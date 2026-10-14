Reparar un iPhone Duo en España puede costar hasta 1.719 €: estos son los precios

El iPhone Duo está a punto de llegar a las tiendas españolas, pero su precio de compra no es el único que conviene tener presente. Apple ya ha hecho públicos los importes estimados que cobrará por reparar su primer iPhone plegable cuando el daño no esté cubierto por la garantía o por AppleCare+.

Y las cifras impresionan: sustituir la pantalla interior del iPhone Duo cuesta 1.149 €, mientras que la categoría de «otros daños» asciende hasta 1.719 €. Para ponerlo en perspectiva, esta última cantidad supera el precio de salida del iPhone 18 Pro.

No todas las averías requieren semejante desembolso. Apple distingue entre la superficie protectora del panel plegable, los dos paneles, la cámara, las baterías y la parte posterior del teléfono. Esa separación permite resolver algunos problemas sin sustituir componentes mucho más caros.

También hay una buena noticia para quienes teman que el acabado especial de la pantalla se deteriore con el uso: la capa nanotexturizada exterior es reemplazable por separado, y su cambio resulta bastante más económico que reparar todo el panel flexible.

Estos son los precios oficiales de reparación del iPhone Duo en España

Apple diferencia ocho intervenciones fuera de la cobertura de AppleCare+. La más barata es la sustitución de la capa protectora interior, por 55 €, mientras que el cambio del vidrio trasero se sitúa en 219 €. Tanto el servicio de batería como la reparación de las cámaras posteriores cuestan 269 €.

Si se rompe la pantalla exterior, la factura asciende a 489 €. Cuando también está dañado el vidrio trasero, la reparación conjunta cuesta 629 €, una cantidad inferior a la suma de ambas intervenciones por separado.

La parte más delicada para el bolsillo es la gran pantalla flexible de 7,6 pulgadas: reemplazarla cuesta 1.149 €. Por encima solo quedan los denominados «otros daños», presupuestados en 1.719 €, una categoría que puede corresponder a averías más amplias que no se resuelven con uno de los servicios específicos.

Esta es la relación de importes estimados para España, expresados en euros y sin AppleCare+:

Tipo de reparación Precio en España Daños en la capa protectora interior 55 € Daños en el vidrio trasero 219 € Servicio de batería 269 € Daños en la cámara trasera 269 € Daños en la pantalla exterior 489 € Pantalla exterior y vidrio trasero 629 € Daños en la pantalla interior 1.149 € Otros daños 1.719 €

Los precios corresponden a las estimaciones de servicio de Apple. La compañía advierte de que el presupuesto definitivo depende de la inspección del dispositivo y de que los servicios autorizados pueden establecer sus propias tarifas. También puede haber gastos de envío cuando correspondan. Se pueden consultar en el calculador oficial de reparaciones de Apple España.

La capa nanotexturizada se puede cambiar sin sustituir toda la pantalla

Una de las decisiones más interesantes de Apple en materia de reparabilidad está precisamente en la superficie de la pantalla interior. En lugar de tratar cualquier marca superficial como una avería de todo el panel, el iPhone Duo incorpora una capa de cubierta nanotexturizada que se puede retirar y reemplazar mediante el servicio técnico.

Este recubrimiento forma parte del diseño del panel flexible y tiene como objetivo reducir los reflejos y disimular visualmente el pliegue central. Al ser la superficie que toca el usuario, también es una de las partes más expuestas al desgaste cotidiano.

La diferencia económica entre una intervención y otra es considerable: 55 € por cambiar esa capa frente a 1.149 € por reemplazar la pantalla interior completa. Evidentemente, la reparación económica solo sirve cuando el daño afecta a la cubierta y no al propio panel OLED ni a otros elementos estructurales.

No significa que el usuario deba despegar la protección por su cuenta. Es una operación prevista como servicio de reparación, y será Apple quien valore qué parte necesita sustituirse. Aun así, ofrece una alternativa razonable para una superficie que, por naturaleza, tiene que doblarse continuamente.

¿Cuánto se paga si tienes AppleCare+?

Con AppleCare+, los importes cambian mucho. En España, Apple establece un cargo de 19 € para cambiar la cubierta nanotexturizada y de 29 € para los daños en la pantalla exterior o el vidrio trasero. Si se daña la pantalla interior, la franquicia es de 99 €, el mismo importe que para otros daños accidentales cubiertos.

La sustitución de la batería puede realizarse sin coste adicional cuando conserva menos del 80 % de su capacidad original, siempre que se cumplan las condiciones de la cobertura. No debe confundirse esa prestación con el cambio de batería por iniciativa propia mientras todavía mantiene una capacidad superior.

En el caso del iPhone Duo, AppleCare+ cuesta 359 € por dos años o 17,99 € al mes en España. También existe AppleCare+ con robo y pérdida, que cuesta 429 € por dos años o 20,99 € al mes. La franquicia por robo o pérdida con esta última modalidad es de 129 €, sujeta a los requisitos del plan.

El ahorro potencial en determinadas reparaciones es llamativo: un daño en la pantalla interior pasa de 1.149 € sin cobertura a 99 € con ella. Sin embargo, conviene sumar siempre el coste de contratación del seguro: AppleCare+ no hace gratuitas todas las reparaciones, ni cubre cualquier incidencia sin condiciones. Para quien nunca tenga un accidente, la prima será un gasto adicional que no habrá necesitado recuperar.

Un coste que merece la pena considerar antes de comprar el plegable

El iPhone Duo parte de 2.339 € en España, con 256 GB, y alcanza los 3.839 € en la versión de 2 TB. Una reparación de 1.719 € supone aproximadamente tres cuartas partes del precio del modelo básico, así que no es una factura fácil de asumir.

El diseño plegable aporta una pantalla mucho mayor en un formato que cabe en el bolsillo, pero añade componentes y superficies que no existen en un iPhone convencional. Apple ha prestado especial atención a la resistencia y a la bisagra, como explicamos en nuestra presentación detallada del iPhone Duo, aunque será el uso prolongado el que permita evaluar su durabilidad.

Por otro lado, la posibilidad de cambiar solo la capa exterior de la pantalla interior es una medida positiva. No elimina el riesgo de una reparación costosa, pero sí evita que una incidencia superficial tenga necesariamente el precio de un panel nuevo.

Las reservas del iPhone Duo comienzan el viernes 16 de octubre a las 14:00 en España, y las primeras unidades estarán disponibles el 23 de octubre. Antes de decidirse, merece la pena valorar no solo el atractivo de estrenar el primer iPhone plegable, sino también cuánto costaría arreglarlo si algún día sufre una caída.