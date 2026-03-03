ChatGPT pierde usuarios tras su acuerdo con el Pentágono: Las desinstalaciones suben un 295%

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

La popular aplicación ChatGPT ha experimentado un incremento sin precedentes en sus desinstalaciones en Estados Unidos. Según datos recientes de la firma de análisis de mercado Sensor Tower, las eliminaciones de la app se dispararon un 295% interdiario tras anunciarse el acuerdo entre OpenAI y el United States Department of Defense.

El movimiento ha generado un intenso debate en redes sociales y foros tecnológicos, coincidiendo además con un contexto de creciente insatisfacción por parte de algunos usuarios tras la llegada de GPT-5.

Un 295% más de desinstalaciones en solo un día

Las aplicaciones móviles suelen registrar desinstalaciones de forma habitual. Los usuarios cambian de herramienta, dejan de necesitarlas o simplemente prueban alternativas. Sin embargo, el incremento detectado en el caso de ChatGPT ha sido especialmente llamativo.

De acuerdo con Sensor Tower, la tasa habitual de desinstalación de la app en los últimos 30 días rondaba el 9%. Tras hacerse público el acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la cifra se elevó un 295% en comparación con el día anterior.

Este salto sugiere una reacción inmediata por parte de una parte significativa de la base de usuarios en EE. UU., que habría decidido eliminar la aplicación en señal de protesta o desacuerdo.

Claude gana terreno en plena polémica

Mientras ChatGPT registraba un fuerte repunte en desinstalaciones, su principal competidor, Claude, desarrollado por Anthropic, experimentaba el efecto contrario.

Las instalaciones de Claude aumentaron un 37% interdiario, llegando incluso a escalar posiciones en los rankings de descargas. Este crecimiento coincide con el debate público sobre el uso de la inteligencia artificial en entornos militares y de defensa.

Cabe recordar que Anthropic también habría estado en conversaciones previas para cerrar un acuerdo similar con el Departamento de Defensa, pero finalmente no prosperaron debido a preocupaciones relacionadas con el posible uso de la IA en vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses o en sistemas de armamento totalmente autónomos.

El acuerdo con el Departamento de Defensa y la reacción social

El detonante de la controversia ha sido el anuncio oficial del acuerdo entre OpenAI y el Departamento de Defensa. Para algunos críticos, esta colaboración representa una línea roja en el desarrollo y aplicación de modelos de inteligencia artificial.

En redes sociales como X y Reddit se popularizó rápidamente la etiqueta #CancelChatGPT, con usuarios mostrando su rechazo a la decisión de la compañía. La polémica no solo gira en torno al contrato en sí, sino también a la percepción de que OpenAI podría estar alineando su tecnología con fines militares.

Resulta llamativo que, antes de cerrar el acuerdo, el CEO de OpenAI, Sam Altman, había manifestado su intención de contribuir a una desescalada en este tipo de escenarios. Finalmente, la empresa terminó ocupando el lugar que Anthropic había rechazado, lo que ha alimentado aún más el debate público.

¿El acuerdo fue la gota que colmó el vaso tras GPT-5?

Más allá del contrato con el Departamento de Defensa, parte de la comunidad venía mostrando cierto descontento tras el lanzamiento de GPT-5. Algunos usuarios consideran que la calidad de las respuestas o la experiencia general ha cambiado respecto a versiones anteriores.

En paralelo, Anthropic ha continuado mejorando de forma constante sus modelos Opus y Sonnet, lo que ha reforzado su posicionamiento como alternativa sólida en el mercado de asistentes basados en IA.

Para algunos analistas, el acuerdo militar podría haber sido simplemente el catalizador que desencadenó una decisión que ya venía gestándose entre ciertos usuarios. No obstante, conviene poner las cifras en contexto.

Un gigante con 900 millones de usuarios semanales

A pesar del repunte en desinstalaciones, OpenAI sigue contando con una base masiva de usuarios. La compañía ha comunicado recientemente que ChatGPT alcanza los 900 millones de usuarios activos semanales a nivel global.

Por su parte, Anthropic ronda los 30 millones de usuarios activos mensuales. La diferencia de escala es considerable, por lo que, al menos por ahora, resulta poco probable que este episodio suponga un cambio estructural en el liderazgo del mercado de asistentes de inteligencia artificial.

La evolución en las próximas semanas será clave para determinar si estamos ante una reacción puntual motivada por la polémica o ante un cambio de tendencia más profundo en la percepción pública sobre el uso militar de la IA.