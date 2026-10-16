Apple explica el papel de Samsung en la pantalla del iPhone Duo

Que Samsung fabrique la pantalla del iPhone Duo no significa, según Apple, que el panel sea una pieza elegida de un catálogo. La compañía ha explicado cómo trabaja con sus proveedores para desarrollar los componentes del plegable y por qué considera insuficiente resumir el proceso como «usar una pantalla de Samsung».

La cuestión va más allá de quién opera la fábrica. Diseñar un componente, definir sus requisitos y llevarlo a producción son trabajos relacionados, pero distintos. Y esa diferencia es precisamente la que Apple quiere destacar cuando habla de la pantalla de su primer iPhone plegable.

Apple defiende que la pantalla se desarrolla a medida

La explicación procede de una entrevista de Michael Fisher, conocido como MrMobile, con tres miembros del equipo que participó en el iPhone Duo. Se grabó tras la presentación del dispositivo el mes pasado y se publicó en YouTube el 14 de octubre.

Entre las respuestas recogidas por 9to5Mac destacan las de Rich Dinh, vicepresidente de ingeniería de hardware, y JP Guillou, director sénior de tecnología de pantallas del iPhone. Fisher les planteó qué partes llegan de Samsung y cuáles corresponden al diseño de Apple.

Dinh explicó que el punto de partida es la experiencia que quieren ofrecer y los problemas que necesitan resolver. Después trabajan con sus socios para desarrollar las piezas. Aplicó ese planteamiento a la pantalla, la bisagra, la carcasa y el chip, reconociendo la capacidad de los fabricantes con los que colaboran.

Guillou fue más directo: el panel no existe en el proveedor antes de que empiece ese trabajo conjunto. Ambos insistieron en que se trata de componentes personalizados; Dinh describió el nivel de detalle como una adaptación hasta el nanómetro, sin aportar en ese fragmento especificaciones que permitan cuantificarla.

Fabricar el panel y definir el producto son tareas diferentes

La imagen de una pantalla lista para comprar resulta fácil de entender, pero deja fuera una parte importante del desarrollo que describe Apple. Si el componente nace de unos requisitos concretos, la colaboración comienza antes de que haya una pieza terminada que pueda incorporarse al teléfono.

Eso tampoco resta importancia a la fabricación. Una idea de diseño necesita procesos capaces de convertirla en un componente reproducible. Por eso la explicación de Apple reconoce a sus socios industriales a la vez que reivindica su propia participación en el resultado.

Lo prudente es no transformar esas declaraciones en un reparto de méritos que los entrevistados no detallan. El fragmento no permite asignar porcentajes de autoría ni saber qué soluciones específicas surgieron en cada empresa. Tampoco basta para establecer cómo se compara este desarrollo con el de otros plegables.

La conclusión que sí sostiene su relato es más acotada: Apple afirma que no recibe un panel genérico al que simplemente añade una bisagra. Habla de un desarrollo personalizado con proveedores, una descripción que conviene distinguir tanto de comprar una pieza estándar como de fabricarlo todo dentro de la propia compañía.

Qué aporta la entrevista para entender el iPhone Duo

La conversación también aborda la durabilidad del iPhone Duo, la elección de una cámara bajo la pantalla plegable y la forma en que Apple afronta el diseño de productos. Son asuntos que ayudan a situar el panel dentro de un dispositivo completo, con decisiones que se condicionan entre sí.

Para el comprador, sin embargo, la procedencia de una pieza es solo una parte de la historia. La experiencia final depende de cómo funciona el conjunto: pantalla, mecanismo de plegado, estructura y software. Saber quién lo fabrica no sustituye a comprobar cómo se comporta al utilizarlo.

También conviene separar el relato del desarrollo de cuestiones prácticas como el mantenimiento. En Teknofilo ya hemos repasado cuánto cuesta reparar un iPhone Duo en España, un aspecto relevante para quien esté valorando dar el salto a un teléfono plegable.

La entrevista deja, por tanto, una explicación del proceso que Apple reivindica, no una prueba independiente de superioridad frente a sus competidores.