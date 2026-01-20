¿Cuánto tiempo guarda Google Photos tus fotos?

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Aunque Google Photos es uno de los servicios de almacenamiento de fotos más populares del mundo, su funcionamiento genera dudas frecuentes entre los usuarios.

La gestión de archivos locales y en la nube no siempre resulta intuitiva, la navegación por la biblioteca puede ser lenta y, además, Google no explica con demasiada claridad cómo encajan las funciones avanzadas y el almacenamiento adicional dentro de las suscripciones de Google One.

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Todo esto lleva a una pregunta clave: ¿Google Photos es realmente gratuito y guarda tus fotos para siempre?

Google Photos no guarda tus fotos para siempre

La respuesta corta es no. Google Photos no garantiza la conservación indefinida de tus imágenes y vídeos si no cumples ciertas condiciones. Google puede comenzar a eliminar contenido si una cuenta permanece inactiva durante dos años o si supera el límite de almacenamiento asignado.

En estos casos, la compañía envía avisos por correo electrónico y, si no hay respuesta, puede empezar a borrar fotos y vídeos pasados aproximadamente tres meses desde el primer aviso. Esta política afecta tanto a usuarios gratuitos como a quienes no controlan el uso de su espacio disponible.

Qué significa que una cuenta esté inactiva

Para Google, una cuenta se considera activa si el usuario inicia sesión y utiliza alguno de sus servicios. En el caso de Google Photos, basta con abrir la aplicación o acceder desde un navegador en un dispositivo Android, iOS o un ordenador al menos una vez cada dos años, siempre que el almacenamiento no esté lleno.

El problema aparece cuando se utiliza una cuenta básica sin suscripción adicional, ya que el límite gratuito es de 15 GB compartidos entre Google Photos, Drive y Gmail. Este espacio puede llenarse con bastante facilidad, sobre todo si se hacen copias de seguridad de fotos y vídeos en alta calidad.

Cómo evitar que Google borre tus fotos

Evitar la eliminación de contenido es más sencillo de lo que parece. Existen dos reglas básicas que conviene cumplir:

Mantener la cuenta activa iniciando sesión al menos una vez cada dos años

No superar el límite de almacenamiento disponible

Si te acercas al tope de espacio, puedes liberar almacenamiento fácilmente. Desde la página de Google One es posible ver qué archivos ocupan más espacio, incluyendo vídeos grandes en Google Photos, archivos pesados en Drive o correos antiguos en Gmail.

Consejos para liberar espacio en tu cuenta

Google facilita bastante la tarea de limpieza. En la sección de almacenamiento de Google One encontrarás sugerencias automáticas sobre qué puedes borrar sin riesgo, eliminando la incertidumbre sobre qué está ocupando más espacio.

Algunas acciones recomendadas son:

Borrar fotos y vídeos duplicados o de baja utilidad

Eliminar archivos grandes de Google Drive

Vaciar correos antiguos con archivos adjuntos pesados en Gmail

Todo esto puede hacerse incluso sin pagar una suscripción, ya que la página de gestión de almacenamiento está disponible para todos los usuarios.

Google One: la solución definitiva para tus fotos

Si el límite gratuito de 15 GB se te queda corto, la opción más segura es contratar Google One. Con una suscripción activa, Google no aplica la regla de inactividad de dos años, por lo que tus fotos y vídeos permanecen a salvo incluso aunque no accedas a tu cuenta durante largos periodos.

Además, el almacenamiento adicional reduce el riesgo de eliminación por falta de espacio, permitiéndote guardar más fotos, copias de seguridad del móvil, archivos de Drive y correos electrónicos.

Precios y planes de Google One

Google One ofrece planes bastante accesibles. El más económico parte de 1,99 euros al mes por 100 GB, suficiente para la mayoría de usuarios. Para quienes almacenan fotos y vídeos en calidad original o gestionan grandes bibliotecas multimedia, existen opciones de mayor capacidad.

El plan de 2 TB cuesta 9,99 euros al mes, una opción más pensada para aficionados a la fotografía y vídeo. Cada usuario puede ajustar el plan según sus necesidades reales de almacenamiento.

Mantén tus recuerdos a salvo sin complicaciones

Google Photos sigue siendo una herramienta potente para organizar y almacenar imágenes, pero no funciona como un archivo eterno si se descuida la cuenta. Mantenerla activa, controlar el espacio disponible o contratar Google One son las claves para evitar sorpresas desagradables.

Con un poco de mantenimiento o una suscripción adecuada, tus fotos y vídeos pueden permanecer seguros durante años sin preocuparte por eliminaciones automáticas.