Apple y Broadcom sellan un acuerdo histórico para producir 15.000 millones de chips en EE. UU.

Apple ha anunciado un nuevo acuerdo multimillonario con Broadcom para diseñar y fabricar componentes de silicio personalizados y tecnologías avanzadas de conectividad inalámbrica para sus productos.

La cifra no es menor: el compromiso superará los 30.000 millones de dólares, unos 26.240 millones de euros, y permitirá producir más de 15.000 millones de chips en Estados Unidos.

El movimiento encaja de lleno con la estrategia impulsada por Donald Trump de reducir la dependencia de Asia y traer de vuelta parte de la fabricación tecnológica a suelo estadounidense. Aunque Apple sigue ensamblando buena parte de sus productos fuera de EE. UU., este tipo de acuerdos muestran cómo las grandes tecnológicas están adaptando su cadena de suministro a un contexto político cada vez más marcado por aranceles, incentivos industriales y seguridad estratégica.

Apple refuerza su alianza con Broadcom para fabricar chips en EE. UU.

El nuevo acuerdo entre Apple y Broadcom tendrá una duración de varios años y se centrará en componentes clave para una amplia gama de dispositivos de la compañía. No hablamos de chips cualquiera, sino de piezas esenciales para que el iPhone, el iPad, el Mac o el Apple Watch puedan ofrecer conexiones inalámbricas rápidas, estables y eficientes.

Broadcom fabricará componentes avanzados de radiofrecuencia, incluidos los filtros FBAR, una tecnología fundamental para gestionar las señales inalámbricas en dispositivos modernos. Estos componentes ayudan a que tecnologías como el 5G, WiFi, Bluetooth o GPS funcionen correctamente en equipos cada vez más compactos y exigentes.

La producción se concentrará en la planta que Broadcom tiene en Fort Collins, Colorado, unas instalaciones que serán ampliadas y modernizadas gracias a una inversión de capital de 1.500 millones de dólares, unos 1.312 millones de euros.

Más de 15.000 millones de chips fabricados en Estados Unidos

Según Apple, este acuerdo permitirá fabricar más de 15.000 millones de chips en territorio estadounidense. La compañía también asegura que la operación respaldará cientos de empleos en el país, especialmente en actividades relacionadas con fabricación avanzada, ingeniería y desarrollo tecnológico.

Tim Cook, consejero delegado de Apple, ha destacado que la relación con Broadcom viene de lejos y que esta nueva etapa acelera el compromiso de la empresa con la fabricación y la innovación en Estados Unidos. El mensaje no es casual: Apple quiere presentarse como una compañía que no solo diseña productos en California, sino que también contribuye al desarrollo industrial del país.

Broadcom, por su parte, refuerza su posición como proveedor estratégico de Apple. Aunque la compañía de Cupertino lleva años desarrollando cada vez más chips propios, sigue dependiendo de socios especializados para componentes complejos de conectividad y radiofrecuencia.

El papel de Trump: fabricar más cerca y depender menos de Asia

El anuncio llega en un momento en el que la política industrial de Estados Unidos está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre las grandes tecnológicas. Donald Trump ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de que empresas como Apple fabriquen más productos y componentes dentro del país, reduciendo así la dependencia de China y otros mercados asiáticos.

Este acuerdo no significa que Apple vaya a fabricar el iPhone completo en Estados Unidos. De hecho, el ensamblaje final de muchos productos sigue concentrado en Asia, especialmente por la escala, experiencia y eficiencia de sus cadenas de suministro. Pero sí supone un paso importante en una dirección muy clara: llevar a EE. UU. partes críticas de la cadena de valor, especialmente las relacionadas con semiconductores y componentes estratégicos.

La jugada también puede ayudar a Apple a mantener una relación más cómoda con la administración estadounidense. En un entorno de posibles aranceles y tensiones comerciales, anunciar inversiones industriales dentro del país es una forma de reducir riesgos políticos y reforzar su imagen ante Washington.

