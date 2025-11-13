Tesla cambia de rumbo: Apple CarPlay podría llegar muy pronto a sus coches

Un nuevo informe de Bloomberg apunta a un posible giro histórico dentro de Tesla: la compañía estaría trabajando en la integración de Apple CarPlay en sus vehículos eléctricos.

La información sugiere que la función ya se ha probado internamente y que su lanzamiento podría producirse en los próximos meses, marcando una ruptura clara con la resistencia tradicional de Tesla hacia los sistemas de infoentretenimiento de terceros.

La incorporación de CarPlay sería especialmente significativa en un mercado donde este sistema se ha convertido casi en un estándar. Actualmente, más de 800 modelos de múltiples fabricantes ofrecen compatibilidad con Apple CarPlay, y según un estudio de McKinsey de 2024, el 50 % de los compradores descartan cualquier coche que no incluya CarPlay o Android Auto, mientras que el 85 % de los propietarios prefieren estas plataformas frente a las soluciones nativas de los fabricantes.

La resistencia histórica de Tesla a los sistemas externos

A lo largo de los años, Tesla ha defendido su propio ecosistema digital con un enfoque muy particular. Su sistema incluye funciones tan características como un bloc de dibujo, acceso a plataformas de streaming, videollamadas y hasta videojuegos pensados para los momentos de carga. Aunque la compañía ha permitido el acceso a servicios como Apple Music, Spotify o Google Maps, siempre ha evitado abrir la puerta a plataformas completas de terceros como CarPlay o Android Auto.

El pasado también influye: Elon Musk ha sido abiertamente crítico con Apple, especialmente en torno a la política de la App Store. Además, el CEO de Tesla mostró su descontento cuando Apple atrajo a varios ingenieros clave durante el desarrollo del cancelado Apple Car.

Un contexto de ventas a la baja y cambios internos

El posible cambio de rumbo llega en un momento complicado para Tesla. Las ventas han caído de manera pronunciada durante este año y varios ejecutivos de alto nivel han abandonado la compañía. Parte de este descenso se ha atribuido a la creciente exposición política de Elon Musk y a su implicación en la agencia DOGE a comienzos del año, factores que habrían erosionado la percepción pública de la marca.

A pesar de que la empresa parece más abierta que nunca a incluir Apple CarPlay, las fuentes de Bloomberg aseguran que no existen planes para integrar Android Auto. Esto dejaría a una parte importante de los usuarios sin soporte nativo, reforzando la idea de que Tesla continúa prefiriendo mantener un control estricto sobre el software que se ejecuta en sus vehículos.

Lo que supondría para Apple: un impulso estratégico

De confirmarse, la llegada de CarPlay a los vehículos de Tesla sería una victoria notable para Apple. A pesar de la caída en ventas, Tesla sigue siendo el fabricante de vehículos eléctricos más popular en Estados Unidos, según datos de Car and Driver. Conseguir un hueco en el ecosistema Tesla reforzaría aún más la presencia de CarPlay en el mercado global.

Por su parte, Apple no está pasando por su mejor momento en cuanto a relaciones con los fabricantes de automóviles. A finales de octubre, la CEO de GM, Mary Barra, anunció que la compañía abandonará Apple CarPlay y Android Auto en favor de un sistema propio en toda su gama para 2028. GM ya había retirado CarPlay de sus coches eléctricos desde 2023.

Las dificultades de CarPlay Ultra para captar fabricantes

Apple presentó CarPlay Ultra en la WWDC 2025, una versión avanzada y profundamente integrada del sistema, capaz de controlar múltiples pantallas y funciones del vehículo. Sin embargo, esta propuesta no está generando el entusiasmo esperado.

Marcas como Audi, Mercedes-Benz y Polestar se han retirado de los acuerdos iniciales, mostrando su preocupación por ceder demasiado terreno a Apple en el control del software del coche.

Fabricantes como Aston Martin, Kia y Hyundai sí seguirán adelante con su implementación, pero la reticencia de muchos otros sugiere que Apple tendrá que replantear parte de su estrategia para seducir a las marcas más exclusivas. Según la filtración, un directivo de Renault llegó a decir a Apple: “No intentéis invadir nuestros sistemas”.

Por ahora, no hay una fecha oficial sobre cuándo llegarán los primeros vehículos compatibles con CarPlay Ultra.