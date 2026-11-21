Si acabas de usar tu iPhone Duo y vuelves a cogerlo para contestar un mensaje, pronto podrías ahorrarte el gesto de poner el dedo en el lector. La segunda beta de iOS 27.3 incorpora una opción para desbloquear el plegable con la cámara frontal. Su alcance termina en la pantalla de bloqueo: mirar el móvil no basta para autorizar una compra con Apple Pay.

La actualización también permite decidir qué ocurre al cerrar el teléfono. Hasta ahora, el contenido pasaba a la pantalla exterior para que pudieras seguir usando el dispositivo. Con la beta puedes elegir que plegarlo signifique justo lo contrario: que el iPhone se bloquee.

Cuándo sirve la cámara y cuándo vuelve a hacer falta Touch ID

El desbloqueo facial se activa en Ajustes → Touch ID y código. Para poder utilizarlo, primero tienes que haberte identificado recientemente con la huella o el código. La cámara ofrece así un atajo para volver al teléfono durante el uso cotidiano.

Ese atajo tiene un límite. Tras unos 45 minutos de inactividad, el iPhone vuelve a pedir Touch ID. La distinción importa: si dejas el móvil encima de la mesa durante una reunión larga, no cuentes con que baste una mirada para desbloquearlo al salir.

Para pagar, el tiempo transcurrido es irrelevante. Aunque acabes de desbloquear el Duo con la cara, Apple Pay sigue requiriendo Touch ID. Lo mismo ocurre con operaciones como añadir contraseñas o datos de inicio de sesión. Por eso sería engañoso describir la novedad como la llegada de Face ID al plegable.

La preferencia para el cierre está en otro menú: Ajustes → Pantalla y brillo. Si sueles plegar el Duo para continuar leyendo en la pantalla exterior, puedes mantener ese comportamiento. Si lo cierras para guardarlo en el bolsillo, puedes hacer que ese mismo gesto lo bloquee. Ambos cambios corresponden a la versión de prueba de iOS 27.3.