Una estrategia que debería hacer reflexionar a España y Europa

Aunque el acuerdo tiene como protagonista a Estados Unidos, también deja una lección clara para España. La fabricación tecnológica se ha convertido en una cuestión de soberanía económica. Ya no se trata solo de dónde se produce más barato, sino de dónde se garantiza el suministro, quién controla la tecnología y qué países captan los empleos de mayor valor añadido.

España lleva años intentando posicionarse mejor en sectores como semiconductores, centros de datos, energías limpias, baterías y fabricación avanzada. Sin embargo, movimientos como el de Apple y Broadcom muestran que la competencia internacional es feroz. Estados Unidos está poniendo dinero, presión política y acuerdos estratégicos encima de la mesa para atraer producción.

Si España quiere tener un papel relevante, no basta con aspirar a ensamblar productos finales. El verdadero valor está en atraer inversión en componentes, materiales, diseño, empaquetado avanzado, pruebas, conectividad y tecnologías que se integran en millones de dispositivos. La nueva carrera industrial no va solo de fábricas, sino de controlar piezas críticas del ecosistema tecnológico.

Apple promete invertir 600.000 millones de dólares en EE. UU.

Este acuerdo con Broadcom forma parte de un compromiso mucho más amplio de Apple: invertir 600.000 millones de dólares en la economía estadounidense durante cuatro años, una cifra equivalente a unos 524.870 millones de euros.

La compañía ha bautizado esta estrategia como American Manufacturing Program, un programa destinado a acelerar la fabricación de componentes y materiales esenciales para sus productos dentro de Estados Unidos. Broadcom forma parte de esta iniciativa y, según Apple, este nuevo acuerdo es el mayor compromiso anunciado hasta ahora dentro del programa.

La cifra es enorme, pero conviene interpretarla bien. No significa que Apple vaya a construir todos sus productos en EE. UU., sino que incrementará compras, acuerdos industriales, inversiones con proveedores, desarrollo tecnológico e infraestructuras vinculadas a su cadena de suministro estadounidense.

Por qué estos chips son importantes para el iPhone y otros productos de Apple

Los chips de radiofrecuencia no suelen recibir tanta atención como los procesadores de la serie A o los chips Apple Silicon de los Mac, pero son fundamentales. Sin ellos, un smartphone no podría conectarse correctamente a redes móviles, WiFi, Bluetooth o sistemas de posicionamiento.

Los filtros FBAR, por ejemplo, ayudan a separar y gestionar distintas frecuencias de radio en espacios muy reducidos. Esto es especialmente importante en dispositivos como el iPhone, donde cada milímetro cuenta y donde deben convivir múltiples antenas, módems, sensores y componentes de alto rendimiento.

A medida que las redes móviles se vuelven más complejas y se añaden nuevas bandas de frecuencia, estos componentes ganan aún más importancia. Por eso Apple sigue confiando en Broadcom para una parte tan delicada de sus dispositivos, incluso mientras avanza en el desarrollo interno de otros chips.

No es una vuelta completa de la fabricación, pero sí un cambio de tendencia

Durante años, la industria tecnológica se apoyó en cadenas de suministro globales optimizadas para reducir costes. China, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Vietnam e India se convirtieron en piezas esenciales del mapa tecnológico mundial.

Ahora, sin embargo, el péndulo se está moviendo. La pandemia, las tensiones comerciales, los problemas logísticos y la rivalidad entre Estados Unidos y China han llevado a muchas compañías a diversificar su producción. Apple es uno de los mejores ejemplos: no abandona Asia, pero sí reparte más piezas del puzle entre distintos países y proveedores.

El acuerdo con Broadcom encaja exactamente en esa lógica. Apple mantiene su red global, pero refuerza en Estados Unidos la producción de componentes que considera estratégicos. No es el regreso completo de la fabricación, pero sí una señal clara de hacia dónde se mueve la industria.