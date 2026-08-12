LG quiere convertir todo el parabrisas del coche en una enorme pantalla

🔋 ¡Cupón! ¡Análisis y cupón de descuento de estación de energía Nomad1800 Pro! [ Saber más ]

LG quiere que el parabrisas deje de ser simplemente un cristal a través del que mirar la carretera.

Su nueva tecnología UltraView Windshield Display convierte una amplia zona del parabrisas en una superficie de información, mostrando desde velocidad y navegación hasta climatización, estado del vehículo o contenidos multimedia sin obligar al conductor a mirar constantemente hacia el salpicadero.

La propuesta acaba de conseguir un importante reconocimiento dentro de la industria al convertirse en finalista de los Automotive News PACE Pilot 2026. Estos premios ponen el foco en tecnologías de automoción que todavía no se comercializan de manera masiva, pero que ya han superado la fase puramente conceptual y han demostrado su viabilidad mediante proyectos piloto.

LG quiere llevar la información del salpicadero directamente al parabrisas

Los interiores de los coches modernos han cambiado radicalmente durante la última década. Allí donde antes encontrábamos botones físicos e indicadores analógicos, ahora aparecen enormes pantallas centrales, cuadros digitales y, en algunos modelos, incluso monitores destinados exclusivamente al pasajero.

Esta evolución tiene una consecuencia evidente: la información termina repartida entre múltiples superficies. Para consultar determinados datos, el conductor puede verse obligado a bajar o desviar la mirada de la carretera, algo que los fabricantes intentan reducir progresivamente mediante sistemas de visualización frontal.

UltraView lleva esa idea bastante más lejos que un HUD convencional. En lugar de proyectar únicamente velocidad o indicaciones básicas de navegación, LG propone utilizar una parte mucho mayor del parabrisas como interfaz visual, adaptando el contenido mostrado a cada situación.

Además, esta aproximación puede permitir a los fabricantes simplificar considerablemente el diseño del habitáculo. Si determinada información deja de necesitar una pantalla física integrada en el salpicadero, el interior puede adoptar un aspecto mucho más limpio y minimalista.

Euro NCAP está empujando a los fabricantes hacia interfaces menos distractoras

La llegada de este tipo de sistemas no responde únicamente a una cuestión estética. El automóvil está entrando de lleno en la era del vehículo definido por software, donde cada vez más funciones dependen de interfaces digitales y pueden actualizarse o modificarse mediante software.

Al mismo tiempo, las normas de seguridad están aumentando la presión sobre los fabricantes para limitar las distracciones. Los protocolos de evaluación de Euro NCAP para 2026 ponen un mayor énfasis en que el conductor pueda manejar determinadas funciones sin apartar innecesariamente la vista de la carretera.

El problema es que llenar el habitáculo de pantallas no siempre ayuda. Una pantalla central enorme puede ofrecer multitud de funciones, pero consultar continuamente navegación, climatización o determinados ajustes obliga a cambiar el punto de atención.

La filosofía de UltraView es precisamente la contraria: llevar la información hacia la línea natural de visión del conductor. En lugar de buscar los datos en diferentes monitores, es el propio sistema el que decide qué mostrar y dónde hacerlo.

UltraView combina dos tecnologías de visualización diferentes

Para conseguirlo, LG ha desarrollado una arquitectura óptica híbrida que combina dos tecnologías dentro de un mismo sistema. Por un lado encontramos un AR-HUD compacto y sin necesidad de enfoque, mientras que por otro aparece la tecnología denominada Hover Screen.

El AR-HUD se encarga de mostrar aquella información que debe parecer situada lejos del conductor. Esto incluye datos esenciales como la velocidad del vehículo, las indicaciones de navegación y las alertas procedentes de los sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

Al proyectar virtualmente esos elementos a una distancia similar a la de la carretera, el ojo necesita realizar menos cambios de enfoque entre lo que ocurre delante del vehículo y la información digital.

El resultado pretende acercarse a una experiencia de realidad aumentada, donde las indicaciones parecen integrarse con el escenario exterior en lugar de aparecer simplemente sobre una pequeña superficie independiente.

Hover Screen muestra navegación, climatización y multimedia a otra distancia

La segunda mitad del sistema es Hover Screen, una tecnología pensada para mostrar contenido que no necesita estar visualmente situado en la propia carretera.

Esta pantalla virtual puede presentar navegación, información sobre el estado del vehículo, controles de climatización o elementos multimedia en una superficie que el usuario percibe aproximadamente a 1,2 metros de distancia.

LG utiliza por tanto diferentes profundidades virtuales dependiendo del tipo de información. Los datos críticos aparecen más alejados y alineados con la conducción, mientras que otros elementos parecen estar situados más cerca del habitáculo.

Esta separación busca reducir los movimientos de enfoque y los desplazamientos de los ojos. El objetivo no consiste simplemente en proyectar más información en el parabrisas, sino en colocarla en la profundidad visual más adecuada.

La información cambia según lo que esté ocurriendo durante la conducción

UltraView tampoco pretende utilizar constantemente todo el parabrisas como si fuera una enorme pantalla. Su arquitectura óptica puede modificar dinámicamente tanto el tamaño como el tipo de información mostrada dependiendo del contexto.

Durante una conducción normal, por ejemplo, puede bastar con mostrar velocidad, límites de circulación y una indicación de navegación sencilla. En otras situaciones, el sistema podría ampliar determinados elementos para destacar una advertencia o una maniobra próxima.

Esta flexibilidad es especialmente importante en un vehículo moderno, donde conviven sistemas ADAS, navegación, multimedia, comunicaciones y numerosos indicadores de estado.

