El iPhone 18 Pro estrenaría una cámara con apertura variable por primera vez

Apple podría estar preparando uno de los cambios más interesantes en la cámara del iPhone de los últimos años.

Según una nueva información procedente de la cadena de suministro asiática, la compañía ya estaría acelerando la producción de componentes para un sistema de apertura variable que debutaría en los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max este mismo septiembre. De confirmarse, sería la primera vez que Apple introduce esta tecnología en un iPhone.

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Hasta ahora, la cámara principal de los iPhone Pro ha mantenido una apertura fija. En generaciones recientes, como los iPhone 14 Pro, 15 Pro, 16 Pro y 17 Pro, Apple ha seguido apostando por una lente que permanece siempre abierta en el mismo valor, algo que simplifica la captura, pero limita el control físico sobre la entrada de luz y la profundidad de campo. La supuesta llegada de una apertura variable cambiaría por completo ese planteamiento.

Qué es una apertura variable y por qué importa en un iPhone

La apertura de una cámara determina cuánta luz llega al sensor. Cuando es más amplia, entra más luz, algo especialmente útil en escenas nocturnas o interiores. Cuando se cierra, se reduce la entrada de luz y también se modifica el comportamiento de la profundidad de campo. En fotografía tradicional esto ofrece mucho más margen creativo, y en un smartphone puede servir tanto para evitar sobreexposiciones como para lograr un desenfoque más natural en determinadas situaciones.

En un iPhone, esta mejora tendría especial interés por dos motivos. El primero es técnico: permitiría adaptar mejor la cámara principal a condiciones de luz cambiantes. El segundo es fotográfico: daría a Apple una nueva herramienta para refinar el aspecto de las imágenes sin depender únicamente del procesado computacional. Aunque el tamaño del sensor de un móvil sigue siendo una limitación frente a una cámara dedicada, la apertura variable podría añadir un control más “óptico” y menos artificial a la captura.

La cadena de suministro ya se estaría moviendo

La novedad del informe más reciente no está solo en la función en sí, sino en el momento en que llega. La información apunta a que Apple ya estaría activando su cadena de suministro para esta cámara, con Sunny Optical fabricando los actuadores que permitirían mover el mecanismo de apertura. Después, el ensamblaje de módulos de cámara se intensificaría a comienzos del verano.

El informe añade que LG Innotek, uno de los socios habituales de Apple en cámaras, se estaría preparando para iniciar la producción entre junio y julio en sus instalaciones de Gumi, en Corea del Sur. También se menciona la participación de otras firmas como Cowell. Todo ello encaja con la idea de que Apple ya no estaría simplemente evaluando la tecnología, sino organizando su producción en volumen.

LG Innotek podría tener un papel todavía más importante

La complejidad adicional de este sistema haría que LG Innotek asumiera una mayor carga en la producción del módulo principal. No sería la primera vez que Apple actúa así. Algo parecido ocurrió con el teleobjetivo periscópico o de lente plegada en el iPhone 15 Pro Max, donde LG Innotek arrancó como proveedor principal antes de que otros socios se incorporaran más adelante.

Ese paralelismo es interesante porque sugiere que Apple podría estar tratando la apertura variable como una de las grandes novedades del ciclo del iPhone 18 Pro. Cuando la firma introduce un hardware nuevo y complejo, suele apoyarse primero en socios con experiencia probada en ensamblaje avanzado, incluso si eso implica una producción más concentrada al principio.

Un rumor que viene de lejos

Esta no es la primera vez que se habla de apertura variable en el iPhone. En diciembre de 2024, el analista Ming-Chi Kuo ya adelantó que los iPhone 18 Pro serían los primeros modelos de Apple en incorporar una cámara principal con apertura variable. Kuo también señaló entonces que Sunny Optical sería un proveedor relevante dentro del sistema, algo que ahora encaja con el nuevo informe sobre la cadena de suministro.

Más adelante, en octubre de 2025, otro informe ya apuntaba a que Apple seguía adelante con la tecnología y estaba hablando con proveedores para integrarla en la siguiente generación. Es decir, no estamos ante un rumor surgido de la nada, sino ante una evolución de filtraciones que, con el paso de los meses, parecen ir ganando consistencia.

Los iPhone 18 Pro se perfilan como el gran escaparate de Apple en septiembre

A falta de confirmación oficial, todo apunta a que Apple presentará los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max en septiembre de 2026. Varios rumores recientes sostienen además que ese evento podría compartir protagonismo con el primer iPhone plegable de la compañía, mientras que los modelos estándar del iPhone 18 llegarían más adelante, ya en 2027.

Si finalmente Apple estrena la apertura variable en septiembre, la cámara volverá a ser uno de los argumentos principales de la gama Pro. Y no solo por una mejora puntual de calidad de imagen, sino porque supondría introducir un elemento de control óptico que el iPhone nunca ha tenido hasta ahora. En un mercado donde muchos avances llegan por software, ese matiz hace que el salto resulte especialmente interesante.