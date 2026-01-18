El Samsung Galaxy S26 se quedará sin una de las mejoras más esperadas

La próxima generación de smartphones de Samsung empieza a perfilarse con más claridad gracias a nuevas filtraciones, y no todas las noticias son positivas.

Los últimos datos apuntan a que el modelo base del Galaxy S26 llegará con menos mejoras de las esperadas, especialmente en un apartado clave para muchos usuarios: la velocidad de carga.

El Galaxy S26 base no mejorará la velocidad de carga

Durante las últimas semanas se había extendido el rumor de que el Galaxy S26 estándar podría dar el salto a una carga rápida de 45 W. Sin embargo, nuevas filtraciones, respaldadas por fuentes con un buen historial de aciertos, indican que esta mejora no llegará. El modelo base mantendría una carga por cable de 25 W, exactamente la misma que su predecesor.

Este dato resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta que incluso algunos modelos de gama media de Samsung, como la serie Galaxy A, ya superan esa cifra. En pleno 2026, muchos usuarios consideran que 25 W es una potencia insuficiente para un smartphone de gama alta.

Más batería, pero menos ambición en el modelo base

Aunque la carga rápida se queda estancada, el Galaxy S26 sí recibiría un pequeño aumento de capacidad de batería. Según los informes, pasaría de 4.000 mAh a 4.300 mAh, una cifra que coincide con la batería que estaba prevista para el Galaxy S26 Edge, un modelo que habría sido cancelado o aplazado.

Este incremento podría traducirse en algo más de autonomía, pero no compensa del todo la falta de avances en carga ni la supuesta ausencia de mejoras en la cámara. Todo apunta a que Samsung está ajustando costes de fabricación para hacer frente al aumento generalizado de precios de componentes en la industria.

Samsung Galaxy S25

Galaxy S26 plus y S26 Ultra: Mejores noticias

La situación mejora al mirar al resto de la gama. El Galaxy S26 Plus mantendría la carga rápida de 45 W ya vista en el Galaxy S25 Plus. Eso sí, no habría cambios en la batería, que seguiría siendo de 4.900 mAh, lo que limita el margen de mejora frente a la generación anterior.

El verdadero salto llegaría con el Galaxy S26 Ultra. Según las filtraciones, este modelo aumentaría la carga por cable hasta 60 W, superando claramente los 45 W del Galaxy S25 Ultra. Además, la carga inalámbrica también mejoraría, pasando de 15 W a 25 W, un avance notable para quienes utilizan este método a diario.

Batería del Ultra: Cifras aún por confirmar

En el caso del Galaxy S26 Ultra, la capacidad de batería sigue generando dudas. Algunas fuentes aseguran que se mantendrá en 5.000 mAh, mientras que otras apuntan a un ligero incremento hasta los 5.200 mAh. En cualquier caso, la combinación de mayor potencia de carga y posible mejora de batería lo situaría claramente por encima del resto de la gama.

¿Es el Galaxy S26 Ultra la única opción sensata?

Para muchos, el Galaxy S26 Plus empieza a perder sentido dentro de la gama, ya que sus mejoras frente al modelo base son limitadas y no justifican claramente el sobrecoste. Esto hace pensar que, en 2026, el Galaxy S26 Ultra podría ser el único flagship realmente interesante de Samsung.

Si el presupuesto no es un problema y se buscan avances claros en carga, prestaciones y experiencia general, el modelo Ultra se perfila como la opción más equilibrada y ambiciosa de la familia Galaxy S26.