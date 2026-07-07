Google recibe un duro golpe legal: es responsable de lo que dicen sus resúmenes con IA

Google acaba de recibir un serio aviso desde Alemania que podría marcar un antes y un después en la forma en la que los buscadores integran inteligencia artificial.

Un tribunal de Múnich ha determinado que la compañía puede ser considerada responsable directa de las afirmaciones que aparecen en sus resúmenes generados por IA, conocidos como AI Overviews.

La decisión es especialmente relevante porque rompe con la protección legal que tradicionalmente han tenido los motores de búsqueda. Hasta ahora, Google solía quedar amparada por el argumento de que simplemente indexaba o enlazaba contenido publicado por terceros. Sin embargo, el tribunal entiende que un resumen generado por IA no es una simple lista de resultados, sino un contenido nuevo creado por Google.

La compañía, por su parte, ha defendido que estos resúmenes están diseñados para “reflejar” la información existente en la web y asegura que invierte mucho en su calidad. Aun así, reconoce que pueden cometer errores, perder contexto o interpretar mal páginas web. Y precisamente ahí está el núcleo del conflicto.

Un tribunal alemán responsabiliza directamente a Google por sus resúmenes con IA

El Tribunal Regional de Múnich ha dictado una medida cautelar contra Google por difundir afirmaciones falsas sobre dos editoriales con sede en la ciudad alemana. El caso, identificado como 26 O 869/26, gira en torno a varios resúmenes generados por IA que vinculaban erróneamente a estas empresas con estafas, trampas de suscripción y prácticas comerciales poco fiables.

Según el tribunal, Google no podía escudarse en que los resúmenes procedían de información encontrada en Internet. La clave está en que la IA no se limitó a mostrar enlaces, sino que generó un texto propio, con una estructura propia y con afirmaciones que no aparecían en las fuentes enlazadas.

En otras palabras: para el tribunal, Google no actuó como mero intermediario, sino como responsable del contenido que su sistema presentó al usuario.

Qué ocurrió exactamente con las editoriales afectadas

Los AI Overviews de Google habrían asociado a dos editoriales con empresas realmente cuestionables, pero que no tenían relación con ellas. La IA mezcló información procedente de distintas fuentes y acabó generando conexiones inexistentes.

El resultado fue especialmente dañino: ante determinadas búsquedas, el resumen podía comenzar con frases tajantes que daban a entender que una de las compañías era conocida por prácticas comerciales dudosas. Después, el propio sistema organizaba la respuesta con apartados sobre supuestas señales de alerta, riesgos para los usuarios y consejos para evitar problemas.

El tribunal fue claro al señalar que esas acusaciones no estaban presentes en los resultados de búsqueda enlazados. Es decir, no se trataba de una cita incorrecta ni de una mala selección de fuentes, sino de una conclusión generada por el propio sistema de Google.

Las editoriales enviaron previamente una carta de cese y desistimiento a la compañía, pero, según la resolución, Google no respondió de forma adecuada.

Por qué los AI Overviews no son simples resultados de búsqueda

La gran diferencia, según el tribunal, es que un buscador tradicional muestra enlaces, fragmentos y fuentes externas. Un resumen generado por IA, en cambio, reescribe, combina e interpreta información.

El tribunal sostiene que los AI Overviews formulan las respuestas “con sus propias palabras y de acuerdo con su propia estructura”. Por eso, cuando el sistema afirma algo de forma autónoma, esa afirmación puede considerarse contenido de Google.

Esta distinción es fundamental. Las normas que durante años han protegido a los buscadores se basaban en la idea de que Google solo hacía localizable contenido creado por terceros. Pero, si la IA genera afirmaciones nuevas a partir de varias páginas, el escenario cambia por completo.

Google creó la IA, la ofrece a los usuarios y controla los algoritmos que determinan su funcionamiento. Por ese motivo, el tribunal considera que también debe asumir responsabilidad por lo que produce.

La defensa de Google no convenció al tribunal

Durante el procedimiento, Google argumentó que los usuarios podían comprobar por sí mismos las fuentes enlazadas para verificar si el resumen era correcto. También defendió que la gente sabe que la información generada por IA no debe aceptarse ciegamente.

El tribunal rechazó esa idea. Según la resolución, el hecho de que una afirmación pueda desmontarse mediante investigación posterior no exime, por norma general, de responsabilidad a quien la publica.

