varias aplicaciones o ejecutar funciones de inteligencia artificial durante periodos prolongados.

Un procesador potente no sirve de mucho si reduce rápidamente sus frecuencias para controlar la temperatura. La refrigeración ampliada puede ser una de las novedades menos visibles, pero también una de las más importantes para el uso profesional.

La batería salta de 4.400 a 5.000 mAh

El Galaxy Z Fold7 mantuvo una batería de 4.400 mAh, una capacidad que llevaba varias generaciones prácticamente sin cambiar. Era uno de sus puntos más discutidos frente a plegables rivales con baterías considerablemente mayores.

Samsung eleva finalmente la capacidad hasta los 5.000 mAh en el Galaxy Z Fold8 Ultra. El aumento es de 600 mAh, equivalente aproximadamente a un 13,6% más que en el modelo anterior.

La ganancia resulta especialmente notable porque no aumenta el peso ni el grosor cerrado. La batería continúa dividida en dos celdas para aprovechar el espacio de ambas mitades.

La autonomía real dependerá del consumo del Snapdragon 8 Elite Gen 5 y de la nueva pantalla de mayor resolución. Aun así, disponer de un 13,6% más de capacidad ofrece un margen considerable frente al Fold7.

La carga por cable pasa finalmente de 25 a 45 W

El Galaxy Z Fold7 admitía carga por cable de 25 W. Esa potencia resultaba modesta para un dispositivo de precio muy elevado y quedaba claramente por detrás de numerosos móviles Android.

El Galaxy Z Fold8 Ultra eleva la carga hasta los 45 W. Samsung afirma que puede recuperar aproximadamente el 67% de la batería en unos 30 minutos utilizando el adaptador y el cable adecuados.

El cargador se vende por separado, como ya es habitual. También será necesario utilizar un cable USB-C de 3 A y un adaptador compatible con las especificaciones indicadas por la compañía.

El aumento resulta importante porque la batería es ahora mayor. Cargar 5.000 mAh a 25 W habría prolongado demasiado el proceso, mientras que los 45 W permiten recuperar autonomía de forma más práctica.

La carga inalámbrica también mejora hasta los 20 W

El Galaxy Z Fold7 ofrecía carga inalámbrica de 15 W. Era suficiente para una base nocturna, pero bastante lenta para recuperar energía rápidamente durante el día.

El Fold8 Ultra sube esa cifra hasta los 20 W. La mejora es más modesta que en la carga por cable, pero representa un incremento del 33% en la potencia inalámbrica máxima.

También se mantiene Wireless PowerShare, que permite utilizar la parte trasera del teléfono para cargar accesorios compatibles con el estándar Qi.

Esta función puede resultar útil para unos Galaxy Buds o un reloj, aunque su eficiencia es inferior a la de un cargador convencional y consume parte de la batería principal del teléfono.

La cámara principal de 200 MP mantiene el hardware, pero añade HDR completo

El sensor principal continúa ofreciendo 200 MP, apertura f/1,7, estabilización óptica y enfoque Quad Pixel. Sobre el papel, sus características fundamentales coinciden con la cámara principal del Fold7.

La novedad está en que el Galaxy Z Fold8 Ultra puede aplicar HDR al utilizar el modo completo de 200 MP. Esto debería permitir conservar más información en luces y sombras incluso cuando se captura con la máxima resolución.

En el Fold7, aprovechar los 200 MP podía implicar ciertas limitaciones en procesamiento frente a los modos que combinaban píxeles. La nueva generación intenta reducir esa diferencia.

También se renueva Nightography para producir fotografías y vídeos más luminosos y definidos en escenas nocturnas. Parte de la mejora procederá probablemente del nuevo procesador y del ProVisual Engine.

La ultra gran angular protagoniza el mayor salto fotográfico

El Galaxy Z Fold7 utilizaba una cámara ultra gran angular de 12 MP con apertura f/2,2 y píxeles de 1,4 μm. Era funcional, pero quedaba claramente por debajo de la cámara principal en resolución y flexibilidad.

El Galaxy Z Fold8 Ultra estrena un sensor ultra gran angular de 50 MP con apertura f/1,9, enfoque Quad Pixel y campo de visión de 120 grados. La resolución se multiplica por más de cuatro y la apertura es más luminosa.

