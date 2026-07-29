Google muestra el Pixel 11 Pro y confirma su sorprendente luz Pixel Glow

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Google continúa elevando la expectación alrededor del Pixel 11 Pro. La compañía ha publicado un nuevo y breve vídeo en sus canales oficiales que ofrece una de las vistas más claras hasta ahora de su próximo smartphone, incluyendo su diseño, el renovado módulo de cámaras y una llamativa iluminación multicolor.

Aunque el vídeo está deliberadamente grabado con una iluminación muy tenue, deja ver suficientes detalles para confirmar que Google quiere convertir la parte trasera del dispositivo en uno de sus principales elementos diferenciadores. El gran protagonista es Pixel Glow, una pequeña luz multicolor integrada junto a las cámaras que podría funcionar como sistema de notificaciones.

Google vuelve a mostrar el diseño del Pixel 11 Pro

El nuevo adelanto permite observar lo que parece ser el Google Pixel 11 Pro, aunque la compañía evita enseñar completamente el dispositivo. El teléfono aparece parcialmente oculto entre sombras, una decisión claramente intencionada para mantener algo de misterio hasta su presentación oficial.

Aun así, el vídeo confirma algunos elementos que ya habían aparecido en adelantos anteriores. El marco presenta un acabado dorado, mientras que la parte trasera parece utilizar un tono algo más cálido que podría corresponder al color conocido provisionalmente como Canyon.

Este acabado ya había aparecido en imágenes anteriores del dispositivo, aunque Google todavía no ha confirmado oficialmente el nombre comercial que recibirá. Dependiendo de la iluminación, el color parece moverse entre el dorado, el beige y un tono ligeramente rosado.

En términos generales, Google no parece haber introducido una revolución estética frente a la generación anterior. El Pixel 11 Pro mantiene la característica barra de cámaras horizontal que identifica a los teléfonos de la compañía, aunque ahora adopta un aspecto más integrado y sofisticado.

El módulo fotográfico parece estar cubierto por una pieza continua de cristal, una solución que aporta una apariencia más limpia y premium. Este planteamiento mantiene la identidad visual de la familia, pero introduce pequeños cambios destinados a diferenciar el nuevo modelo de la generación anterior.

Pixel Glow convierte el flash en algo mucho más llamativo

La principal novedad del vídeo es una pequeña luz circular situada junto a las cámaras. Este elemento, conocido hasta ahora como Pixel Glow, puede mostrar diferentes colores y parece ocupar el mismo espacio utilizado habitualmente por el flash LED.

En lugar de integrar una gran tira luminosa alrededor del módulo fotográfico, como habían sugerido algunos rumores, Google habría optado por una implementación bastante más discreta. Pixel Glow parece una pequeña esfera o punto de luz capaz de reproducir transiciones multicolor.

El efecto mostrado en el vídeo recuerda a una rueda de colores animada. No está claro si se trata únicamente de una demostración visual para el anuncio o si el teléfono podrá reproducir animaciones similares durante su uso habitual.

Las filtraciones apuntan a que Pixel Glow podría avisar de llamadas, mensajes y otras actividades importantes cuando el teléfono esté colocado boca abajo. De esta forma, Google recuperaría el concepto de los antiguos LED de notificaciones, pero adaptado a un smartphone moderno y con mayores posibilidades de personalización.

Todavía quedan muchas preguntas por responder. Google no ha explicado si será posible asignar colores diferentes a cada aplicación, crear patrones personalizados o utilizar esta iluminación como indicador de batería, temporizador, grabación de vídeo o interacción con Gemini.

Una función que podría competir con las luces de Nothing

La idea de utilizar luces en la parte trasera de un smartphone no es completamente nueva. Nothing ha convertido su interfaz Glyph en uno de los rasgos más reconocibles de sus teléfonos, utilizando diferentes segmentos luminosos para mostrar notificaciones, temporizadores y otra información sin encender la pantalla.

Google parece apostar por una solución bastante más minimalista. Pixel Glow no dominaría toda la parte trasera, sino que concentraría sus efectos en un pequeño punto integrado en el módulo fotográfico. Esto permitiría mantener una estética más convencional y, al mismo tiempo, añadir una función distintiva.

El vídeo también juega con la estrecha relación entre los usuarios y los servicios de Google. El anuncio recuerda que muchas personas ya utilizan aplicaciones como Gmail, Google Fotos, Maps, YouTube o Gemini en sus teléfonos, antes de sugerir que el siguiente paso lógico sería utilizar un dispositivo fabricado por la propia compañía.

La frase queda deliberadamente incompleta justo antes de mostrar Pixel Glow, reforzando la idea de que esta iluminación podría estar relacionada con los servicios y la inteligencia artificial de Google. Sin embargo, por ahora no existe una confirmación sobre una posible integración directa con Gemini.

El adelanto concluye con el mensaje «Pídele más a tu teléfono», una declaración que deja claro que Google no quiere presentar el Pixel 11 Pro como una simple actualización de hardware. La compañía parece preparar una combinación de diseño, inteligencia artificial y nuevas formas de interacción para distinguirlo de otros móviles de gama alta.

Con la presentación cada vez más cerca, Pixel Glow se perfila como una de las novedades más curiosas de la próxima generación. Habrá que esperar al anuncio completo para descubrir si se convierte en una herramienta realmente útil o si termina siendo principalmente un elemento estético.