En lugar de mostrarlo todo permanentemente, LG plantea una interfaz contextual que prioriza la información relevante en cada momento, una filosofía bastante más lógica que llenar el campo de visión de elementos innecesarios.

Un campo de visión de 25 × 7 grados con un módulo de unos 15 litros

Uno de los retos de cualquier HUD avanzado es el espacio que ocupa bajo el salpicadero. Los sistemas ópticos necesitan espejos, fuentes de luz y otros componentes, algo que puede complicar considerablemente su integración dentro del vehículo.

LG afirma que UltraView consigue un campo de visión combinado de 25 × 7 grados, lo que permite utilizar una zona bastante amplia del parabrisas para presentar información.

Todo ello se integra en un módulo con un volumen aproximado de 15 litros. La compañía considera que este tamaño permite encontrar un equilibrio entre amplitud de la proyección y espacio necesario dentro del vehículo.

El tamaño del módulo es especialmente relevante para los fabricantes, ya que cada litro disponible detrás del salpicadero compite con sistemas de climatización, electrónica, airbags y otros componentes. Una solución demasiado voluminosa puede resultar inviable incluso aunque la tecnología funcione perfectamente.

Cuando se apaga, el parabrisas vuelve a parecer completamente normal

Otra característica interesante de UltraView es que la tecnología no requiere dejar una zona permanentemente visible sobre el cristal.

Según LG, cuando el sistema está apagado no queda ningún sombreado o marca perceptible en el parabrisas. Esto permite mantener tanto la visibilidad como el diseño limpio que buscan cada vez más fabricantes.

La ausencia de elementos visibles también resulta importante desde el punto de vista estético. Un conductor no quiere contemplar permanentemente una enorme superficie oscurecida delante de él simplemente porque el sistema de información esté apagado.

De esta manera, UltraView intenta funcionar como una capa digital que aparece únicamente cuando es necesaria. El parabrisas sigue cumpliendo su función tradicional y solo se transforma en interfaz cuando el coche necesita mostrar información.

Los fabricantes quieren reducir pantallas, no seguir añadiéndolas

Durante años, buena parte de la industria automovilística ha competido por ofrecer pantallas cada vez más grandes y numerosas. Sin embargo, empieza a aparecer una nueva tendencia: optimizar la arquitectura del habitáculo en lugar de seguir acumulando monitores.

Una pantalla integrada en el parabrisas puede resultar especialmente atractiva dentro de esta estrategia. Si navegación, determinadas alertas, información del vehículo e incluso algunos controles pueden proyectarse delante del conductor, quizá ya no sea necesario instalar tantos paneles físicos.

Esto puede aportar ventajas de diseño, pero también económicas y de integración. Cada pantalla necesita estructura, cableado, electrónica y espacio dentro del salpicadero.

UltraView todavía no supone la desaparición inmediata de las pantallas tradicionales, pero sí muestra hacia dónde podría evolucionar el interior de los coches. El parabrisas puede convertirse progresivamente en una de las superficies digitales más importantes del vehículo.

El mercado de las pantallas de parabrisas crecerá con fuerza

LG no está desarrollando esta tecnología únicamente como demostración experimental. La compañía considera que las pantallas integradas en el parabrisas tendrán un papel cada vez más importante conforme evolucionen los vehículos definidos por software.

Según datos de la consultora Omdia citados por LG, las entregas mundiales de este tipo de sistemas podrían más que duplicarse al comienzo de la próxima década.

Ese crecimiento explica por qué proveedores tradicionales del sector están invirtiendo grandes cantidades de recursos en nuevas tecnologías de visualización.

LG, que cuenta con una división especializada en componentes para automoción, continúa perfeccionando UltraView y trabajando con diferentes socios industriales para preparar su posible llegada a vehículos comerciales.

La nominación a los PACE Pilot confirma que no es solamente un concepto

UltraView ha sido seleccionada como finalista de los Automotive News PACE Pilot 2026, unos premios destinados precisamente a reconocer tecnologías de automoción en etapas iniciales de desarrollo.

La particularidad de estos galardones es que las propuestas candidatas no tienen por qué encontrarse todavía en producción, pero deben haber superado la fase conceptual y demostrar su funcionamiento mediante proyectos piloto.

Para LG, esta nominación supone una validación de su estrategia dentro del negocio del vehículo. Eun Seok-hyun, presidente de LG Vehicle Component Solutions Company, considera que la tecnología representa una nueva generación de arquitectura de visualización para el automóvil.

La compañía cree que sistemas como UltraView permitirán presentar la información de manera más intuitiva y, al mismo tiempo, simplificar el habitáculo. El reto será conseguir que toda esa información adicional ayude realmente al conductor en lugar de convertirse en otra fuente de distracción.

El parabrisas puede convertirse en la próxima gran pantalla del coche

UltraView resulta especialmente interesante porque representa un cambio de filosofía. En lugar de continuar colocando pantallas por todo el salpicadero, LG propone aprovechar una superficie que ya existe y que el conductor está obligado a mirar: el parabrisas.

La combinación de realidad aumentada, diferentes distancias virtuales y contenido contextual podría hacer que determinados datos resulten mucho más naturales de consultar durante la conducción.

Al mismo tiempo, los fabricantes ganarían libertad para diseñar interiores menos saturados de paneles físicos. Eso podría resultar especialmente atractivo en vehículos eléctricos y modelos premium, donde los salpicaderos minimalistas se han convertido en un importante elemento de diseño.

Por ahora, UltraView todavía no es una tecnología que podamos comprar en un vehículo de producción. Sin embargo, su selección como finalista de los PACE Pilot demuestra que la idea de transformar el parabrisas en una gran interfaz digital está cada vez más cerca de abandonar los laboratorios.