La incorporación de enfoque automático permite utilizar la cámara para fotografía macro. El Fold7 ya ofrecía enfoque en su ultra gran angular según algunas especificaciones, pero el nuevo sensor debería capturar muchos más detalles.

Este cambio reduce la enorme diferencia de calidad que existía entre las cámaras del Fold7. Paisajes, interiores, grupos y primeros planos deberían beneficiarse especialmente.

El teleobjetivo continúa ofreciendo zoom óptico de tres aumentos

Samsung mantiene una cámara teleobjetivo de 10 MP con apertura f/2,4, estabilización óptica, enfoque PDAF y zoom óptico 3x. Es prácticamente la misma configuración del Galaxy Z Fold7.

Quienes esperaban un teleobjetivo periscópico o un zoom 5x tendrán que seguir esperando. El apellido Ultra no implica que el Fold8 Ultra copie todo el sistema fotográfico de la familia Galaxy S Ultra.

La decisión probablemente está relacionada con el espacio interno. Un módulo periscópico ocupa más volumen y podría dificultar mantener un cuerpo de solo 4,1 mm cuando está desplegado.

El zoom 3x continúa siendo útil para retratos, detalles y escenas a media distancia. La mejora generacional dependerá sobre todo del procesado y del nuevo chip.

Las dos cámaras selfie permanecen en 10 MP

El dispositivo incluye una cámara de 10 MP en la pantalla exterior y otra cámara de 10 MP asociada a la pantalla interior. Ambas utilizan apertura f/2,2 y píxeles de 1,12 μm.

No hay un salto importante frente al Galaxy Z Fold7, que ya empleaba dos cámaras de 10 MP con características muy similares.

Samsung parece priorizar la cámara exterior y la posibilidad de utilizar las cámaras traseras para selfies de máxima calidad. Al desplegar el teléfono, la pantalla de cubierta puede actuar como visor para la persona fotografiada.

La cámara interior continúa orientada principalmente a videollamadas. Es una solución más práctica que una cámara oculta bajo el panel, aunque mantiene un orificio visible.

El vídeo en 8K recibe un códec pensado para edición profesional

El Galaxy Z Fold7 ya podía grabar vídeo en resolución 8K a 30 fotogramas por segundo. La novedad del Fold8 Ultra no es tanto la resolución como el flujo de trabajo posterior.

Samsung incorpora el códec APV para ofrecer mayor calidad y flexibilidad durante la edición. El objetivo es conservar más información para ajustar el material posteriormente sin depender de una cámara profesional independiente.

También aparece Cine LUT, una herramienta que permite aplicar controles cinematográficos de color y tono directamente desde el dispositivo.

Estas funciones encajan especialmente bien con la pantalla interior de 8 pulgadas. El usuario puede grabar, revisar y editar el contenido dentro del mismo equipo, aprovechando la mayor resolución del panel.

La memoria mantiene configuraciones de hasta 16 GB y 1 TB

Samsung ofrecerá versiones con 12 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento. La configuración superior combinará 16 GB de RAM con 1 TB de espacio interno.

Estas opciones son muy parecidas a las disponibles para el Galaxy Z Fold7. No existe una ampliación mediante tarjeta microSD, por lo que conviene elegir la capacidad pensando en el uso a largo plazo.

La versión de 1 TB será la más adecuada para quienes graben frecuentemente en 8K, almacenen proyectos audiovisuales o utilicen el plegable como herramienta de trabajo.

Los 16 GB de RAM también pueden aportar margen adicional en multitarea y funciones de inteligencia artificial. La disponibilidad de cada configuración dependerá del país y del canal de venta.

Galaxy AI se vuelve más proactiva y conecta más aplicaciones

Samsung amplía Now Brief para ofrecer información adaptada a las rutinas e intereses del usuario. La herramienta añade más tarjetas configurables y recomendaciones relacionadas incluso con seguridad y privacidad.

Now Nudge intenta convertir las conversaciones en acciones. Si el usuario habla de organizar un plan, la IA puede sugerir consultar el calendario, localizar un lugar o guardar una dirección.

