Encierran un iPhone 17 Pro Max en una cápsula del tiempo que no se abrirá hasta 2276

Un iPhone 17 Pro Max acaba de convertirse en una peculiar pieza de museo… aunque nadie podrá verlo hasta dentro de 250 años.

Con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos, se ha enterrado una enorme cápsula del tiempo con objetos procedentes de todos los estados del país. La idea es preservar una fotografía simbólica de cómo vivimos en 2026 para que las generaciones futuras puedan descubrirla en el año 2276, cuando Estados Unidos celebre su 500 aniversario.

Entre todos esos objetos hay uno especialmente llamativo para los amantes de la tecnología: un iPhone 17 Pro Max en color Cosmic Orange. Sí, un smartphone actual descansará bajo tierra durante dos siglos y medio con la esperanza de que, algún día, alguien pueda encenderlo y curiosear qué contenía.

Un iPhone 17 Pro Max guardado para el año 2276

La cápsula del tiempo ha sido concebida como una especie de mensaje al futuro. En su interior se han incluido numerosos objetos representativos de la época actual, aportados desde distintos puntos de Estados Unidos, con el objetivo de mostrar a las personas del siglo XXIII cómo era el mundo en pleno 2026.

El iPhone 17 Pro Max elegido para la ocasión no es un modelo cualquiera: se trata de una unidad en Cosmic Orange, uno de los colores más llamativos de esta generación. Su presencia en la cápsula tiene bastante sentido, ya que el smartphone se ha convertido en uno de los objetos más representativos de nuestra era.

Hace apenas dos décadas, el iPhone original cambió por completo la relación entre las personas y la tecnología. Hoy, llevar un ordenador de bolsillo con cámara, conexión permanente a Internet, inteligencia artificial, pagos móviles y herramientas de productividad parece algo absolutamente normal. Para quienes abran esta cápsula en 2276, sin embargo, puede que resulte tan antiguo como hoy nos parecería un telégrafo.

La gran pregunta: ¿seguirá funcionando dentro de 250 años?

Aquí llega la parte más interesante. Aunque el iPhone haya sido enterrado como testimonio tecnológico de nuestra época, no está nada claro que pueda encenderse cuando se abra la cápsula.

El principal problema es la batería. Como ocurre con cualquier dispositivo moderno, el iPhone 17 Pro Max utiliza una batería recargable que se degrada con el paso del tiempo. Incluso en condiciones ideales de conservación, resulta extremadamente improbable que una batería de este tipo siga en buen estado después de 250 años.

Y la batería no es el único obstáculo. También habría que pensar en el estado de los circuitos internos, la memoria de almacenamiento, la pantalla, los adhesivos, los materiales de sellado y otros componentes que no están diseñados para sobrevivir durante siglos. Un smartphone moderno es una maravilla de ingeniería, pero también es un producto pensado para años de uso, no para generaciones enteras.

Aun así, la idea tiene un encanto indudable. Puede que el iPhone no arranque jamás, pero seguirá siendo una cápsula dentro de la cápsula: un objeto capaz de explicar mucho sobre cómo nos comunicábamos, trabajábamos, nos entreteníamos y documentábamos nuestra vida en 2026.

Los “artefactos digitales” que esperan al futuro

Según la información disponible, el iPhone no se ha guardado vacío. En su interior se han incluido algunos “artefactos digitales” que podrán consultarse a través de la app Notas si, de algún modo, el dispositivo consigue funcionar en el futuro.

La elección de la app Notas resulta curiosa, pero también muy humana. Frente a archivos complejos o formatos propietarios más difíciles de interpretar, una simple nota puede contener mensajes, explicaciones, listas, reflexiones o detalles cotidianos que ayuden a contextualizar el objeto.

Claro que aquí surge otra duda: aunque el hardware sobreviviera, ¿podría alguien en 2276 interactuar con iOS? ¿Existirán cargadores compatibles? ¿Seguirá siendo posible activar o desbloquear el teléfono? ¿Habrá herramientas capaces de leer su almacenamiento si el sistema operativo no arranca?

