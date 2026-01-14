“Are You Dead?”: la app viral que solo quiere saber si sigues vivo

Mientras muchas apps luchan por unos segundos de atención, una aplicación con un nombre tan inquietante como “Are You Dead?” («¿Estás muerto?») se ha convertido en un fenómeno viral en China.

Y no, no se trata de una broma macabra ni de una app de terror. Todo lo contrario: su objetivo es confirmar que sigues con vida.

Una app viral con un nombre que impacta

A primera vista, “Are You Dead?” podría parecer una aplicación absurda o provocadora. Sin embargo, su éxito no se basa en el morbo, sino en una necesidad real que afecta a millones de personas: la seguridad de quienes viven solos.

La app, conocida originalmente como Sileme (una expresión que se puede traducir como “¿estás muerto?”), nació como una herramienta sencilla pensada para personas que optan por un estilo de vida en solitario. El nombre, tan directo como incómodo, fue clave para captar la atención y generar conversación en redes sociales.

Un contexto social que explica su éxito

El fenómeno no surge de la nada. En China, hasta 200 millones de hogares están formados por una sola persona, lo que representa más del 30 % de los hogares del país. En este contexto, la preocupación por lo que pueda ocurrir si alguien sufre un accidente, una caída o un problema de salud sin que nadie lo note es cada vez mayor.

La propuesta de la app conectó rápidamente con esta realidad, provocando millones de descargas y un intenso debate online sobre la soledad, el envejecimiento y la seguridad personal.

Cómo funciona realmente “Are You Dead?”

El funcionamiento de la aplicación es deliberadamente simple. El usuario configura un único contacto de emergencia y se compromete a “dar señales de vida” dentro de la app de forma periódica. Si pasan varios días sin que el usuario interactúe con la aplicación, esta envía automáticamente una notificación al contacto designado.

No hay sensores complejos, cámaras ni inteligencia artificial avanzada. La clave está en la constancia y en un sistema de aviso que actúa cuando el silencio se prolonga demasiado.

De proyecto independiente a fenómeno global

El equipo detrás de Sileme está formado por tres cofundadores nacidos después de 1995. Según explicaron, la popularidad repentina de la app les obligó a replantear su estrategia y a preparar una versión internacional.

Para el lanzamiento global, decidieron cambiar el nombre a Demumu, una denominación que, según ellos mismos y las traducciones automáticas, no tiene un significado concreto. Aun así, el nuevo nombre ya aparece reflejado en los rankings de aplicaciones de pago de Apple, donde la app llegó a alcanzar el número uno y recientemente se situó en la segunda posición.

La llegada del modelo de pago

Con el aumento de usuarios y los costes operativos derivados, los desarrolladores introdujeron una pequeña cuota para mantener el servicio. En China, el precio es de ocho yuanes, unos 1,15 dólares al cambio directo. En la App Store, Demumu tiene un precio de 8 dólares hongkoneses, aproximadamente 1 dólar.

El equipo ha recalcado que el proyecto nació como una iniciativa independiente de un grupo pequeño y desconocido, y ha agradecido públicamente el apoyo masivo recibido por parte de los usuarios.

Una idea sencilla que abre un debate mayor

Más allá de su nombre provocador, “Are You Dead?” pone sobre la mesa una cuestión profunda: cómo la tecnología puede ayudar a combatir los riesgos asociados a la soledad. Para algunos, pagar por una app que confirme que sigues vivo puede parecer excesivo; para otros, es una solución práctica y tranquilizadora.

Lo cierto es que el éxito de esta aplicación demuestra que, en determinados contextos sociales, incluso una idea mínima puede tener un impacto enorme.