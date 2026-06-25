Apple ya estaría trabajando en el iPhone Ultra 2 antes incluso de presentar su primer plegable

Apple todavía no ha presentado oficialmente su primer iPhone plegable, pero los rumores sobre su sucesor ya han empezado a circular. Según una nueva filtración publicada por Digital Chat Station en Weibo, la compañía habría dado luz verde al desarrollo del iPhone Ultra 2, la segunda generación de su futuro móvil plegable.

La información debe tomarse con cautela, ya que Apple no ha confirmado nada por ahora. Aun así, Digital Chat Station es una fuente conocida en el ecosistema de filtraciones procedentes de China y ya había adelantado anteriormente que el primer iPhone plegable podría llegar con el nombre comercial de iPhone Ultra, en lugar de iPhone Fold.

La situación recuerda a lo que ocurre en ocasiones con las plataformas de streaming: una serie recibe una segunda temporada antes de que la primera haya llegado siquiera al público. En este caso, Apple parecería estar aplicando una lógica similar a su futura familia de iPhone plegables.

El iPhone Ultra 2 habría recibido luz verde

De acuerdo con la filtración, el proyecto iPhone Ultra 2 ya habría sido aprobado internamente. Esto no significa necesariamente que el producto esté cerrado ni que Apple haya definido todas sus especificaciones, sino que el desarrollo del sucesor del primer iPhone plegable ya habría comenzado.

El primer iPhone Ultra se espera para otoño de 2026, previsiblemente junto a los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Diversas informaciones apuntan a que Apple apostaría por un diseño plegable tipo libro, con una pantalla exterior para usar el dispositivo cerrado y una pantalla interior de mayor tamaño al abrirlo.

La misma filtración sostiene que el iPhone Ultra 2 mantendría una pantalla plegable ancha similar a la del primer modelo. De hecho, podría utilizar exactamente el mismo panel que la primera generación, algo que indicaría que Apple estaría satisfecha con el diseño inicial y no tendría previsto un rediseño importante en el corto plazo.

Apple parece confiar mucho en su primer iPhone plegable

Que Apple ya esté moviendo ficha con una segunda generación antes de anunciar la primera es una señal interesante. La compañía suele ser prudente a la hora de entrar en nuevas categorías, pero cuando lo hace suele tener una hoja de ruta preparada para varios años.

El caso del iPhone plegable es especialmente relevante porque Apple llega tarde a un segmento donde Samsung, Google, Honor, Huawei, OPPO y otros fabricantes llevan tiempo experimentando. Sin embargo, Apple rara vez se obsesiona con ser la primera. Su estrategia suele pasar por esperar a que la tecnología madure y entrar cuando cree que puede ofrecer una experiencia más pulida.

Si el rumor es correcto, el futuro iPhone Ultra no sería un experimento aislado ni un producto de nicho sin continuidad garantizada. Apple estaría preparando ya una segunda versión, lo que sugiere que ve recorrido comercial en este nuevo formato.

El iPhone Ultra podría compartir escenario con los iPhone 18 Pro

Los rumores más recientes sitúan el lanzamiento del primer plegable de Apple en septiembre de 2026, junto a los modelos más avanzados de la familia iPhone 18. Aunque durante los últimos meses se había especulado con posibles retrasos, las filtraciones actuales apuntan a una presentación dentro del calendario habitual de Apple.

El dispositivo llegaría, según los informes, con una pantalla OLED plegable de unas 7,8 pulgadas suministrada por Samsung. También se ha hablado de una tecnología de panel más delgada y eficiente, al integrar la capa de filtro de color directamente en la estructura de la pantalla.

A falta de confirmación oficial, el nombre iPhone Ultra tendría sentido dentro de la estrategia actual de Apple. La marca ya utiliza la denominación “Ultra” en productos como el Apple Watch Ultra y en sus chips más potentes, por lo que podría reservarla para un iPhone aún más premium que los Pro Max.

El futuro del iPhone Air 3 no estaría tan claro

La filtración también deja una lectura menos optimista para la familia iPhone Air. Según Digital Chat Station, Apple todavía no habría iniciado el trabajo en el iPhone Air 3, y su existencia dependería directamente del rendimiento comercial del iPhone Air 2.

El iPhone Air 2 se espera para la primavera de 2027, junto a los iPhone 18 y iPhone 18e. Según los rumores, esta segunda generación introduciría mejoras importantes, como una segunda cámara y una autonomía superior.

La idea de Apple sería esperar a comprobar si el iPhone Air 2 consigue suficiente tracción en ventas antes de comprometerse con una tercera generación. Si el dispositivo no funciona como se espera, la compañía podría replantearse el futuro de toda la gama Air.

Dos estrategias muy diferentes dentro del catálogo de iPhone

Lo curioso de esta filtración es que muestra dos actitudes muy distintas por parte de Apple. Por un lado, el supuesto iPhone plegable parece contar con una confianza considerable, hasta el punto de que su segunda generación ya estaría en marcha.

Por otro, la familia Air estaría bajo observación. Apple no habría descartado el iPhone Air 3, pero tampoco habría dado todavía el paso de iniciar su desarrollo. La continuidad de esta línea dependería de que el iPhone Air 2 demuestre que existe un mercado suficientemente grande para un iPhone más delgado o diferenciado frente a los modelos estándar y Pro.

Esto encajaría con una estrategia de catálogo más fragmentada. Apple podría reservar el apellido Ultra para su producto más caro, avanzado y llamativo, mientras que el apellido Air quedaría como una alternativa más ligera o estilizada, siempre que las ventas acompañen.