Estas preguntas convierten al iPhone enterrado en algo más que una simple anécdota. También es una reflexión sobre la fragilidad de la memoria digital. Guardamos cada vez más recuerdos en dispositivos, nubes y servicios que parecen permanentes, pero cuya supervivencia real depende de baterías, servidores, formatos, cuentas, contraseñas y empresas que quizá no existan dentro de unas décadas.

A 900-pound time capsule filled with items from all 50 states has been sealed for America’s 250th anniversary. It will be buried in Philadelphia on July 4, 2026, and reopened in 2276. pic.twitter.com/zkdSpr5TSI — Breaking911 (@Breaking911) July 3, 2026

Un objeto perfecto para representar nuestra época

Aunque pueda parecer extraño meter un iPhone en una cápsula del tiempo, cuesta imaginar un objeto más adecuado para representar el presente.

El smartphone es, probablemente, el dispositivo que mejor resume la vida moderna. Sirve como cámara, cartera, mapa, agenda, reproductor multimedia, consola, oficina portátil, identificador digital y ventana a las redes sociales. En muchos casos, también es el primer objeto que miramos al despertarnos y el último que consultamos antes de dormir.

Para una civilización futura, encontrar un iPhone 17 Pro Max podría ser una forma muy directa de entender nuestras prioridades tecnológicas: pantallas grandes, cámaras avanzadas, diseño industrial cuidado, conectividad constante y una enorme dependencia del software.

También puede que, para entonces, el concepto mismo de smartphone resulte completamente obsoleto. Dentro de 250 años, quizá la tecnología ya no dependa de dispositivos físicos que llevamos en el bolsillo. Tal vez todo funcione mediante interfaces neuronales, realidad aumentada integrada en el entorno o sistemas que hoy ni siquiera somos capaces de imaginar.

El iPhone como fósil tecnológico

La imagen de un iPhone 17 Pro Max enterrado hasta 2276 tiene algo de poético. Es uno de los productos más avanzados de nuestro tiempo, pero también acabará convertido en un fósil tecnológico.

Hoy nos cuesta imaginar un mundo sin móviles inteligentes, igual que a generaciones anteriores quizá les habría costado imaginar un mundo sin periódicos impresos, teléfonos fijos o cámaras analógicas. Sin embargo, la historia de la tecnología demuestra que incluso los dispositivos más revolucionarios terminan siendo reemplazados.

En ese sentido, este iPhone no solo representa lo que somos, sino también lo rápido que cambia todo. En 250 años, puede que Apple siga existiendo, puede que el iPhone sea una reliquia de museo o puede que nadie recuerde cómo se usaba una pantalla táctil.

Lo más probable es que el dispositivo no vuelva a encenderse. Pero quizá eso sea lo de menos. Su valor estará en lo que simboliza: una época en la que concentramos buena parte de nuestra vida en una pequeña losa de cristal, metal y silicio.

¿Apostarías por que encenderá en 2276?

Si hubiera que apostar, la opción más razonable sería pensar que el iPhone 17 Pro Max no estará operativo cuando se abra la cápsula. La batería tiene todas las papeletas para fallar mucho antes, y el resto del hardware tampoco fue diseñado para soportar un viaje de 250 años hacia el futuro.

Pero la tecnología también tiene una capacidad sorprendente para desafiar expectativas. Quizá los expertos de 2276 dispongan de métodos avanzados para extraer datos de dispositivos antiguos, reconstruir baterías, emular sistemas operativos o recuperar información de chips que hoy consideraríamos irrecuperables.

Sea como sea, la historia es fascinante porque nos obliga a mirar nuestro presente con ojos de futuro. Lo que hoy parece puntero, dentro de unos siglos puede resultar entrañablemente primitivo.

Y tú, ¿qué crees? ¿Hay alguna posibilidad real de que ese iPhone 17 Pro Max vuelva a la vida en el año 2276, o será simplemente una bonita pieza de museo tecnológico?