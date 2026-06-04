Blackview presenta PV1000 Max, su primer proyector insignia con IA y rotación 360º

Para los usuarios que buscan una experiencia de visualización de alta calidad, un proyector ideal debe ofrecer imágenes claras, un rendimiento fluido y una colocación flexible entre diferentes espacios. Sin embargo, en el uso real, problemas como el brillo insuficiente, el retraso del sistema y los ángulos de proyección limitados siguen interrumpiendo la experiencia.

Con 13 años de experiencia en dispositivos inteligentes, Blackview —una marca tecnológica global que abarca smartphones, tabletas, proyectores y una amplia gama de terminales inteligentes— presenta ahora su proyector de IA de alto brillo y buque insignia, Blackview PV1000 Max.

Diseñado para usuarios domésticos, amantes del cine y entretenimiento multiescenario, ofrece una experiencia de visión verdaderamente inmersiva y fluida sin limitaciones espaciales. En esencia, PV1000 Max integra tres fortalezas clave: gráficos de alta luminosidad, un sistema operativo fluido y proyección flexible. Equipado con 1000 lúmenes ANSI de brillo real, junto con decodificación 4K@60fps y soporte HDR10/HLG, garantiza imágenes vívidas y cristalinas incluso en entornos luminosos. Impulsado por el sistema operativo VIDAA y un ecosistema de 1.800+ aplicaciones, ofrece un rendimiento estable y fluido.

Mientras tanto, su tamaño de pantalla ajustable de 40–150″ se adapta sin esfuerzo a distintos espacios. Más impresionante aún, el PV1000 Max cuenta con un cardán giratorio de 360° y un sistema inteligente de calibración TOF 6 en 1, que permite corrección automática instantánea y una configuración sin esfuerzo: simplemente colócalo en cualquier lugar y empieza a ver.

Este diseño revolucionario elimina las limitaciones tradicionales de ángulo y espacio. Como el mejor proyector de cardans todo en uno de su clase, el PV1000 Max va más allá de mejorar la calidad de imagen: redefine la proyección como una experiencia más sencilla, inteligente y libre.

Blackview PV1000 Max PRECIO: 265€ 🎁 Ver 4 ofertas Carrefour eBay Mediamarkt PcComponentes

Ver más brillante. Ver más grande. Disfruta la potencia — pantalla gigante inmersiva 1000 lúmenes ANSI de 40–150″ y dos altavoces estéreo Dolby Audio de 6W

En escenarios reales de visualización, las limitaciones comunes de los proyectores tradicionales —como el bajo brillo que provoca imágenes apagadas, el tamaño restringido de la pantalla que reduce la inmersión y un audio débil y poco profundo— siguen afectando a la experiencia global.

El Blackview PV1000 Max aborda estos retos con una mejora completa en gráficos, tamaño y sonido para ofrecer una experiencia cinematográfica completa. Equipado con decodificación de vídeo 4K y tecnologías HDR10/HLG, mejora los reflejos con mayor claridad, revela más detalles en escenas oscuras y ofrece colores más realistas. Con 1000 lúmenes ANSI de brillo y una relación de contraste de 1500:1, mantiene imágenes nítidas y vívidas incluso en entornos bien iluminados.

Con una pantalla adaptativa flexible de 40–150″, encaja perfectamente en una variedad de espacios, desde dormitorios y salones hasta campamentos al aire libre. Al mismo tiempo, el PV1000 Max cuenta con dos altavoces estéreo de 6W certificados por Dolby Audio, creando un escenario sonoro más rico e inmersivo sin necesidad de altavoces externos.

En comparación con los proyectores tradicionales de alrededor de 500 lúmenes —a menudo limitados por brillo insuficiente, capacidades de decodificación limitadas, calidad de imagen apagada y audio débil— el PV1000 Max logra una mejora completa en calidad de imagen, tamaño de pantalla y rendimiento sonoro, ofreciendo imágenes más grandes y claras y un audio más inmersivo.

Ya sea para ver durante el día en el salón, maratones nocturnos en el dormitorio, reproducir música o reuniones familiares, los usuarios pueden disfrutar sin esfuerzo de una experiencia audiovisual estable, fluida y verdaderamente cinematográfica en cualquier momento.

Respuesta Rápida. Experiencia más fluida. Contenido Infinito — Impulsado por VIDAA AI OS, certificado como el número 1 por su rendimiento fluido por la empresa alemana WEKA MEDIA

La mayoría de los proyectores sufren de arranque lento, funcionamiento lento y ecosistemas de aplicaciones limitados, lo que a menudo provoca retrasos al cambiar de contenido y altera la experiencia general.

