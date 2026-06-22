El test de velocidad de Española de Telefonía sería completamente falso

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La recién lanzada operadora Española de Telefonía se ha visto envuelta en una fuerte polémica después de que se descubriera que el test de velocidad de Internet disponible en su página web aparentemente no realiza ninguna medición real de la conexión del usuario.

En su lugar, el sistema generaría resultados aleatorios con el objetivo de convencer al visitante de que necesita contratar una tarifa de fibra más rápida.

La compañía, que ha ganado notoriedad en las últimas semanas por su estrategia de marketing y por contar con la imagen pública de Bertín Osborne, ofrece en su web un apartado que promete analizar la velocidad de la conexión del usuario antes de recomendar una de sus ofertas de fibra. Sin embargo, todo apunta a que todo el proceso sería una simple simulación.

El código revela un resultado aleatorio

La polémica comenzó cuando algunos usuarios decidieron inspeccionar el código fuente de la página. Allí encontraron referencias a una función denominada “Simulate test progress” y el uso de Math.random(), una función de JavaScript que genera números aleatorios.

Según las capturas compartidas en redes sociales y los análisis realizados por varios usuarios, el supuesto test seleccionaría una cifra al azar entre aproximadamente 50 y 250 Mbps, sin efectuar ninguna transferencia de datos ni realizar las comprobaciones habituales de un auténtico test de velocidad.

Algunos usuarios también señalaron que, mientras la prueba se ejecuta, no se registra ningún tráfico de red desde el navegador, algo que sí ocurre en herramientas legítimas como Speedtest o Fast.com, que necesitan enviar y recibir datos para calcular la velocidad real de la conexión.

De hecho, la herramienta funciona incluso se activas el modo avión de tu teléfono, lo cual es completamente imposible.

Resultados diferentes en cada intento

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que el sistema no mantiene ninguna coherencia entre mediciones consecutivas. Algunos usuarios afirman haber obtenido resultados muy distintos al repetir la prueba apenas unos segundos después, pasando de velocidades cercanas a los 200 Mbps a cifras inferiores a los 100 Mbps.

También se han publicado ejemplos de usuarios con conexiones limitadas a 100 Mbps que recibieron resultados superiores a esa cifra, algo que ya de por sí pondría en duda la fiabilidad de la herramienta.

El objetivo: recomendar una tarifa superior

El supuesto test de velocidad forma parte de un proceso comercial orientado a recomendar una de las tarifas de fibra de la operadora, disponibles en modalidades de 300 Mbps, 600 Mbps y 1 Gbps. Los críticos sostienen que mostrar velocidades aleatorias y potencialmente inferiores a las reales podría inducir a algunos usuarios a pensar que necesitan una conexión más rápida y, por tanto, contratar uno de los planes ofrecidos por la compañía.

Por el momento, Española de Telefonía no ha realizado declaraciones públicas sobre las acusaciones ni ha aclarado si se trata de un error de implementación, una simulación temporal o una herramienta diseñada únicamente con fines comerciales.