El iPhone 18 Pro no dirá adiós a la Dynamic Island, pero sí la hará más pequeña

Los rumores en torno a la próxima generación de smartphones de Apple no dejan de intensificarse. A pesar de que todavía falta tiempo para su presentación, las filtraciones sobre los futuros modelos ya dibujan una tendencia clara: la Dynamic Island seguirá presente, pero con un tamaño más reducido en los modelos más avanzados.

Las últimas informaciones apuntan a que el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max podrían estrenar una versión más compacta de esta característica.

Apple no eliminará la Dynamic Island en el iPhone 18 Pro

Durante el último año han circulado especulaciones contradictorias acerca del destino de la Dynamic Island. Algunas filtraciones sugerían que Apple podría prescindir completamente de este elemento visual en favor de una cámara perforada y un sistema Face ID totalmente oculto bajo la pantalla.

Sin embargo, las fuentes más recientes coinciden en un escenario distinto. Según Bloomberg y varios filtradores destacados en Weibo, Apple no eliminará la Dynamic Island en los modelos iPhone 18 Pro. En su lugar, la compañía estaría trabajando en una reducción de su tamaño.

Este matiz es importante: no se trata de una desaparición, sino de una evolución.

Rumores repetidos, pero con más fuerza

Curiosamente, no es la primera vez que se habla de una Dynamic Island más pequeña. Ya el año pasado aparecieron informes similares en relación con el iPhone 17 Pro. Finalmente, aquella generación mantuvo exactamente las mismas dimensiones.

La diferencia ahora es el volumen y la consistencia de las filtraciones. A finales de 2025 y comienzos de 2026 se ha producido una avalancha de rumores procedentes de múltiples fuentes independientes que apuntan en la misma dirección.

Históricamente, cuando distintas filtraciones coinciden en un detalle concreto meses antes del lanzamiento, ese detalle suele materializarse en el producto final.

¿Qué ocurrió con el Face ID bajo pantalla?

Gran parte de los rumores sobre un iPhone sin Dynamic Island y con Face ID completamente oculto bajo el panel surgieron a principios de 2025. Este desfase temporal abre varias interpretaciones.

Apple podría haber evaluado internamente esta tecnología y decidido posponerla para futuras generaciones. También es posible que algunas filtraciones se basaran en prototipos tempranos o en suposiciones poco precisas. Otra hipótesis apunta a una posible confusión sobre qué componentes pasarían a integrarse bajo la pantalla y cuáles no.

Lo que parece más claro ahora es que la transición será gradual.

Cómo logrará Apple una Dynamic Island más pequeña

Las filtraciones sugieren que Apple estaría preparando varios ajustes tecnológicos para reducir el tamaño de la Dynamic Island sin eliminarla.

Uno de los cambios más relevantes sería el traslado del dot illuminator de Face ID bajo la pantalla. Este componente, fundamental para el reconocimiento facial, dejaría de ocupar espacio visible en el recorte frontal.

Al mismo tiempo, Apple estaría trabajando en nuevas tecnologías de miniaturización para la cámara frontal. Reducir el tamaño físico de este sensor permitiría compactar aún más el conjunto de elementos alojados en la Dynamic Island.

A pesar de estos avances, varios componentes seguirían siendo visibles.

Qué seguirá dentro de la Dynamic Island

Según las filtraciones, la cámara frontal no desaparecerá bajo la pantalla en esta generación. Tampoco lo harán el dot projector ni la cámara infrarroja utilizados por Face ID.

Esto implica que la Dynamic Island continuará siendo necesaria como espacio físico para albergar estos sensores. La diferencia estaría en unas dimensiones más contenidas, resultado de la reorganización interna y de la reducción del tamaño de algunos módulos.

El objetivo final: un iPhone sin recortes

Apple mantiene desde hace años una ambición clara en términos de diseño: crear un iPhone que sea esencialmente una lámina de vidrio, sin perforaciones ni interrupciones visuales.

Diversos rumores apuntan a que este hito podría alcanzarse en el modelo conmemorativo del 20º aniversario del iPhone, previsto para 2027. Ese dispositivo sí podría estrenar un sistema Face ID completamente bajo pantalla y eliminar cualquier tipo de recorte.

Lo que las fuentes actuales descartan es que esta transformación llegue en otoño de 2026 con el iPhone 18 Pro.

Una evolución más que una revolución

Todo indica que Apple seguirá apostando por una estrategia progresiva. En lugar de introducir cambios radicales de una sola vez, la compañía estaría refinando gradualmente la tecnología y el diseño.

Una Dynamic Island más pequeña encaja perfectamente en esta filosofía: mejora la experiencia visual, reduce la intrusión en pantalla y mantiene intactas las funciones actuales.

Para los usuarios, esto podría traducirse en un frontal más limpio sin sacrificar el reconocimiento facial ni la cámara selfie.