Además, los AI Overviews se presentan como respuestas completas y comprensibles por sí mismas. No son un índice de fuentes ni una invitación explícita a contrastar cada frase. Para muchos usuarios, el resumen es la respuesta.

El tribunal incluso comparó la situación con el derecho de prensa: un medio puede ser responsable de un titular o entradilla si estos transmiten una idea completa, aunque el lector no llegue a leer el artículo entero.

El argumento de “puedes verificarlo” debilita el propio producto

Hay un detalle especialmente interesante en la resolución. El tribunal señala que, si Google sostiene que los usuarios deben comprobar siempre los AI Overviews porque pueden ser poco fiables, entonces el valor del producto queda seriamente cuestionado.

Al fin y al cabo, la promesa de estos resúmenes es ahorrar tiempo y ofrecer una respuesta directa. Si la respuesta necesita ser verificada manualmente cada vez, su utilidad se reduce de forma considerable.

Este punto es clave en el debate actual sobre los buscadores con inteligencia artificial. Google quiere presentar los AI Overviews como una evolución natural de la búsqueda tradicional, pero el tribunal alemán parece verlos como algo distinto: un sistema que produce contenido propio y que, por tanto, debe responder por sus errores.

El tribunal descarta aplicar las protecciones habituales de los buscadores

La corte de Múnich analizó también la jurisprudencia previa del Tribunal Federal de Justicia alemán, que había limitado la responsabilidad de los buscadores tradicionales y de funciones como el autocompletado.

En esos casos, la lógica era que exigir una revisión previa de todos los resultados podría hacer inviable el funcionamiento de un motor de búsqueda. Los buscadores no publicaban el contenido, sino que ayudaban a encontrarlo.

Pero los AI Overviews funcionan de otra manera. El tribunal considera que generan “declaraciones independientes, nuevas y sustantivas” al evaluar y mezclar contenidos de terceros. Por eso, las reglas pensadas para un listado de enlaces no encajan bien con una respuesta redactada por IA.

La resolución también apunta que los AI Overviews no son imprescindibles para usar Internet. Los resultados tradicionales ya permiten localizar información, por lo que este resumen automatizado es una función adicional, no una necesidad técnica para el acceso a la web.

Google tampoco puede refugiarse fácilmente en la Ley de Servicios Digitales

Otro aspecto importante es que el tribunal no aceptó que Google pudiera acogerse sin más a las protecciones previstas para proveedores de alojamiento o intermediarios bajo la Ley de Servicios Digitales.

El problema, según la corte, es que aquí no había simplemente contenido ajeno almacenado o enlazado. Las afirmaciones dañinas no procedían directamente de las páginas de terceros, sino de la interpretación generada por el sistema de Google.

Esto crea lo que el tribunal describe como una brecha de protección. Si las víctimas no pueden demandar a los sitios web de origen porque esos sitios no hicieron las afirmaciones falsas, y tampoco pueden actuar eficazmente contra Google, quedarían sin una vía real de defensa.

Para la corte, esa situación no es aceptable. Si la IA crea una conexión falsa entre una empresa y actividades fraudulentas, alguien debe responder por ello.

La libertad de expresión de una IA pesa menos que la de una persona

La resolución también entra en un terreno muy interesante: la protección de la libertad de expresión cuando el contenido lo genera una inteligencia artificial.

El tribunal considera que la “opinión” de una IA no es la expresión de una convicción personal, sino el resultado de un algoritmo. Por tanto, no merece el mismo peso que una opinión formulada por una persona o por un medio editorial en sentido tradicional.

Además, la corte entiende que ofrecer investigación asistida por IA es, ante todo, una actividad empresarial de Google. Puede tener una dimensión comunicativa, pero esta queda en segundo plano frente a los derechos de las personas o empresas afectadas por afirmaciones falsas.

En este caso, las declaraciones cuestionadas se apoyaban en hechos incorrectos: vinculaban a las editoriales con compañías con las que, según declaraciones juradas, no tenían ninguna relación.

Google deberá asumir el 80 % de las costas legales

El tribunal falló a favor de las editoriales en la mayoría de sus reclamaciones. Prohibió que Google difundiera afirmaciones relacionadas con estafas, vínculos con empresas dudosas, trampas de suscripción, llamadas telefónicas inexistentes y supuesta falta de disponibilidad.

Solo dos peticiones menores fueron rechazadas. En conjunto, el resultado es claramente desfavorable para Google, que deberá asumir el 80 % de las costas legales. Las dos editoriales pagarán un 10 % cada una.

