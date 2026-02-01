CarPlay Ultra llegará a estas dos marcas de automóviles en la segunda mitad de 2026

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Apple sigue avanzando en su estrategia para llevar su ecosistema al automóvil, y CarPlay Ultra empieza a perfilarse como una de las apuestas más ambiciosas de la compañía en este terreno. La llegada de CarPlay Ultra representa un paso importante para los sistemas inteligentes en vehículos.

Aunque su despliegue ha sido más lento de lo esperado, nuevas informaciones apuntan a que la plataforma dará un salto importante en los próximos meses, con fabricantes clave ya en el horizonte.

Apple y su promesa de expansión de CarPlay Ultra

En mayo de 2025, Apple confirmó que varias marcas de automóviles estaban preparando la adopción de CarPlay Ultra. Entre los fabricantes mencionados se encontraban Hyundai, Kia y Genesis.

En ese momento, la compañía aseguró que CarPlay Ultra comenzaría a llegar a más vehículos de todo el mundo “en los próximos 12 meses”, dejando claro que su despliegue sería progresivo y dependiente de la integración con cada fabricante.

CarPlay Ultra llegará a nuevos modelos en la segunda mitad del año

Según la información más reciente publicada en el boletín Power On del periodista Mark Gurman, de Bloomberg, CarPlay Ultra debutará en al menos un nuevo modelo importante de Hyundai o Kia durante la segunda mitad de este año.

Por ahora no está claro si Gurman se refiere al esperado Hyundai IONIQ 3, del que ya se había hablado anteriormente en relación con esta tecnología, o si será otro vehículo distinto el encargado de estrenar la plataforma. En cualquier caso, todo apunta a que el ecosistema de Apple empezará a ganar presencia real en el mercado antes de que termine el año.

Qué hace diferente a CarPlay Ultra frente al CarPlay clásico

CarPlay Ultra no es una simple evolución estética del CarPlay tradicional. Se trata de una integración mucho más profunda con los sistemas del vehículo, incluyendo el cuadro de instrumentos digital y otros elementos clave del coche.

El iPhone conectado es el encargado de proporcionar los datos relacionados con aplicaciones y servicios, mientras que el vehículo aporta información esencial como la velocidad actual, el nivel de combustible, la presión de los neumáticos o la temperatura del motor. Todo se combina en una interfaz unificada diseñada para ofrecer una experiencia más completa y coherente.

Apps integradas y control total del vehículo

Entre las funciones más destacadas de CarPlay Ultra se encuentran las aplicaciones integradas para la radio y el climatizador, así como la compatibilidad con la cámara de visión trasera. Esto permite que el conductor gestione múltiples aspectos del coche sin salir del entorno visual de Apple.

Además, la interfaz se adapta específicamente a cada modelo y a la identidad visual de cada fabricante. Los conductores pueden elegir entre diferentes diseños predefinidos, lo que permite personalizar la experiencia sin perder coherencia con la marca del vehículo.

Marcas que se distancian de CarPlay Ultra

No todos los fabricantes están entusiasmados con esta propuesta. Marcas como BMW, Ford y Rivian han minimizado públicamente la importancia de CarPlay Ultra, dejando entrever que no lo consideran una prioridad estratégica.

Por su parte, General Motors tomó una decisión polémica al eliminar incluso la versión estándar de CarPlay en sus nuevos vehículos eléctricos. Esto hace pensar que CarPlay Ultra tampoco llegará a marcas del grupo como Chevrolet, Cadillac o GMC.

El caso Tesla y el futuro de CarPlay

Resulta poco probable que Tesla apueste por CarPlay Ultra, dado su enfoque en sistemas de software propios. Sin embargo, distintas informaciones apuntan a que la marca estaría reconsiderando su postura y trabajando en la integración del CarPlay tradicional, lo que supondría un cambio estratégico relevante.

Un ecosistema en crecimiento, pero con obstáculos

CarPlay Ultra representa la visión más ambiciosa de Apple para el coche conectado, pero su éxito dependerá en gran medida del respaldo de los fabricantes. Mientras algunas marcas avanzan en su adopción, otras prefieren mantener el control total de la experiencia digital en el vehículo.

La llegada de nuevos modelos compatibles en la segunda mitad del año será clave para medir el verdadero alcance de esta plataforma y su aceptación tanto por parte de la industria como de los conductores.