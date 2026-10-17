La funda oficial del iPhone Duo de 89 € necesita adhesivo para sujetarse

La funda oficial más asequible del iPhone Duo tiene un detalle que conviene conocer antes de comprarla: utiliza adhesivo para sujetarse al teléfono. Las imágenes y testimonios de quienes ya han adquirido el accesorio muestran tiras en su interior, de modo que colocarla requiere algo más que encajar sus dos piezas.

La cuestión afecta sobre todo a quienes alternan fundas o prefieren llevar el móvil sin protección de vez en cuando. En España, Apple vende este modelo por 89 €, mientras que la funda Folio con soporte cuesta 149 € y ofrece un planteamiento diferente.

Así se coloca la funda de dos piezas del iPhone Duo

Los primeros compradores del accesorio han mostrado el adhesivo situado en sus bordes interiores. La documentación incluida, según recoge MacRumors, indica que hay que retirar la película protectora, colocar cada mitad y presionar para asegurar la fijación.

El diseño separa la protección en dos elementos: uno rodea la pantalla exterior y el otro cubre la parte trasera donde se encuentran las cámaras. La pantalla plegable interior queda libre cuando se abre el teléfono, por lo que la funda no sustituye las precauciones habituales con esa superficie.

GSMArena recoge testimonios según los cuales la funda se desprende con facilidad si no se utiliza el adhesivo. Es una observación de los primeros usuarios, que explica por qué las tiras forman parte del sistema de montaje.

Aunque GSMArena se refiere al accesorio como una funda de silicona, MacRumors identifica su material como policarbonato. La denominación de Apple en España es simplemente «funda para el iPhone Duo».

Qué cambia si te gusta quitar y poner la funda

Para quien instala una funda y la mantiene durante meses, este sistema puede tener poca importancia. La diferencia aparece cuando se pretende retirarla con frecuencia para limpiar el dispositivo, cambiar su aspecto o utilizarlo sin ella durante un rato.

Depender de unas tiras adhesivas cambia esa rutina, porque la sujeción ya no descansa únicamente en el encaje de la carcasa. Los testimonios disponibles no permiten garantizar que se pueda quitar y volver a poner indefinidamente conservando la misma adherencia.

Tampoco hay base para afirmar que la funda sea permanente o que vaya a dañar el acabado del teléfono al retirarla. Son cuestiones distintas: que utilice adhesivo no demuestra ninguna de esas consecuencias, y conviene evitar conclusiones que todavía no están respaldadas por pruebas.

La elección de protección merece atención en un plegable de este precio. Como ya explicamos al repasar cuánto cuesta reparar el iPhone Duo en España, algunas intervenciones son especialmente caras; por eso interesa valorar tanto qué cubre la funda como su comodidad de uso.

Precios en España, MagSafe y la alternativa Folio

Apple ofrece la funda de dos piezas por 89 € en azul marino y arena. La presenta como una opción fina y ligera para proteger ambas caras exteriores del teléfono, una solución que deja accesible la pantalla frontal sin tener que apartar una tapa.

La Folio con soporte cuesta 149 € y se vende en azul marino y marrón topo. Incorpora un apoyo regulable para leer, ver contenido o hacer videollamadas; según MacRumors, se fija magnéticamente y prescinde del adhesivo, aunque no protege los laterales del mismo modo y cubre la pantalla exterior cuando está cerrada.

Hay una distinción importante: utilizar adhesivo para fijar la carcasa no elimina la compatibilidad con MagSafe. Apple confirma que ambas fundas admiten cargadores MagSafe, Qi2 de 25 W y Qi; los imanes de alineación para la carga y el sistema que mantiene la funda en su sitio cumplen funciones diferentes.

Los accesorios están a la venta desde el 16 de octubre y el iPhone Duo llegará a las tiendas el 23 de octubre. Quien quiera alternar protecciones con frecuencia puede valorar la Folio o una funda de terceros cuyo fabricante confirme un montaje sin adhesivo, teniendo en cuenta que cada diseño ofrece una cobertura distinta.