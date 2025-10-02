Eufy ofreció dinero a cambio de grabaciones de robos para entrenar a su IA

💿 ¡Bajan los precios! ¡Clave genuina de Windows 11 Pro por solo 13,63€! [ Saber más ]

La compañía china Anker, conocida por su marca Eufy de cámaras de seguridad inteligentes, lanzó una polémica campaña en la que ofrecía dinero a los usuarios a cambio de vídeos de robos de coches y paquetes.

El objetivo era claro: recopilar material suficiente para entrenar sus algoritmos de inteligencia artificial y mejorar la detección de ladrones.

La iniciativa consistía en pagar 2 dólares por cada vídeo enviado, sin importar si el evento era real o simulado. La propia empresa animaba a los clientes a «fingir ser un ladrón» y grabar con sus cámaras Eufy situaciones como la apertura de puertas de coches o el robo de paquetes en la entrada de una vivienda. Incluso se mencionaba que una misma actuación podía capturarse desde varias cámaras y aumentar la recompensa.

Una campaña limitada pero masiva

El programa se llevó a cabo entre el 18 de diciembre de 2024 y el 25 de febrero de 2025. Según comentarios en la página oficial de la campaña, más de 120 usuarios confirmaron su participación. Eufy buscaba recolectar 20.000 vídeos de robos de paquetes y 20.000 de intentos de abrir puertas de coche.

Para participar, los usuarios debían subir sus grabaciones a través de un formulario de Google e incluir su cuenta de PayPal para recibir el pago.

Aunque Eufy aclaró que los vídeos recopilados serían utilizados únicamente para entrenar su inteligencia artificial, la estrategia generó dudas sobre la seguridad de los datos. Este tipo de prácticas recuerda a casos recientes como el de Neon, una aplicación viral de llamadas que también pagaba a usuarios por compartir grabaciones, pero que terminó cerrando tras descubrirse una grave brecha de seguridad.

De los pagos al programa de donación

Tras el éxito de la primera campaña, Eufy ha mantenido iniciativas similares, ahora bajo un esquema llamado «Video Donation Program». En este caso, en lugar de dinero, los usuarios reciben recompensas en forma de medallas virtuales, cámaras de regalo o tarjetas de regalo.

La aplicación incluso cuenta con un «Honor Wall», un muro de honor que clasifica a los usuarios más activos. El líder de la tabla ha donado más de 201.531 vídeos.

Eufy también invita a los usuarios de sus monitores de bebé a enviar grabaciones para entrenar la IA, aunque en este caso no ofrece compensación económica ni premios visibles. La empresa no respondió a preguntas relacionadas con esta iniciativa específica, lo que genera incertidumbre sobre la gestión de los datos más sensibles.