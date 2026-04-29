La Guardia Civil acaba con KodiSpain en una operación contra el acceso ilegal a partidos de fútbol online

🛍️ ¡Rebajas Mediamark en abril! ¡Ofertas en televisores, móviles, audio y hogar conectado! [ Saber más ]

La Guardia Civil ha investigado a una persona por su presunta participación en un entramado digital dedicado a facilitar el acceso no autorizado a retransmisiones en directo de partidos de fútbol de Primera y Segunda División Española.

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes de la Comandancia de Madrid tras una investigación iniciada a raíz de una denuncia presentada por LALIGA y de una empresa de telefonía afectada.

🛍️ ¡Rebajas Mediamark en abril! ¡Ofertas en televisores, móviles, audio y hogar conectado! [ Saber más ]

El caso vuelve a poner sobre la mesa el problema de las retransmisiones pirata de eventos deportivos, una práctica que no solo provoca un perjuicio económico a los titulares de los derechos, sino que también puede suponer un riesgo para los usuarios que recurren a este tipo de servicios.

Un canal con más de 26.000 seguidores activos

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el entramado distribuía instrucciones, manuales y enlaces para acceder a los partidos a través de un canal de mensajería que contaba con más de 26.000 seguidores activos. Desde ahí, los usuarios recibían indicaciones para poder acceder a retransmisiones en directo sin autorización.

Este tipo de canales suelen funcionar como punto de encuentro para quienes buscan ver fútbol sin pasar por las plataformas oficiales. Sin embargo, detrás de una aparente comodidad puede esconderse una infraestructura técnica compleja, pensada para sortear sistemas de protección y distribuir enlaces de forma rápida entre miles de personas.

La investigación permitió neutralizar ese entramado digital, que presuntamente promovía el acceso no autorizado a contenidos audiovisuales protegidos por derechos de propiedad intelectual.

Software legítimo usado con fines ilícitos

Uno de los aspectos más llamativos del caso es que los investigadores detectaron el uso de un software legítimo llamado Kodi. El problema no estaba en la herramienta en sí, sino en el uso que se habría hecho de ella.

Sobre ese software se habrían programado componentes específicos, conocidos como addons, capaces de dirigir a los usuarios hacia fuentes audiovisuales de los partidos de fútbol. De esta forma, KodiSpain permitía acceder a las retransmisiones saltándose las medidas de protección y seguridad implantadas por los titulares de los derechos.

Más de 91.000 archivos analizados

La investigación no se limitó a identificar enlaces o canales de difusión. Los agentes analizaron más de 91.000 archivos y alrededor de 25.000 líneas de código para reconstruir cómo funcionaba el sistema e identificar su estructura operativa.

Este tipo de análisis técnico resulta clave en operaciones contra la piratería digital. No basta con localizar un canal o una página que comparte enlaces: es necesario entender cómo se organiza la infraestructura, qué software se utiliza, cómo se actualizan las fuentes, cómo se distribuyen las instrucciones y quién está detrás de la actividad.

A partir del análisis de fuentes abiertas, el rastreo de la actividad digital en distintos canales de comunicación y el seguimiento en redes sociales, la Guardia Civil logró identificar a un varón, que ha sido investigado por un supuesto delito contra la propiedad intelectual y otro relativo al mercado y los consumidores.