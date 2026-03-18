eero Outdoor 7: el nuevo dispositivo que lleva el Wi-Fi 7 al exterior de tu casa

📱 OSCAL PILOT 6: Smartphone ultra resistente con cámara térmica [ Saber más ]

La conectividad inalámbrica se ha convertido en una necesidad básica tanto en hogares como en negocios.

Durante casi una década, eero, la marca de redes domésticas propiedad de Amazon, ha estado desarrollando soluciones Wi-Fi que prometen una experiencia sencilla, rápida y fiable. Sus sistemas mesh ya funcionan en 24 países y decenas de millones de dispositivos eero ofrecen conexión estable a usuarios de todo el mundo.

📱 OSCAL PILOT 6: Smartphone ultra resistente con cámara térmica [ Saber más ]

Ahora la compañía da un paso más con eero Outdoor 7, su primer dispositivo diseñado específicamente para extender la red Wi-Fi al exterior de una vivienda o negocio. Este nuevo equipo pretende solucionar un problema habitual: llevar la conexión inalámbrica a patios, jardines, terrazas o edificios anexos sin perder velocidad ni estabilidad.

Una demanda real de los usuarios de redes eero

Desde que eero lanzó sus primeros sistemas mesh en 2016, muchos usuarios han buscado formas de ampliar su red más allá del interior de la casa. De hecho, algunos clientes han improvisado soluciones creativas, como colocar dispositivos eero dentro de cajas impermeables, instalarlos en armarios exteriores o incluso sujetarlos a postes con bandas elásticas para llevar señal Wi-Fi a jardines o patios.

Ante esta demanda, la compañía decidió desarrollar un producto específico capaz de soportar condiciones meteorológicas extremas y mantener conectados dispositivos exteriores como cámaras de seguridad, altavoces inteligentes o sensores domóticos.

El resultado es eero Outdoor 7, un dispositivo robusto diseñado para ofrecer conectividad fiable incluso bajo lluvia, nieve o altas temperaturas.

Diseñado para funcionar en condiciones climáticas extremas

Crear un dispositivo para exteriores implica afrontar retos muy distintos a los de un router doméstico tradicional. Las condiciones meteorológicas pueden variar enormemente según la región: por ejemplo, Arizona registró temperaturas récord de 48 °C en 2024, mientras que Alaska puede alcanzar los -28 °C en invierno.

Para garantizar su funcionamiento en entornos exigentes, eero sometió el Outdoor 7 a pruebas extremas. El dispositivo fue evaluado en:

calor intenso en Arizona

cámaras frigoríficas industriales

playas con condiciones de humedad y salinidad

túneles de viento con velocidades de hasta 160 km/h (100 mph)

Tras estas pruebas, el dispositivo obtuvo certificación IP66, lo que garantiza resistencia al polvo y al agua. Además, puede operar en temperaturas que van desde -40 °C hasta 55 °C, lo que lo hace apto para prácticamente cualquier clima.

Este tipo de robustez lo convierte en una solución interesante para negocios como cafeterías que quieran ofrecer Wi-Fi en sus terrazas o para propietarios que necesitan mantener conectadas cámaras de seguridad exteriores.

Instalación sencilla y diseño pensado para integrarse en el entorno

A pesar de ser un dispositivo diseñado para exteriores, eero ha prestado especial atención al diseño y a la facilidad de instalación.

El eero Outdoor 7 incluye accesorios de montaje compatibles con diferentes superficies como:

estuco

vinilo

madera

paneles de fibrocemento

También viene con instrucciones claras para facilitar su instalación.

En cuanto a conectividad, el dispositivo incorpora un puerto 2.5GbE compatible con Power-over-Ethernet (PoE), lo que permite alimentarlo y transmitir datos mediante un único cable si se utiliza junto a dispositivos como el eero PoE Gateway.

Para quienes prefieran una instalación más sencilla, también existe un adaptador opcional Outdoor PoE+ de 30 W, que permite conectar el dispositivo a una toma eléctrica exterior y enlazarlo inalámbricamente con la red eero existente.

Hasta 1.390 m² de cobertura Wi-Fi en exteriores

Uno de los aspectos más destacados del nuevo dispositivo es su capacidad de cobertura.

Un único eero Outdoor 7 puede proporcionar señal Wi-Fi en un área de hasta 15.000 pies cuadrados, equivalente a aproximadamente 1.390 m².

Esto permite utilizar Internet en zonas exteriores con normalidad, ya sea para trabajar desde el jardín, ver contenido en streaming en una terraza o mantener conectados dispositivos inteligentes.

Para propiedades más grandes, es posible instalar varios dispositivos Outdoor 7 y crear conexiones punto a punto que amplíen la red a otras zonas de la propiedad o incluso a edificios independientes como:

garajes

graneros

oficinas separadas

viviendas auxiliares

Durante las pruebas internas, los equipos de eero lograron extender la señal desde una casa hasta la playa cercana o desde un apartamento hasta la calle inferior.

Wi-Fi 7 y velocidades de hasta 2,1 Gbps

El nuevo dispositivo no solo está diseñado para resistir el clima, sino también para ofrecer alto rendimiento.

El eero Outdoor 7 es compatible con Wi-Fi 7 y puede alcanzar velocidades inalámbricas de hasta 2,1 Gbps. Esto permite realizar actividades como streaming de eventos deportivos, videollamadas o trabajo remoto desde el exterior sin problemas de buffering o cortes.

El dispositivo también integra varias tecnologías propias de eero que optimizan la red mesh:

TrueMesh , que enruta dinámicamente el tráfico por el camino más rápido y reduce interferencias

, que enruta dinámicamente el tráfico por el camino más rápido y reduce interferencias TrueRoam , que conecta automáticamente al nodo eero con mejor señal cuando el usuario se desplaza por la red

, que conecta automáticamente al nodo eero con mejor señal cuando el usuario se desplaza por la red TrueChannel, que selecciona automáticamente el canal Wi-Fi más adecuado para mantener una conexión estable

Estas tecnologías permiten que la conexión sea fluida y sin interrupciones, incluso al moverse entre diferentes zonas de la propiedad.

También funciona como hub para el hogar inteligente

Además de ampliar la cobertura Wi-Fi, el eero Outdoor 7 puede funcionar como centro de control para dispositivos domóticos.

El equipo es compatible con varios estándares de hogar inteligente, incluidos:

Thread

Zigbee

Matter

Gracias a ello, puede actuar como hub para conectar sensores, luces, cámaras y otros dispositivos inteligentes dentro del ecosistema doméstico.

Precio y disponibilidad del eero Outdoor 7

El nuevo eero Outdoor 7 ya está disponible desde hoy por 469,99 € en Amazon.es .

Los usuarios que contraten el servicio eero Plus pueden acceder a funciones adicionales centradas en seguridad y control parental. Entre ellas se incluyen:

eero Internet Backup , que mantiene la conexión durante caídas del proveedor principal

, que mantiene la conexión durante caídas del proveedor principal herramientas de seguridad online avanzadas

control parental para gestionar el uso de Internet

La suscripción también da acceso a tres aplicaciones de seguridad destacadas:

1Password , para gestión de contraseñas

, para gestión de contraseñas Malwarebytes , para protección contra malware

, para protección contra malware Guardian, que ofrece acceso a una red VPN

Con estas funciones, eero busca ofrecer no solo conectividad rápida, sino también una experiencia completa de red segura y gestionada.