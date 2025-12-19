CHUWI desafía a los portátiles ligeros de gama alta de 1kg con su serie CoreBook Air por menos de 500€ [Cupón TEKNOCOREAIR]

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

La categoría de portátiles premium delgados y ligeros, liderada por dispositivos como el Huawei MateBook X Pro y el Honor MagicBook Art 14, ha alcanzado precios superiores a los 1000 dólares. CHUWI, sin embargo, está siguiendo un camino diferente con su nueva serie CoreBook Air, ofreciendo un diseño ultraligero de tan solo 1kg a un precio rompedor de menos de 500 euros.

Posicionándose como una sólida alternativa al MacBook Air, CHUWI afirma que esta serie de portátiles serán los modelos de 14 y 16 pulgadas más asequibles del mundo en su categoría de peso.

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

A pesar de su precio competitivo, la compañía destaca que ha mantenido las características esenciales que suelen eliminarse en este segmento, con el objetivo de ofrecer una experiencia de usuario completa y de alto rendimiento.

Diseño ultraligero. Potencia de otro nivel.

Fabricado en aleación de aluminio, el CoreBook Air pesa tan solo 1KG y cuenta con una pantalla IPS de 14 pulgadas con relación de aspecto 16:10 y resolución WUXGA (1920×1200) con una gama de colores 100% sRGB.

Su modelo hermano, el CoreBook Air Plus, ofrece una amplia pantalla de 16 pulgadas con la misma resolución superior en un chasis que pesa 1,35kg y tiene un grosor de tan solo 16,3 mm. Ambos modelos cuentan con pantallas IPS vibrantes y con biseles delgados para una experiencia inmersiva tanto en el trabajo como en el entretenimiento.

Marcando un punto de inflexión respecto a la popular serie CoreBook X, la nueva gama presenta un sofisticado color índigo completamente nuevo. Ambos modelos están equipados con el procesador AMD Ryzen 5, junto con gráficos AMD Radeon 660M, lo que garantiza una multitarea fluida, imágenes nítidas y un rendimiento eficiente tanto para el trabajo como para el ocio y los videojuegos más populares.

Audio inmersivo y funciones inteligentes

Los altavoces duales de 2W, calibrados por expertos, ofrecen un sonido rico y con baja distorsión, con agudos nítidos y graves definidos. El CoreBook Air Plus mejora la comodidad del usuario gracias a su cámara infrarroja de 2MP que permite un inicio de sesión seguro e instantáneo mediante reconocimiento facial con Windows Hello.

Con 16 GB de memoria RAM LPDDR5 de alta velocidad y un SSD PCIe de 512 GB (ampliable por el usuario), los dispositivos garantizan una respuesta rápida y un amplio espacio de almacenamiento. Un teclado retroiluminado de tamaño completo, un gran panel táctil y una tecla dedicada para Copilot permiten disfrutar de un flujo de trabajo fluido. Además, la cámara web HD de 2 MP con obturador de privacidad protege tu intimidad durante las videollamadas.

Una batería de larga duración de 55 Wh (CoreBook Air) / 60 Wh (CoreBook Air Plus), con carga rápida USB-C PD de 65 W, proporciona energía para todo el día. Las completas opciones de conectividad, que incluyen USB-C, USB-A, HDMI 2.1 con salida 4K, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, garantizan la máxima versatilidad para cualquier tarea. Ambos modelos vienen con Windows 11 Pro y Office preinstalados, listos para usar desde el primer momento.

Con una batería de larga duración, un diseño ligero, un atractivo nuevo color índigo y una tecla Copilot dedicada para acceder rápidamente a funciones con inteligencia artificial, los nuevos CHUWI CoreBook Air y CoreBook Air Plus son los dispositivos con Windows 11 ideales para quienes tienen un estilo de vida activo, y además a un precio excelente.

Especificaciones clave

Modelo CHUWI CoreBook Air CHUWI CoreBook Air Plus Pantalla 14 pulgadas 16:10 WUXGA (1920×1200) IPS 16 pulgadas 16:10 WUXGA (1920×1200) IPS Procesador AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 5 6600H Gráficos GPU integrada AMD Radeon 660M (iGPU) GPU integrada AMD Radeon 660M (iGPU) Memoria 16 GB de RAM LPDDR5 16 GB de RAM LPDDR5 Almacenamiento SSD PCIe de 512 GB (ampliable por el usuario) SSD PCIe de 512 GB (ampliable por el usuario) Sistema operativo Windows 11 Pro Windows 11 Pro Webcam Cámara web de 2 MP con obturador de privacidad Cámara web de 2 MP con sensor IR para reconocimiento facial de Windows Hello Audio Dos altavoces tipo caja de 2 W con ajuste personalizado Dos altavoces tipo caja de 2 W con ajuste personalizado Teclado Teclado retroiluminado de tamaño completo con tecla dedicada para Copilot Teclado retroiluminado de tamaño completo con teclado numérico y tecla dedicada para Copilot Batería 55 Wh 60 Wh Carga Carga rápida USB-C PD de 65 W Carga rápida USB-C PD de 65 W Dimensiones 312,9 × 222,5 × 15,9 mm 355,5 × 249 × 16,3 mm Peso 1,0 kg 1,35 kg

Disponibilidad y Precios

Posicionado como el portátil de 1 kg con procesador AMD más asequible de su categoría, la serie CoreBook Air combina rendimiento superior, portabilidad elegante y una excelente relación calidad-precio. Para quienes buscan portátiles Windows de alta calidad por menos de 500 dólares, esta es una gran oportunidad.

Los pedidos anticipados a nivel mundial se abrirán el 18 de diciembre de 2025 a través de las tiendas oficiales de CHUWI. Se ofrecerá un descuento de 50 dólares por compra anticipada y un ratón de regalo en cantidades limitadas, por orden de llegada, durante el período de preventa.

Acerca de CHUWI

Fundada en 2004, CHUWI es una marca tecnológica global comprometida con ofrecer productos electrónicos innovadores y de alta calidad a precios asequibles, haciendo que la tecnología sea accesible y fácil de usar para todos. La empresa se rige por la filosofía de «Tecnología inteligente, vida inteligente», innovando constantemente y superando los límites para brindar a los usuarios experiencias digitales sin precedentes. Para obtener más información sobre CHUWI y su gama de productos, visite www.chuwi.com.