Gemini Intelligence puede automatizar tareas entre más de 40 aplicaciones y servicios compatibles. El usuario puede proporcionar contexto mediante la pantalla, imágenes o instrucciones de lenguaje natural.

Gemini Notebook aprovecha especialmente el formato plegable, ya que permite reunir documentos, grabaciones, imágenes y notas en un espacio persistente, arrastrando archivos desde una aplicación situada en la otra mitad de la pantalla.

La inteligencia artificial cuenta con un nuevo panel de actividad

One UI 9 incorpora un panel denominado Actividad del asistente de IA. Desde ese apartado puede revisarse qué automatizaciones se han ejecutado en nombre del usuario.

Esta función intenta resolver uno de los problemas de los agentes autónomos: cuando varias aplicaciones trabajan de forma coordinada, puede resultar difícil saber exactamente qué ha ocurrido.

El panel centraliza las acciones y permite acceder directamente al agente responsable para consultar más contexto o modificar sus ajustes.

Samsung también añade alertas proactivas ante comportamientos potencialmente problemáticos, como intentos innecesarios de acceder a permisos en segundo plano.

Bluetooth 6.0 sustituye a Bluetooth 5.4

El Galaxy Z Fold7 incorporaba Bluetooth 5.4, mientras que el nuevo Fold8 Ultra aparece especificado con Bluetooth 6.0. También conserva conectividad 5G, LTE, NFC y Wi-Fi 7.

Bluetooth 6.0 puede aportar mejoras en precisión, eficiencia y localización de dispositivos compatibles. El beneficio dependerá de que accesorios, auriculares y otros equipos adopten también la nueva versión.

Wi-Fi 7 ya estaba disponible en el Fold7, por lo que en ese apartado no existe un cambio generacional destacado.

El puerto USB-C continúa siendo fundamental para carga, transferencia de archivos y conexión de accesorios. Samsung no ha indicado un cambio en la versión del estándar USB.

La resistencia IP48 se mantiene sin cambios

El Galaxy Z Fold8 Ultra conserva la certificación IP48. La cifra 4 indica protección frente a objetos sólidos superiores a 1 mm, mientras que el 8 corresponde a resistencia frente a una inmersión controlada.

Samsung especifica pruebas a una profundidad de hasta 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos. No se recomienda utilizar el dispositivo en la playa o la piscina.

La certificación coincide con la del Galaxy Z Fold7. El nuevo modelo no da todavía el salto a una protección completa frente al polvo como la que encontramos en muchos smartphones convencionales.

La entrada de partículas continúa siendo un reto para los teléfonos con bisagras y pantallas flexibles. La resistencia puede disminuir con el desgaste normal y no debe interpretarse como una garantía frente a cualquier daño por líquidos.

Los colores amplían la personalidad de la gama Ultra

El Galaxy Z Fold8 Ultra estará disponible en Grafito, Crema y Violeta nocturno. Samsung ofrecerá además Verde nocturno como acabado exclusivo de su tienda online.

El Galaxy Z Fold7 se comercializó en acabados como Jetblack, Silver Shadow, Blue Shadow y Mint, dependiendo del mercado.

Los tonos nocturnos del Fold8 Ultra intentan diferenciarlo visualmente del Fold8 convencional. La elección de colores también refuerza el posicionamiento más sofisticado del modelo.

La disponibilidad puede variar según país, operador y capacidad. Es posible que algunas configuraciones de almacenamiento no puedan combinarse con todos los acabados.

Seis meses de Google AI Pro forman parte de la promoción

Los compradores de la nueva serie Galaxy Z recibirán una prueba gratuita de seis meses de Google AI Pro. La suscripción incluye acceso a modelos avanzados de Google y 5 TB de almacenamiento en la nube.

Samsung valora el servicio en 19,99 dólares mensuales, aproximadamente 17 euros al cambio. Durante seis meses, la promoción tendría un valor orientativo cercano a 102 euros.

El almacenamiento puede resultar útil para guardar fotografías, proyectos, documentos y copias de seguridad producidas desde el teléfono.

La oferta estará sujeta a condiciones y mercados seleccionados. También será importante comprobar qué ocurre al finalizar el periodo gratuito y cancelar a tiempo cuando no se quiera continuar con el servicio.