El PV1000 Max funciona con VIDAA OS—adoptado por más de 30 millones de dispositivos en todo el mundo y certificado como el número 1 en rendimiento fluido por la empresa alemana WEKA MEDIA—ofreciendo una experiencia de usuario más rápida, fluida y eficiente. Construido sobre una arquitectura Linux profundamente optimizada, permite un arranque rápido sin anuncios de arranque, asegurando una respuesta más rápida y un control más fluido.

Con acceso a 1.800+ aplicaciones oficialmente soportadas, cubre las principales plataformas de streaming como Netflix, YouTube, Prime Video y Disney+, lo que facilita disfrutar de todo, desde películas taquilleras hasta eventos deportivos en directo como la Copa del Mundo, en una pantalla grande.

Un modo de juego de baja latencia garantiza una jugabilidad en pantalla grande más fluida, y el Compartir Música permite que el proyector cambie a un altavoz Bluetooth independiente con un solo toque. En comparación con la mayoría de los proyectores que ejecutan Android TV o sistemas tradicionales —a menudo limitados por lanzamientos lentos de aplicaciones, retraso y ecosistemas restringidos— el PV1000 Max ofrece una clara mejora en fluidez del sistema, acceso al contenido y capacidad de respuesta. Ya sea empezando una película, cambiando entre apps o lanzándote al cloud gaming, todo funciona al instante y sin problemas.

Más libertad para rotar. Más espacios para caber—Sistema de visión inteligente TOF 6 en 1 y rotación libre de 360°

Los proyectores tradicionales carecen de soporte de rotación y cardán, requiriendo a menudo una colocación fija frente a una pared, lo que limita escenarios de visión flexibles como la mesilla, paredes laterales o incluso la proyección en techo.

El PV1000 Max soluciona esto con un diseño integrado de cardán y rotación libre de 360°, lo que permite una colocación sin esfuerzo y proyección en todos los ángulos. Combinado con un sistema visual inteligente TOF 6 en 1 alimentado por cuatro sensores de precisión, soporta enfoque automático, corrección automática de trapezoidismo, evitación de obstáculos y adaptación de pantalla para una configuración de proyección más rápida y sencilla.

Ya sea movida o de lado, ofrece instantáneamente una imagen perfectamente alineada y nítida. A diferencia de los proyectores tradicionales que dependen de posiciones fijas y ajustes manuales, el PV1000 Max convierte las restricciones de colocación en verdadera flexibilidad, permitiendo que el dispositivo se adapte a cualquier espacio.

Con el control por voz VIDAA, los usuarios pueden operarlo manos libres con comandos sencillos. También es compatible con DLNA, Miracast y AirPlay 2 para una transmisión inalámbrica sin interrupciones, alimentada por WiFi 5 de doble banda y Bluetooth 5.1 para una conectividad estable y fluida. Cada proyección se vuelve más sencilla, libre e inteligente.

Más rápido en cada paso. Más silencioso en todo momento — Procesador insignia SoC MediaTek MT9660 con funcionamiento silencioso ultra bajo ≤30dB

Diseñado para un rendimiento fluido y duradero, multitarea estable y menor ruido, el PV1000 Max está impulsado por el SoC de cuatro núcleos MediaTek MT9660, que soporta decodificación 4K y una programación eficiente de multitarea para garantizar un rendimiento consistentemente responsivo.

En cuanto a conectividad, viene equipado con HDMI 2.0, dos puertos USB 2.0 y una entrada de audio de 3,5 mm, lo que facilita la conexión de consolas de videojuegos, decodificadores de televisión y una amplia gama de dispositivos externos.

También soporta conexiones tanto por cable como inalámbricas, permitiendo una mayor compatibilidad y una expansión flexible. Para la seguridad familiar, el sistema de control parental VIDAA integrado permite restricciones personalizadas de tiempo de visualización y contenido, ayudando a proteger los hábitos de visualización de los niños frente a la fuente.

Para una experiencia más estable, el proyector funciona a un nivel de ruido ultra bajo de ≤30dB, ofreciendo un entorno de visualización casi silencioso. También cuenta con un diseño de motor óptico sellado que evita eficazmente que el polvo entre en la trayectoria óptica, asegurando una claridad duradera y una imagen consistentemente nítida.

Precio en oferta y lanzamiento

En conjunto, el PV1000 Max combina gráficos de alta luminosidad, un sistema operativo inteligente y fluido y proyección flexible en una experiencia unificada. Como el mejor proyector de cardans todo en uno de su clase, va más allá de mejorar funciones individuales: ofrece a los usuarios una forma más sencilla, fluida y flexible de disfrutar del entretenimiento en pantalla grande en diferentes espacios y escenarios.

Prepárate para mejorar tu experiencia de visualización: Blackview PV1000 Max está a la venta oficialmente con un precio inicial de solo 265 euros.