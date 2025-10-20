Así funciona Dekoda, una cámara inteligente que se instala en el inodoro

🔊 ¡Ofertas Amazon! ¡Descuentos hasta 60% en Echo, Fire TV y Kindle! [ Saber más ]

La compañía estadounidense Kohler, conocida por sus productos para el hogar y el baño, ha sorprendido al mundo con el lanzamiento de Dekoda, una innovadora cámara que se instala directamente en el interior del inodoro.

Su función principal no es capturar imágenes por curiosidad, sino analizar la salud intestinal y el nivel de hidratación del usuario mediante la observación de sus desechos.

Un dispositivo que convierte el inodoro en una herramienta médica

Dekoda es una cámara de 599 dólares que se acopla fácilmente al borde del inodoro. Gracias a su sistema óptico y a un conjunto de algoritmos avanzados, toma imágenes del interior de la taza para identificar indicadores relacionados con la digestión, la hidratación o incluso la presencia de sangre oculta en las heces.

El objetivo de Kohler es convertir un elemento cotidiano del hogar en una herramienta de monitorización de la salud que funcione de forma automática, sin necesidad de intervenciones médicas invasivas ni análisis externos.

Tecnología avanzada con batería recargable y sensor de huellas

El dispositivo incluye una batería recargable, conexión USB y un sensor de huellas dactilares, que permite reconocer a cada usuario del hogar. De este modo, el sistema puede generar informes personalizados sobre la salud digestiva y detectar posibles anomalías con precisión.

Esta identificación biométrica garantiza que los datos de cada persona sean analizados por separado, evitando confusiones y mejorando la fiabilidad del seguimiento.

Privacidad garantizada y datos cifrados de extremo a extremo

Uno de los aspectos que más debate ha generado es la privacidad. Al fin y al cabo, se trata de una cámara instalada en un lugar muy íntimo. Sin embargo, Kohler ha querido disipar cualquier preocupación asegurando que Dekoda solo capta imágenes del contenido del inodoro, sin grabar nada fuera de esa zona.

Además, todos los datos se procesan bajo un sistema de cifrado de extremo a extremo, lo que impide que la información pueda ser interceptada o vista por terceros. La empresa recalca que el dispositivo ha sido diseñado con seguridad y anonimato como prioridades absolutas.

Precio, suscripción y disponibilidad

Dekoda puede reservarse ya en la web oficial de Kohler, y los primeros envíos comenzarán el 21 de octubre. El dispositivo tiene un precio inicial de 599 dólares, pero además requiere una suscripción mensual o anual que oscila entre 70 y 156 dólares, dependiendo del plan elegido.

Estas cuotas cubren el acceso a la plataforma digital de análisis, donde el usuario puede consultar sus informes de salud intestinal e hidratación, así como recibir alertas tempranas sobre posibles problemas.