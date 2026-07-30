Microsoft prepara una superapp de Copilot que reunirá chat, programación y agentes

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Microsoft está preparando una importante reorganización de Copilot con la que pretende dejar atrás la actual colección de asistentes separados. La compañía quiere reunir en una sola aplicación sus herramientas de conversación, programación, trabajo colaborativo y automatización mediante agentes.

Satya Nadella ha confirmado que Microsoft lanzará una «superapp» de Copilot que abarcará tanto el uso personal como el profesional. El anuncio se produjo durante la presentación de los resultados correspondientes al último trimestre del ejercicio fiscal 2026, celebrado el miércoles 29 de julio de 2026.

La idea no consiste simplemente en cambiar la apariencia de la aplicación actual. Microsoft quiere crear un punto de entrada común desde el que sea posible conversar con la inteligencia artificial, generar código, delegar tareas completas, trabajar con documentos y activar agentes capaces de actuar de manera más autónoma.

El proyecto llega en un momento en el que las principales compañías de inteligencia artificial intentan convertir sus chatbots en plataformas mucho más amplias. ChatGPT, Claude y otros asistentes están evolucionando desde una sencilla caja de conversación hacia entornos capaces de ejecutar tareas, utilizar herramientas y coordinar flujos de trabajo completos.

Copilot quiere dejar de ser únicamente un chatbot

Durante la llamada con inversores, Satya Nadella explicó que Copilot está evolucionando rápidamente desde el chat hacia las experiencias de trabajo colaborativo y los sistemas autónomos. El directivo describió una transición que parte de las conversaciones, continúa con herramientas como Cowork y culmina en lo que Microsoft denomina autopilotos.

La próxima superapp reunirá estas experiencias, incluyendo las funciones de programación, dentro de una única aplicación. Nadella destacó que será válida para clientes particulares y empresariales, eliminando parte de la fragmentación que actualmente existe entre las distintas versiones de Copilot.

En la actualidad, un usuario puede encontrarse con Copilot en Windows, Edge, Microsoft 365, Teams, GitHub, aplicaciones móviles y diversos productos empresariales. Aunque todos comparten una misma marca, no siempre ofrecen las mismas funciones, interfaces o modelos de suscripción.

Esto puede resultar confuso incluso para quienes utilizan habitualmente el ecosistema de Microsoft. La nueva aplicación pretende actuar como una puerta de entrada común a todos esos servicios, aunque las herramientas individuales seguirían estando disponibles dentro de sus aplicaciones habituales.

Chat, programación, Cowork y agentes en un mismo lugar

Las primeras informaciones sobre el proyecto aparecieron a finales de mayo de 2026. Según fuentes conocedoras del desarrollo, Microsoft estaba trabajando en una aplicación que combinaría Copilot Chat, GitHub Copilot, las herramientas de colaboración de Cowork y un sistema de flujos autónomos conocido internamente como Autopilot.

GitHub Copilot aportaría las funciones relacionadas con programación. Los usuarios podrían pedir a la inteligencia artificial que explique código, localice errores, proponga modificaciones o complete tareas de desarrollo sin tener que abandonar la aplicación principal.

Copilot Cowork permitiría delegar trabajos más amplios que una consulta convencional. En lugar de limitarse a responder una pregunta, el asistente podría recopilar información, analizar archivos, preparar documentos y completar diferentes pasos hasta entregar un resultado terminado.

Autopilot representaría el nivel más avanzado de autonomía. Esta tecnología estaría pensada para coordinar agentes que actúen sobre aplicaciones y servicios, realizando tareas de varios pasos con una intervención humana más reducida.

Una solución al laberinto de versiones de Copilot

Uno de los principales objetivos de Microsoft sería resolver la confusión creada por sus numerosos productos con el nombre Copilot. Existen versiones para particulares, empresas, desarrolladores, profesionales de seguridad, personal sanitario y usuarios de aplicaciones concretas.

Cada una tiene capacidades y condiciones diferentes. Algunas están incluidas dentro de suscripciones de Microsoft 365, otras requieren licencias adicionales y ciertas funciones únicamente se encuentran disponibles en entornos empresariales.

La compañía estaría desarrollando el proyecto bajo el lema interno «Delivering one Copilot», que puede traducirse como «ofrecer un único Copilot». La intención es que el usuario perciba una experiencia coherente, independientemente de que esté trabajando con su información personal o con los recursos de su organización.