Tabla comparativa: Galaxy Z Fold8 Ultra frente al Galaxy Z Fold7

Las diferencias más relevantes aparecen al comparar directamente ambos modelos. El Fold8 Ultra conserva casi exactamente el cuerpo del Fold7, pero introduce mejoras internas importantes.

La batería, la carga rápida y la cámara ultra gran angular son los avances más fáciles de apreciar. La pantalla interior también da un salto notable de resolución sin aumentar la diagonal.

El procesador y la refrigeración deberían mejorar el rendimiento sostenido, aunque habrá que esperar a pruebas independientes para conocer el alcance real.

La siguiente tabla resume los principales cambios tomando como referencia las especificaciones oficiales del Galaxy Z Fold8 Ultra y las características publicadas para el Galaxy Z Fold7.

Característica Galaxy Z Fold7 Galaxy Z Fold8 Ultra Novedad principal Pantalla interior 8 pulgadas, 2.184 × 1.968 píxeles, 368 ppp, 1-120 Hz 8 pulgadas, 2.504 × 2.256 píxeles, 422 ppp, 1-120 Hz Mayor resolución y densidad Pantalla exterior 6,5 pulgadas, 1.080 × 2.520 píxeles, 1-120 Hz 6,5 pulgadas, 1.080 × 2.520 píxeles, 1-120 Hz Sin cambios relevantes Brillo máximo Hasta 2.600 nits Hasta 3.000 nits y baja reflectancia Más visible en exteriores Dimensiones plegado 72,8 × 158,4 × 8,9 mm 72,8 × 158,4 × 8,9 mm Sin cambios Grosor desplegado 4,2 mm 4,1 mm 0,1 mm más fino Peso 215 gramos 215 gramos Sin aumento pese a la batería Procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Nueva generación Refrigeración Sistema térmico convencional Estructura ampliada de grafito Mejor rendimiento sostenido RAM y almacenamiento 12/256 GB, 12/512 GB y 16 GB/1 TB 12/256 GB, 12/512 GB y 16 GB/1 TB Configuraciones similares Cámara principal 200 MP, f/1,7, OIS 200 MP, f/1,7, OIS y HDR a 200 MP Procesamiento mejorado Ultra gran angular 12 MP, f/2,2 50 MP, f/1,9, enfoque Quad Pixel y macro Gran salto de resolución y luminosidad Teleobjetivo 10 MP, zoom óptico 3x, OIS 10 MP, zoom óptico 3x, OIS Sin cambios importantes Cámaras selfie 10 MP exterior y 10 MP interior 10 MP exterior y 10 MP interior Sin cambios Vídeo Hasta 8K a 30 fps Vídeo 8K con códec APV y Cine LUT Flujo de trabajo profesional Batería 4.400 mAh 5.000 mAh 600 mAh más, un 13,6% Carga por cable 25 W 45 W, hasta un 67% en 30 minutos Carga considerablemente más rápida Carga inalámbrica 15 W 20 W 5 W adicionales Resistencia IP48 IP48 Sin cambios Bluetooth Bluetooth 5.4 Bluetooth 6.0 Nueva generación inalámbrica Sistema operativo inicial Android 16 y One UI 8 Android 17 y One UI 9 Software más reciente

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¿Supone realmente un salto importante frente al Fold7?

El Galaxy Z Fold8 Ultra no reinventa el diseño estrenado por el Fold7. Mantiene sus dimensiones, su peso, la pantalla exterior y buena parte del sistema de cámaras.

Sin embargo, Samsung mejora precisamente los puntos que más limitaban al modelo anterior: batería, velocidad de carga, cámara ultra gran angular y rendimiento sostenido.

La pantalla interior de mayor resolución refuerza además el uso profesional. El salto de 368 a 422 píxeles por pulgada resulta más relevante en un panel grande que en un móvil convencional, especialmente al trabajar con texto y varias ventanas.

Para un propietario del Fold7, la actualización será más atractiva si la autonomía y la fotografía ultra gran angular son prioritarias. Quienes estén satisfechos con esos apartados pueden encontrar menos motivos para cambiar tras solo un año.