El Xiaomi 17 Ultra Leica Edition apunta a un lanzamiento global

Xiaomi continúa reforzando su presencia en la gama premium, y todo apunta a que una de sus versiones más exclusivas no se quedará limitada al mercado chino. La versión llamada Xiaomi 17 Ultra Leica Edition parece encaminada hacia un lanzamiento global, según revelan las últimas filtraciones.

Aunque la compañía todavía no ha confirmado oficialmente sus planes internacionales para este modelo, los indicios empiezan a acumularse.

Un flagship especial presentado junto al Xiaomi 17 Ultra

Para situarnos en contexto, Xiaomi presentó simultáneamente en China:

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Esta edición especial no es simplemente una variante estética. Se trata de un dispositivo diferenciado que incorpora controles de zoom innovadores, reforzando el enfoque fotográfico que caracteriza a la serie Ultra. El modelo fue identificado inicialmente bajo la referencia 25128PNA1C.

Las filtraciones sobre el lanzamiento global

En las últimas semanas, la atención se había centrado principalmente en la disponibilidad internacional del:

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Ultra

Diversas fuentes apuntan a que ambos terminales mantendrían una estrategia de precios similar a la generación anterior. En este escenario, se espera una política de precios continuista.

La Leica Edition aparece en Geekbench

La novedad más relevante llega desde Geekbench, donde ha sido detectada la supuesta variante global del dispositivo.

El modelo ha aparecido bajo la referencia:

La letra final suele indicar precisamente una versión internacional, lo que sugiere que Xiaomi ya estaría probando activamente este terminal fuera de China. Más allá de los números, este tipo de registros suelen anticipar fases avanzadas de validación.

¿Cambio de nombre en el mercado global?

Otro detalle interesante proviene de certificaciones regulatorias recientes.

Según estas filtraciones, Xiaomi podría optar por una denominación distinta para el mercado internacional:

“Leica Leitzphone powered by Xiaomi”

Este posible rebranding no sería extraño. Xiaomi ya ha experimentado anteriormente con estrategias de co-branding, especialmente cuando se trata de reforzar asociaciones tecnológicas clave. Un nombre centrado en Leica podría enfatizar aún más el componente fotográfico.

¿Llegará junto al Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra?

Una de las grandes incógnitas gira en torno al calendario.

Las filtraciones previas sitúan el lanzamiento europeo/global de la serie Xiaomi 17 alrededor del 28 de febrero.

Sin embargo, todavía no está claro si la Leica Edition —o Leica Leitzphone— formará parte del mismo evento. Existen dos posibilidades: lanzamiento conjunto o presentación posterior independiente