Este cambio no significa necesariamente que desaparezcan los Copilot especializados. Microsoft puede mantener asistentes adaptados a GitHub, Microsoft 365, seguridad o sanidad, pero conectarlos mediante una interfaz central que facilite el acceso a sus capacidades.

Un interruptor separaría la vida personal del trabajo

Una de las funciones más interesantes sería la posibilidad de alternar entre el Copilot personal y el empresarial. La aplicación incluiría un selector para cambiar de contexto sin tener que abrir programas diferentes o iniciar y cerrar sesiones constantemente.

En el modo personal, Copilot podría acceder a las conversaciones, preferencias y servicios asociados a la cuenta particular del usuario. En el modo profesional, trabajaría dentro del entorno de Microsoft 365 de la empresa y respetaría las políticas de seguridad establecidas por la organización.

Esta separación será esencial para evitar que los datos personales y corporativos terminen mezclándose. Las empresas necesitan controlar qué información puede utilizar la inteligencia artificial, dónde se procesa y qué acciones están autorizadas dentro de sus sistemas.

Microsoft tiene una ventaja importante en este terreno gracias a su presencia en Office, Outlook, Teams, SharePoint, OneDrive y Entra. La superapp podría aprovechar esos servicios para ofrecer un asistente con un conocimiento muy amplio del contexto laboral del usuario.

Copilot podrá actuar en lugar de limitarse a responder

Los primeros asistentes de inteligencia artificial estaban diseñados principalmente para mantener conversaciones y generar texto. El siguiente paso consiste en darles acceso a herramientas para que puedan ejecutar acciones reales en nombre del usuario.

Un agente podría, por ejemplo, revisar una cadena de correos electrónicos, identificar las decisiones pendientes, buscar huecos en las agendas de los participantes y proponer una reunión. También podría preparar un documento, crear una presentación o actualizar información almacenada en una aplicación empresarial.

Microsoft quiere que Copilot pase de contestar preguntas a completar trabajos enteros. Esto explica la importancia de Cowork y Autopilot dentro de la nueva aplicación, ya que ambas tecnologías amplían la duración y complejidad de las tareas que el asistente puede asumir.

El cambio también exigirá controles claros. Los usuarios necesitarán saber qué está haciendo el agente, qué información está utilizando y qué operaciones requieren aprobación antes de ejecutarse. Una respuesta incorrecta es molesta, pero una acción incorrecta sobre archivos, correos o sistemas corporativos puede tener consecuencias mucho mayores.

Microsoft se suma a la carrera por las superapps de IA

La estrategia de Microsoft forma parte de una tendencia más amplia en el sector. Las compañías tecnológicas creen que los asistentes actuales acabarán convirtiéndose en plataformas desde las que se podrán utilizar modelos, agentes, aplicaciones y servicios externos.

OpenAI lleva tiempo ampliando ChatGPT con herramientas de programación, investigación, navegación y ejecución de tareas. Algunos informes apuntan a que la compañía prepara una reorganización todavía mayor para integrar sus diferentes productos dentro de una experiencia común.

Anthropic ha seguido una dirección parecida con Claude y sus herramientas de trabajo. Claude Cowork permite delegar tareas sobre archivos y documentos, mientras que Claude Code se ha convertido en uno de los principales competidores de GitHub Copilot en el ámbito de la programación.

Fuera del terreno estrictamente relacionado con la inteligencia artificial, Elon Musk también quiere transformar X en una aplicación para todo. Uber, Airbnb y otras plataformas están incorporando cada vez más servicios para aumentar el tiempo que los usuarios pasan dentro de una única aplicación.

La inteligencia artificial empieza a dar resultados económicos

El anuncio de la superapp coincidió con unos resultados financieros que superaron las previsiones del mercado. Microsoft registró ingresos trimestrales de aproximadamente 90.000 millones de dólares, unos 78.000 millones de euros, impulsados por la expansión de Azure y los servicios de inteligencia artificial.

Los ingresos aumentaron alrededor de un 18% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el beneficio neto creció con fuerza. Azure volvió a ser uno de los principales motores del negocio, con un crecimiento interanual cercano al 43%.

Estos datos han ayudado a reducir parte de la preocupación sobre las enormes inversiones de Microsoft en centros de datos y chips. Durante los últimos trimestres, algunos inversores cuestionaban si el gasto en infraestructura para inteligencia artificial iba a traducirse en ingresos suficientes.

