El robot Figure 02 dobla toallas: así de cerca está el robot ayudante del hogar

La última demostración del robot humanoide Figure 02 ha vuelto a poner el foco en una de las preguntas más repetidas por los usuarios: ¿podrán los robots encargarse de la colada?

En el vídeo más reciente, la máquina dobla toallas con una cadencia que ronda los 22 segundos por unidad, un ritmo que acerca la automatización doméstica a nuestro día a día.

Qué muestra la demo de Figure 02

En la grabación, Figure 02 completa el doblado de 6 toallas, manteniendo un promedio de aproximadamente 22 segundos por pieza. Más allá del gesto técnico, lo interesante es la consistencia: repite la secuencia con movimientos estables, ordenados y previsibles. Esa regularidad sugiere avances claros en percepción, planificación y control motor asistidos por IA.

Aun así, la propia pieza reconoce que el “sueño” de delegar por completo las tareas del hogar todavía no se ha materializado: el prototipo ejecuta bien una acción concreta y acotada, pero la realidad de una colada completa implica muchos pasos variables.

Más que doblar: cargar la lavadora

El doblado no es la única fase de la colada que despierta interés. El propio CEO de Figure, Brett Adcock, ha compartido un vídeo en el que Figure 02 se agacha para introducir ropa en una lavadora, una maniobra más compleja por requerir coordinación, alcance y gestión de agarres.

En paralelo, otras empresas exploran funciones domésticas similares: Neo, el humanoide de 1X pensado para tareas del hogar, se ha mostrado transportando un cesto de ropa y cargando la lavadora. Son señales de que el ecosistema avanza hacia tareas encadenadas y contextos menos “de laboratorio”.

La combinación de IA y robótica ha dado un salto: hoy vemos prototipos que ya resuelven sub-tareas con tiempos competitivos y fiabilidad creciente. No obstante, el “paquete completo” de la colada —clasificar, seleccionar programa, dosificar productos, transferir prendas, tender o secar, doblar y guardar— sigue siendo un reto por su variedad de objetos, superficies y escenarios.

La conclusión es doble: el progreso es innegable y medible (22 segundos por toalla en la demo), pero aún faltan generalización, manejo de imprevistos y autonomía operativa para hablar de sustitución total.