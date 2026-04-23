HONOR se inspira en el diseño de Apple para la serie HONOR 600

Honor acaba de presentar en Europa los nuevos Honor 600 y Honor 600 Pro, dos smartphones con los que la marca quiere atacar la gama alta asequible con una receta bastante clara: diseño llamativo, buenas especificaciones y precios más contenidos que los de los grandes referentes del mercado.

Eso sí, hay un detalle que cuesta pasar por alto desde el primer vistazo: su aspecto recuerda muchísimo a los iPhone más recientes, especialmente en el caso del modelo Pro.

🛍️ ¡Rebajas Mediamark en abril! ¡Ofertas en televisores, móviles, audio y hogar conectado! [ Saber más ]

La similitud salta especialmente a la vista en el Honor 600 Pro, que apuesta por un módulo de cámara trasera triple con una disposición muy parecida a la de los iPhone Pro, incluyendo incluso una colocación del flash que refuerza todavía más esa sensación. El Honor 600 estándar también bebe de esa misma inspiración, aunque resulta algo más discreto porque prescinde del teleobjetivo de 3,5 aumentos del modelo superior.

Con estos nuevos dispositivos, Honor busca poner sobre la mesa una alternativa interesante para quienes quieren un móvil con aspiraciones premium, pero sin llegar a los precios más altos del mercado.

Un diseño claramente inspirado en Apple

No hace falta fijarse demasiado para ver de dónde viene parte de la inspiración de esta nueva serie. El Honor 600 Pro tiene una trasera que recuerda de forma muy evidente a los iPhone Pro actuales, especialmente por el formato de su sistema de cámaras. En el Honor 600, ese parecido sigue estando ahí, aunque es algo menos obvio al contar con una configuración más sencilla.

No es tampoco la primera vez que Honor toma este camino. La compañía ya había hecho algo parecido con el Honor 500, un modelo anterior con un aire inspirado en el iPhone Air, aunque aquel dispositivo solo llegó al mercado asiático. Ahora esa estrategia se traslada a Europa con dos terminales que quieren llamar la atención tanto por su apariencia como por lo que ofrecen en el interior.

Pantalla OLED, batería enorme y resistencia al agua de nivel superior

Los dos nuevos teléfonos comparten varias características importantes. Ambos integran una pantalla OLED de 6,57 pulgadas, un tamaño que sigue siendo muy equilibrado para quienes buscan un móvil cómodo en mano pero suficientemente grande para disfrutar de contenidos, juegos o navegación.

Otro de sus puntos fuertes está en la batería. Tanto el Honor 600 como el Honor 600 Pro llegan a Europa con una capacidad de 6.400 mAh, una cifra muy generosa para los estándares actuales y que, sobre el papel, debería traducirse en una autonomía muy solvente. En Asia, además, la marca comercializará versiones con una batería todavía mayor, alcanzando los 7.000 mAh.

A esto se suma una certificación IP69K, que no es precisamente habitual en móviles de este rango. Esta protección va más allá de la resistencia al agua convencional, ya que contempla pruebas con chorros de agua a presión y a corta distancia. En otras palabras, Honor quiere transmitir la idea de que no solo estamos ante móviles vistosos, sino también preparados para soportar un uso exigente.

El Honor 600 Pro marca distancias en potencia y fotografía

Aunque ambos terminales comparten filosofía, el Honor 600 Pro es claramente el modelo más ambicioso. La principal diferencia está en el procesador, ya que monta el Snapdragon 8 Elite, el chip insignia de Qualcomm de la generación pasada. Eso lo sitúa mucho más cerca de la gama alta tradicional y lo convierte en la opción más interesante para quienes priorizan el rendimiento.

El Honor 600, por su parte, apuesta por el Snapdragon 7 Gen 4, una plataforma de corte más medio pero que debería ofrecer una experiencia fluida en el día a día, incluyendo multitarea, redes sociales, fotografía y juegos con cierto nivel de exigencia.

En el apartado fotográfico también hay diferencias claras. El Honor 600 Pro incorpora una triple cámara trasera, incluyendo un teleobjetivo de 3,5 aumentos, mientras que el modelo normal prescinde de esta lente. Ese recorte ayuda a diferenciar ambos productos y, al mismo tiempo, hace que el Honor 600 tenga un diseño algo menos agresivo.

Carga rápida en ambos, pero solo uno con carga inalámbrica

Los dos dispositivos llegan con carga rápida por cable de 80W, un dato muy competitivo y que debería permitir recuperar una buena parte de la batería en muy poco tiempo. Sin embargo, la carga inalámbrica queda reservada al Honor 600 Pro, otro de esos detalles que ayudan a reforzar su posicionamiento más premium.

Es una diferencia importante, sobre todo para quienes valoran la comodidad de dejar el móvil sobre una base de carga sin necesidad de usar cable. No es imprescindible para todo el mundo, pero sí es una de esas funciones que suelen marcar la distancia entre un móvil de gama media avanzada y otro que quiere jugar en la liga premium.

Precio en Europa: quiere competir de tú a tú con el iPhone 17

Honor ha puesto a la venta ambos modelos en Europa desde hoy. El Honor 600 tiene un precio de salida de 649,90 euros, mientras que el Honor 600 Pro arranca en 999,90 euros.

Ese precio coloca al modelo Pro prácticamente en el mismo terreno que un iPhone 17 básico en la región, aunque sigue siendo bastante más barato que los iPhone 17 Pro, que son precisamente los modelos con los que más se le va a comparar por diseño. Ahí está una de las claves de esta nueva familia: ofrecer una imagen muy cercana a la gama más aspiracional del mercado, pero rebajando sensiblemente la factura.

Honor quiere conquistar la gama alta asequible

Con los Honor 600 y 600 Pro, la marca refuerza una estrategia que parece cada vez más clara: acercar prestaciones y estética de gama alta a un público que no quiere o no puede gastar lo que cuestan los modelos más caros de Apple o Samsung.

Sobre el papel, la propuesta tiene argumentos interesantes. Hay pantallas OLED, baterías enormes, resistencia avanzada al agua, carga rápida y, en el caso del modelo Pro, un chip potente y una cámara más versátil. Todo ello con un diseño que, para bien o para mal, no va a pasar desapercibido.

Quedará por ver cómo responden los usuarios en Europa, pero está claro que Honor quiere hacerse un hueco en ese segmento donde cada euro cuenta y donde parecer premium también forma parte del juego.