La respuesta inicial parece positiva, aunque las inversiones siguen siendo extraordinariamente elevadas. Microsoft destinó alrededor de 41.000 millones de dólares, unos 35.500 millones de euros, a gastos de capital durante el trimestre y planea continuar ampliando su capacidad.

Los usuarios utilizan Copilot con mucha más frecuencia

Satya Nadella aseguró que el número de conversaciones realizadas por cada usuario casi se ha duplicado en comparación con el año anterior. Esto sugiere que quienes adoptan Copilot no se limitan a probarlo una vez, sino que empiezan a incorporarlo a sus rutinas.

La interacción semanal media se encontraría ya en niveles comparables a los de Outlook y Teams. Esta comparación resulta especialmente significativa porque ambas aplicaciones son herramientas esenciales para millones de empleados y se utilizan constantemente durante la jornada laboral.

Microsoft también está consiguiendo que las implantaciones empresariales alcancen un uso elevado mucho más rápido. El tiempo necesario para que aproximadamente el 80% de los usuarios de una organización utilice Copilot mensualmente habría pasado de varios meses a solo unos días.

Los datos del trimestre anterior ya mostraban esta tendencia. Microsoft afirmó entonces que las consultas por usuario habían aumentado cerca de un 20% respecto al trimestre previo y que la interacción semanal se encontraba al nivel de Outlook.

Microsoft 365 Copilot supera los 30 millones de usuarios de pago

El crecimiento no se limita a la actividad dentro de la aplicación. Microsoft 365 Copilot habría superado los 30 millones de usuarios de pago, frente a los aproximadamente 20 millones comunicados en el trimestre anterior.

Aunque esa cifra representa solo una parte de la enorme base de usuarios de Microsoft 365, muestra que las empresas están empezando a adquirir licencias a una escala mucho mayor. La adopción de Copilot dentro de Office se habría duplicado aproximadamente durante los últimos seis meses.

Microsoft quiere que la nueva superapp ayude a justificar el coste de esas licencias. Si los usuarios pueden acceder fácilmente al chat, los agentes, las funciones de programación y las herramientas colaborativas, probablemente percibirán más valor que si cada capacidad permanece escondida en una aplicación diferente.

La compañía también necesita evitar que la complejidad reduzca el uso. Una empresa puede comprar miles de licencias, pero la inversión solo tendrá sentido si sus empleados utilizan Copilot de manera habitual y obtienen resultados medibles.

Una nueva forma de contabilizar los centros de datos

Microsoft también comunicó un cambio relevante en la estimación de la vida útil de determinados activos. La directora financiera, Amy Hood, explicó que la compañía ampliará de 15 a 25 años la duración estimada de algunos centros de datos y edificios de oficinas.

Este ajuste permite repartir la depreciación de las instalaciones durante un periodo más largo. Como resultado, el gasto anual reconocido en las cuentas puede reducirse, aunque la cantidad desembolsada para construir o alquilar la infraestructura no desaparece.

El cambio contable mejorará algunas métricas de beneficio durante los próximos ejercicios, pero no significa que los centros de datos sean gratuitos ni que Microsoft vaya a invertir menos. La compañía continúa necesitando enormes cantidades de servidores, chips, energía, refrigeración y espacio físico para atender la demanda de inteligencia artificial.

Microsoft también espera que parte de sus futuros contratos de centros de datos se clasifiquen de una manera diferente, lo que puede modificar su impacto sobre los gastos de capital y los estados financieros. Estas decisiones han llamado la atención porque cambian la forma en que los inversores evalúan el coste de la expansión de la infraestructura.

Una aplicación estratégica para recuperar terreno frente a sus rivales

Microsoft fue una de las primeras grandes compañías en apostar por la inteligencia artificial generativa gracias a su alianza con OpenAI. Sin embargo, la competencia ha aumentado rápidamente y productos como ChatGPT, Gemini, Claude y Cursor han ganado una gran visibilidad.

Copilot cuenta con la ventaja de estar integrado en Windows y Microsoft 365, pero su fragmentación ha dificultado que los usuarios entiendan qué versión necesitan. Además, el asistente de consumo no ha alcanzado el mismo nivel de popularidad que algunos de sus principales competidores.

La superapp puede ser la respuesta de Microsoft para volver a presentar Copilot como un producto único y reconocible. En lugar de competir con varias herramientas parcialmente conectadas, la compañía quiere ofrecer una plataforma capaz de cubrir conversaciones, trabajo de oficina, programación y automatización.