La corte también consideró que existía riesgo de repetición. Aunque los textos concretos ya no se estuvieran mostrando, Google no había emitido una declaración formal de cese con cláusula penal. Además, nada impedía que el algoritmo generase de nuevo afirmaciones similares en el futuro.

El tribunal incluso dejó abierta la posibilidad de que la decisión pueda tener efectos más allá de Alemania, algo que podría aumentar notablemente su impacto.

Google defiende la calidad de AI Overviews, pero admite posibles errores

Tras conocerse la decisión, Google ha ofrecido una declaración en la que defiende que sus AI Overviews están diseñados para reflejar información existente en la web.

La compañía afirma que invierte mucho en la calidad de estos resúmenes para garantizar que la inmensa mayoría de las respuestas sean precisas. También señala que está revisando cuidadosamente la decisión, que todavía no es definitiva.

Google añade que los AI Overviews pueden, en ocasiones, perder contexto o interpretar erróneamente contenido web, algo que compara con los posibles problemas de los resultados de búsqueda tradicionales.

Pero esa comparación es precisamente la que el tribunal de Múnich rechaza. Para la corte, un resultado tradicional apunta a una fuente externa; un resumen de IA genera una respuesta nueva y autónoma. Esa diferencia es la que convierte a Google en responsable directa, según la resolución.

Un 91 % de acierto también puede significar millones de errores

El caso no solo importa por estas dos editoriales alemanas. También plantea una pregunta mucho más amplia: ¿qué ocurre cuando una IA acierta casi siempre, pero falla a escala masiva?

Según un análisis de la startup Oumi para The New York Times, los AI Overviews de Google con el modelo Gemini 3 ofrecieron respuestas correctas en el 91 % de los casos. A primera vista, es una cifra bastante alta.

Sin embargo, el problema está en la escala. Google procesa una cantidad gigantesca de búsquedas. Incluso un porcentaje de error relativamente pequeño puede traducirse en millones de respuestas incorrectas cada hora. Y algunas de esas respuestas pueden dañar la reputación de empresas o personas.

El mismo análisis apuntaba otro dato llamativo: el 56 % de las respuestas correctas de Gemini 3 no podían respaldarse con las fuentes enlazadas por Google. Es decir, el sistema podía estar dando respuestas acertadas, pero sin que el usuario pudiera rastrear claramente de dónde salía esa información.

Ese es justo el problema que aborda el tribunal de Múnich: la IA puede formular afirmaciones que no aparecen en ninguna fuente concreta y, aun así, presentarlas como una respuesta coherente.

Un precedente incómodo para Google, ChatGPT, Claude y Perplexity

Aunque la resolución todavía puede ser recurrida y no es definitiva, su razonamiento podría tener consecuencias importantes para todo el sector.

Si otros tribunales adoptan una interpretación similar, los proveedores de sistemas de IA podrían verse obligados a asumir más responsabilidad por las respuestas que generan sus modelos. Esto no afectaría solo a Google, sino también a servicios como ChatGPT, Claude, Perplexity y otras plataformas que resumen, reformulan o combinan información procedente de la web.

La clave estará en determinar cuándo una IA está simplemente ayudando a encontrar información y cuándo está publicando contenido propio. Esa frontera, que hasta hace poco parecía difusa, empieza a tomar forma en los tribunales.

Para Google, el mensaje desde Múnich es claro: si su IA habla con voz propia, también puede tener que responder por lo que dice.

Un aviso sobre el futuro legal de la búsqueda con IA

La inteligencia artificial está transformando la búsqueda en Internet. En lugar de mostrar solo enlaces, los grandes buscadores quieren ofrecer respuestas directas, resúmenes y recomendaciones generadas automáticamente.

El problema es que esa comodidad trae consigo una responsabilidad mayor. Cuando una IA resume mal, mezcla fuentes o inventa conexiones inexistentes, el daño puede ser inmediato. Y, como ha recordado el tribunal alemán, no siempre basta con decir que el usuario podía haber hecho clic para comprobarlo.

La decisión de Múnich no resuelve todos los interrogantes, pero sí marca una línea importante: un resumen generado por IA no es necesariamente equivalente a un resultado de búsqueda tradicional.

Si esta visión se consolida, las compañías tecnológicas tendrán que replantearse cómo diseñan, supervisan y corrigen sus respuestas generadas por IA. Porque en la nueva era de los buscadores inteligentes, ya no basta con enlazar la información: también hay que responder por la forma en que se presenta.