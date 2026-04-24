Google Fotos estrena AI Enhance: mejora tus fotos con un solo toque

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Google sigue reforzando su ecosistema de aplicaciones, y esta vez le toca el turno a una de las más utilizadas por millones de usuarios: Google Fotos. La compañía ha comenzado a desplegar una nueva función basada en inteligencia artificial que promete mejorar tus imágenes al instante con un simple toque.

La propuesta es clara: olvidarte de ajustes manuales y dejar que la IA haga el trabajo por ti. Ya sea para corregir una foto oscura o mejorar los colores de una imagen tomada en tus vacaciones, esta nueva herramienta busca ofrecer resultados rápidos sin complicaciones.

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AI Enhance llega a Android para mejorar tus fotos automáticamente

La gran novedad es AI Enhance, una función que ya está disponible para usuarios de Android en todo el mundo. A diferencia de otras herramientas más avanzadas, aquí no hay que tocar parámetros ni perder tiempo ajustando valores: basta con pulsar un botón para que la aplicación analice la imagen y aplique mejoras automáticamente.

Esta opción se integra directamente en el editor de Google Fotos, junto a filtros ya conocidos como “Enhance” o “Dynamic”. La diferencia es que ahora la inteligencia artificial se encarga de ajustar aspectos clave como el brillo, el contraste y el color de forma más inteligente, intentando ofrecer un resultado equilibrado en cuestión de segundos.

Para muchos usuarios, esto supone una forma mucho más sencilla de mejorar fotos sin necesidad de conocimientos de edición.

Resultados variables según el dispositivo

Eso sí, Google ha dejado claro que los resultados pueden variar dependiendo del dispositivo. Esto sugiere que el procesamiento de la imagen podría realizarse directamente en el propio smartphone, en lugar de depender de servidores en la nube.

En la práctica, esto significa que móviles más potentes podrían obtener mejores resultados o aplicar los ajustes con mayor rapidez. Aun así, la experiencia general está pensada para ser consistente y accesible en la mayoría de dispositivos Android actuales.

Por el momento, las mejoras que ofrece AI Enhance no parecen revolucionarias frente a otros filtros automáticos o herramientas de corrección que ya existen en muchas apps de edición. Sin embargo, su principal ventaja está en la comodidad: un solo toque y listo.

También llegan nuevas opciones de velocidad para vídeos

La actualización no se queda solo en las fotos. Google también ha añadido una función muy práctica para quienes consumen contenido en vídeo dentro de la app: el ajuste de velocidad de reproducción.

Ahora, al reproducir un vídeo en Google Fotos, puedes acceder al menú de tres puntos y elegir la velocidad que prefieras. Las opciones van desde 0,25x (cámara lenta) hasta 2x (reproducción acelerada), lo que permite tanto analizar detalles como ahorrar tiempo en vídeos largos.

Es un añadido sencillo, pero útil, que mejora el control sobre cómo visualizas tus grabaciones sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas.