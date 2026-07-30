¿El teclado de tu iPhone desaparece? Un dispositivo Bluetooth puede ser el culpable

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Puede ocurrir que, mientras escribimos en WhatsApp, Safari, Notas, Mail o cualquier otra aplicación del iPhone, el teclado virtual desaparezca repentinamente de la pantalla.

Al tocar de nuevo el campo de texto, lo normal sería que volviera a mostrarse, pero en algunos casos permanece oculto y no existe una forma evidente de recuperarlo.

El problema resulta especialmente desconcertante porque no parece estar relacionado con una aplicación concreta. Podemos cerrar WhatsApp, abrir Notas y comprobar que el teclado tampoco aparece allí, lo que lleva a pensar que se trata de un fallo general de iOS o de algún problema con el teclado instalado.

La explicación puede encontrarse en un lugar inesperado: los dispositivos conectados mediante Bluetooth. Alguno de ellos puede estar identificándose ante el iPhone como un teclado físico, haciendo que iOS oculte automáticamente el teclado virtual, como me ha ocurrido recientemente.

Por qué el iPhone puede ocultar el teclado virtual

El iPhone permite conectar teclados físicos mediante Bluetooth para escribir de una forma más cómoda. Cuando iOS detecta uno de estos accesorios, puede asumir que el usuario quiere utilizarlo como método principal de entrada y, por tanto, dejar de mostrar automáticamente el teclado en pantalla.

Este comportamiento es completamente normal cuando se utiliza un Magic Keyboard u otro teclado Bluetooth. De hecho, Apple explica que los teclados físicos pueden emplearse para introducir texto en el iPhone y que el teclado virtual se puede mostrar u ocultar desde determinadas teclas del accesorio.

La situación se complica cuando el dispositivo que activa este comportamiento no parece un teclado. Algunos mandos, controles remotos, lectores de códigos, accesorios multimedia, dispositivos para coches o pequeños gadgets Bluetooth pueden utilizar perfiles de entrada similares a los de un teclado.

Para el propietario del iPhone, el accesorio puede parecer un simple dispositivo, mientras que iOS puede interpretarlo como un dispositivo capaz de introducir texto. Al creer que existe un teclado físico disponible, el sistema deja oculto el teclado táctil aunque el accesorio no permita escribir realmente.

Cómo comprobar si un accesorio Bluetooth es el culpable

La prueba más rápida consiste en abrir el Centro de control y desactivar temporalmente Bluetooth. Después, hay que volver a la aplicación afectada, tocar un campo de texto y comprobar si el teclado virtual reaparece.

Si el teclado vuelve a mostrarse inmediatamente al desconectar Bluetooth, casi con toda seguridad uno de los accesorios conectados es el responsable. Esta comprobación permite descartar rápidamente un fallo del panel táctil, de la aplicación o del propio teclado de iOS.

El siguiente paso es acceder a Ajustes > Bluetooth y revisar la lista de dispositivos que figuran como conectados. Conviene prestar especial atención a accesorios desconocidos, productos que no se estén utilizando en ese momento o dispositivos cuyo nombre no deje clara su función.

En mi caso, el dispositivo culpable tenía por nombre G2T1T7 y, a día de hoy, no sé qué podría ser, pero teniendo en cuenta la cantidad de dispositivos que pruebo, puede ser desde un robot de piscina hasta unos auriculares.

También puede ser útil apagar físicamente los accesorios cercanos uno por uno. Un teclado guardado en un cajón, un mando dentro del coche o un pequeño dispositivo con batería puede reconectarse automáticamente al iPhone en cuanto entra dentro de su alcance, aunque el usuario no sea consciente de ello.

Cómo recuperar el teclado y evitar que vuelva a desaparecer

Una vez localizado el posible culpable, podemos pulsar el botón de información situado junto a su nombre en el menú Bluetooth y seleccionar Desconectar. De esta forma, el accesorio dejará de estar activo durante la sesión actual, pero podrá volver a conectarse automáticamente más adelante.

Para impedir que el problema se repita, la opción más eficaz es seleccionar Omitir dispositivo. El accesorio dejará de estar emparejado con el iPhone y no podrá conectarse otra vez hasta que se realice manualmente un nuevo proceso de enlace.

Otra posibilidad consiste en apagar el accesorio cuando no se utilice o vincularlo exclusivamente al dispositivo para el que fue diseñado. Apple también recomienda desenlazar y volver a enlazar los accesorios Bluetooth cuando su funcionamiento no sea el esperado.

No es necesario eliminar todos los dispositivos Bluetooth ni renunciar a los AirPods, al Apple Watch o al sistema manos libres del coche. Lo recomendable es desconectarlos individualmente hasta identificar cuál provoca que el iPhone crea que dispone de un teclado externo.

Qué hacer si el teclado sigue sin aparecer

Si desactivar Bluetooth no resuelve el problema, el siguiente paso es cerrar completamente la aplicación afectada y abrirla de nuevo. También conviene probar en varias aplicaciones para determinar si el fallo se limita a un servicio concreto o afecta a todo el sistema.

Después, puede reiniciarse el iPhone y comprobar si existe alguna actualización pendiente de iOS en Ajustes > General > Actualización de software. Un error puntual del sistema o de una aplicación también puede impedir que el teclado se cargue correctamente.

Otra opción consiste en revisar los teclados instalados desde Ajustes > General > Teclado > Teclados. Si se utiliza un teclado de terceros, puede eliminarse temporalmente para comprobar si el teclado original de Apple funciona correctamente.

Como último recurso, puede utilizarse la opción Restablecer todos los ajustes, disponible en Ajustes > General > Transferir o restablecer el iPhone > Restablecer. Esta acción no borra fotografías ni aplicaciones, pero devuelve a sus valores iniciales numerosas preferencias del sistema, por lo que debería reservarse para cuando las soluciones más sencillas no hayan funcionado.