La estrategia también puede ayudar a Microsoft a impulsar sus propios modelos y reducir la dependencia de proveedores externos. La empresa está desarrollando modelos de inteligencia artificial internos y adaptando su infraestructura para utilizar diferentes tecnologías según la tarea.

La seguridad será uno de sus mayores desafíos

Cuantas más capacidades reúna la superapp, mayores serán los riesgos que Microsoft tendrá que controlar. Una aplicación conectada al correo, los documentos, el código fuente y los sistemas empresariales puede manejar información extremadamente sensible.

Los agentes autónomos también pueden convertirse en un nuevo objetivo para los atacantes. Una instrucción maliciosa oculta dentro de un documento o una página web podría intentar manipular al asistente para que revele datos o ejecute acciones no autorizadas.

Microsoft deberá combinar autonomía con supervisión humana, permisos detallados y registros de actividad. Los usuarios tendrán que comprobar qué herramientas puede utilizar cada agente y las organizaciones necesitarán mecanismos para bloquear determinadas operaciones.

La propia compañía recuerda en sus condiciones que las respuestas de Copilot pueden contener errores y no deberían utilizarse sin revisión en situaciones delicadas. Ya analizamos esta cuestión cuando Microsoft calificó algunas experiencias de Copilot como destinadas a fines de entretenimiento.

La superapp podría llegar antes de que termine el verano

Las primeras informaciones situaban el lanzamiento de la aplicación antes de que terminara el verano de 2026. Microsoft todavía no ha comunicado una fecha exacta ni ha mostrado públicamente la interfaz definitiva.

Satya Nadella se limitó a señalar que las diferentes experiencias de Copilot se reunirán durante el trimestre y prometió compartir más detalles próximamente. Esto apunta a que la presentación oficial podría producirse en las siguientes semanas.

Los planes todavía pueden cambiar y algunas funciones podrían llegar de manera gradual. Microsoft suele probar sus novedades con grupos limitados de usuarios antes de extenderlas a todos los clientes, especialmente cuando afectan a productos empresariales.

También es posible que determinadas capacidades requieran una suscripción específica. El chat básico podría mantenerse gratuito, mientras que Cowork, GitHub Copilot o los agentes más avanzados podrían depender de planes de pago personales o corporativos.

Qué puede cambiar para los usuarios de Copilot

Para un usuario particular, la principal mejora sería disponer de una sola aplicación capaz de mantener conversaciones, trabajar con archivos, generar contenido y ejecutar acciones. Copilot podría convertirse en una especie de centro de control para los servicios de Microsoft.

Los desarrolladores tendrían acceso a las funciones de GitHub Copilot sin necesidad de cambiar constantemente de herramienta. Esto permitiría combinar una conversación general con tareas de programación o pedir a diferentes agentes que colaboren en un mismo proyecto.

En las empresas, el cambio puede ser todavía más importante gracias a la conexión con Microsoft 365. Copilot podría consultar correos electrónicos, reuniones, documentos y datos corporativos para completar tareas que actualmente requieren abrir varias aplicaciones.

El verdadero valor dependerá de lo bien que Microsoft consiga integrar todos esos componentes. Reunir muchas funciones en una sola aplicación no garantiza una buena experiencia si la interfaz resulta complicada o si el usuario no entiende qué herramienta está actuando en cada momento.

Copilot se prepara para convertirse en el centro del ecosistema Microsoft

La futura superapp refleja un cambio profundo en la manera en que Microsoft entiende la inteligencia artificial. Copilot ya no se plantea únicamente como una función añadida a Word, Windows o Edge, sino como una capa que conecta todos los productos de la compañía.

Esta visión convierte al asistente en una nueva interfaz para utilizar el ordenador. En lugar de abrir una aplicación y buscar manualmente cada herramienta, el usuario podría explicar el resultado que necesita y permitir que Copilot seleccione los servicios apropiados.

Microsoft está intentando pasar de una familia dispersa de asistentes a un único Copilot capaz de conversar, programar, colaborar y actuar. Es una apuesta ambiciosa que puede simplificar su catálogo, pero también aumentará las expectativas sobre la fiabilidad y utilidad del producto.

La compañía ha prometido compartir más información próximamente. Si cumple el calendario adelantado, conoceremos la aplicación antes de que termine el verano y podremos comprobar si realmente consigue reunir todo el ecosistema Copilot sin crear una nueva capa de complejidad.