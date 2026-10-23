eufy S1 Pro llega a España con calor HeatFlow y una oferta de 209,99 €

El eufy S1 Pro llega a España con una propuesta centrada en el calor y la extracción manos libres. Este sacaleches eléctrico se coloca dentro del sujetador, utiliza la tecnología HeatFlow y arranca con una promoción que reduce su precio a 209,99 € mediante un código de descuento.

Con este lanzamiento, Anker Innovations amplía su oferta de eufy, una marca que ya conocemos por sus robots aspiradores y cámaras. La nueva categoría dedicada a maternidad y cuidado del bebé reúne sacaleches portátiles, monitores para bebés y esterilizadores de biberones.

HeatFlow aplica calor en la zona de contacto con el pecho

La principal diferencia del S1 Pro es HeatFlow, la tecnología de calentamiento patentada de eufy. El calor se aplica en la brida, la pieza que entra en contacto con el pecho, y busca favorecer el reflejo de eyección o «bajada» de la leche durante la extracción.

Este calentamiento no se aplica a la leche recogida. El dispositivo ofrece siete niveles de temperatura entre 35 y 41 °C, de manera que la usuaria puede seleccionar el ajuste de calor que prefiera dentro de ese intervalo.

El control térmico incorpora un sensor que comprueba la temperatura cada tres segundos. Anker también indica que el sistema dispone de apagado automático tras 15 minutos, una de las medidas de control asociadas a esta función de calentamiento.

En cuanto a los resultados, Anker comunica un aumento del 30% en la producción de leche. La cifra procede de comentarios de uso real recopilados por la compañía entre más de 300 usuarias, por lo que se trata de un dato aportado por la marca sobre su experiencia con estos sacaleches.

Succión ajustable, control desde la app y estuche de carga

El S1 Pro está pensado para llevarse dentro del sujetador, sin cables ni una bomba externa. Su diseño incorpora doble sellado para reducir las fugas y, según Anker, el nivel de ruido durante el funcionamiento se sitúa en aproximadamente 46 dB.

La succión alcanza hasta 300 mmHg y permite elegir entre siete niveles de intensidad. A ello se suman tres velocidades de ciclo, con las que se puede variar el ritmo de funcionamiento en lugar de depender de un único patrón fijo.

La tecnología OptiRhythm y la aplicación eufy añaden opciones para personalizar los patrones de extracción. Desde el móvil se puede controlar cada pecho de forma independiente y registrar el volumen extraído, reuniendo los ajustes y el seguimiento en la misma herramienta.

El elemento más reconocible de la versión Pro es su estuche de carga magnético portátil. Con él, Anker anuncia hasta cinco días de autonomía según las condiciones de uso; esa cifra corresponde al apoyo del estuche y no a una sesión continua ni a una única carga de las bombas.

En las piezas de contacto se utiliza silicona de grado alimentario sin BPA, y el recipiente tiene una capacidad de unos 150 ml. La brida es de 24 mm y el conjunto incluye insertos de 17, 19 y 21 mm para ofrecer varias opciones de ajuste.

La limpieza se organiza alrededor de cuatro piezas lavables. El fabricante indica que estas piezas pueden esterilizarse en cinco minutos mediante hervido o vapor, una característica que forma parte del mantenimiento previsto para el conjunto.

S2 Pro, S1 y E20 completan la familia de sacaleches

El eufy S2 Pro ocupa la parte más alta de la gama con una combinación de calentamiento y masaje. Anker lo presenta como el primer sacaleches del mundo que integra ambas funciones, con una propuesta dirigida a quienes buscan las prestaciones más avanzadas de su catálogo.

El eufy S1 mantiene la función de calentamiento y el formato portátil manos libres. Frente a él, el S1 Pro añade como diferencia destacada el estuche magnético de carga, junto con las posibilidades de conectividad y personalización descritas para el protagonista del lanzamiento.

El eufy E20 es la puerta de entrada a esta familia y también incorpora calor en un diseño portátil. Dentro de la campaña anunciada para España, es el modelo con el precio promocional más bajo, por debajo de las alternativas S1 y S1 Pro.

La ampliación de eufy Baby abarca también monitores de vigilancia para bebés y esterilizadores de biberones, aunque la presentación detalla especialmente los sacaleches.

Precios en España y códigos de descuento hasta noviembre

El eufy S1 Pro tiene un precio recomendado de 299,99 € y se ofrece por 209,99 € hasta el 11 de noviembre utilizando el código ESEUFYS1PRO. La rebaja comunicada para este modelo es del 30% sobre ese precio de referencia.

La campaña se extiende a los otros tres sacaleches y anuncia descuentos de hasta el 35%. Estos son los precios de referencia y los importes promocionales.

Los códigos de la tabla se aplican durante el periodo que termina el 11 de noviembre. Después, los cuatro modelos conservarán sus precios promocionales hasta el 22 de noviembre, con el descuento aplicado directamente y sin necesidad de introducir el código.