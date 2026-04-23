Alexa+ llega a España: 29 cosas que puedes hacer con la nueva Alexa con IA

📱 ¡Rebajas Mediamark en abril! ¡Ofertas en televisores, móviles, audio y hogar conectado! [ Saber más ]

Amazon quiere que Alexa deje de ser simplemente una voz útil para poner música, encender luces o responder preguntas rápidas. Con la llegada de Alexa+ a España, la compañía plantea una evolución mucho más ambiciosa: un asistente personal con inteligencia artificial generativa capaz de mantener conversaciones naturales, recordar información importante, entender mejor el contexto y ayudarte en tareas reales del día a día.

La nueva Alexa ya está disponible en Acceso Anticipado y, según Amazon, ha sido adaptada específicamente para España. Eso significa que no solo habla nuestro idioma, sino que también entiende expresiones cotidianas, referencias culturales y ese tono tan nuestro que muchas veces los asistentes de voz tradicionales no terminan de captar del todo.

📱 ¡Rebajas Mediamark en abril! ¡Ofertas en televisores, móviles, audio y hogar conectado! [ Saber más ]

La gran promesa de Alexa+ es bastante clara: que se sienta menos como una máquina con comandos rígidos y más como una asistente que realmente te entiende, te acompaña y actúa por ti. Y para mostrar hasta dónde quiere llegar Amazon, la compañía ha compartido una larga lista de funciones que abarcan conversación, entretenimiento, organización, hogar inteligente, compras y vida familiar.

» 📢 Obtén acceso anticipado a Alexa «

Una Alexa más natural, más fluida y más española

Uno de los cambios más evidentes de Alexa+ tiene que ver con la conversación. Amazon asegura que ya no hace falta interactuar con ella como si estuviéramos lanzando órdenes muy concretas y limitadas. La idea es poder hablarle con naturalidad, cambiar de tema sin repetir la palabra de activación continuamente y mantener una charla más parecida a una conversación real.

Eso incluye poder preguntarle prácticamente sobre cualquier tema, desde historia o ciencia hasta estadísticas de fútbol, series o cultura pop. También podrá darte recomendaciones personalizadas de contenido en función de tus gustos, algo que encaja muy bien con la nueva capa de inteligencia artificial generativa que Amazon ha integrado en el asistente.

Pero donde la compañía quiere marcar distancias es en la localización. Alexa+ ha sido entrenada para entender mejor el contexto español, desde expresiones como “estar hecho polvo” o “hace un frío que pela” hasta referencias gastronómicas y costumbres locales. En otras palabras, Amazon quiere que Alexa+ suene menos neutra y más cercana.

La memoria de Alexa+ será una de sus funciones más útiles

Otra de las grandes novedades es la memoria contextual. Alexa+ podrá recordar información relevante que le vayas contando para usarla más adelante cuando tenga sentido.

Por ejemplo, puede guardar tu número de viajero frecuente, tu restaurante favorito, ese libro que alguien te recomendó o incluso detalles personales de tu entorno, como que tu pareja es vegetariana. Con esa información, las respuestas futuras deberían resultar más útiles y más ajustadas a tu situación real.

Este punto es clave porque cambia bastante la relación con el asistente. Ya no se trata solo de pedir algo puntual y olvidarse, sino de construir una experiencia más personalizada con el tiempo. Cuanto más hables con Alexa+, más contexto tendrá para ayudarte mejor.

También podrá analizar documentos y sacar información útil

Amazon quiere que Alexa+ sirva no solo para hablar, sino también para procesar contenido que normalmente consultarías por tu cuenta. Entre sus nuevas capacidades está la posibilidad de enviarle documentos para que los analice.

La compañía menciona ejemplos bastante variados: calendarios escolares, manuales de electrodomésticos, apuntes, imágenes de recetas escritas a mano o cualquier otro archivo que quieras consultar de una forma más conversacional. Después, puedes hacerle preguntas concretas y Alexa+ extraerá la información relevante.

Sobre el papel, esto puede ser especialmente práctico en situaciones cotidianas: saber cuándo empiezan las vacaciones del colegio, qué significa una luz de error en el lavavajillas o localizar rápidamente datos dentro de un documento largo sin tener que leerlo entero.

Alexa+ quiere ayudarte a organizar tu vida diaria

Amazon también ha reforzado mucho la parte de productividad y organización. Alexa+ podrá gestionar mejor tu agenda, resumirte los planes de la semana, añadir eventos al calendario o bloquear franjas horarias para citas y actividades.

Además, permitirá enviar correos electrónicos con la voz, algo útil cuando tienes las manos ocupadas. No solo podrás dictar el mensaje, sino también pedirle que ajuste el tono para hacerlo más formal o más cercano antes de enviarlo.

Otra función curiosa es la de crear mensajes divertidos para casa, con anuncios personalizados que Alexa puede lanzar de forma más original para avisar de cosas como que la cena está lista. También será posible mandar mensajes solo a habitaciones concretas, como la cocina o el cuarto de los niños, sin interrumpir al resto de la casa.

Alexa+ podrá darte ayuda visual y seguirte entre dispositivos

Una de las ideas más interesantes de esta nueva etapa es que Alexa+ no se limite al formato puramente de voz. En dispositivos como Echo Show podrá utilizar la cámara para ayudarte con tareas visuales.

Amazon pone ejemplos como pedir opinión sobre qué ropa queda mejor para una entrevista, identificar una planta y explicar cómo cuidarla o darte sugerencias de decoración al ver una estancia concreta. Son funciones que intentan acercar el asistente a usos más prácticos y más cotidianos.

Además, la experiencia será continua entre dispositivos. Podrás empezar una conversación en un Echo de casa y seguirla después desde la app del móvil, manteniendo el contexto. Esto encaja con una de las tendencias más claras en asistentes con IA: que la interacción no se rompa cada vez que cambias de pantalla o de aparato.

La música y el entretenimiento ganan mucho peso

Alexa siempre ha tenido una relación muy natural con la música, pero Alexa+ quiere llevar esa parte bastante más lejos. Ahora podrás describir una canción aunque no recuerdes el nombre, mencionar una frase de la letra o hablar del estilo que tiene, y el sistema debería encontrarla.

También será posible pedirle playlists más abstractas y contextuales, como música para una cena con amigos o canciones que suenen a una tarde de domingo en una terraza española. La propuesta aquí es que la búsqueda musical se vuelva mucho más conversacional y menos dependiente de nombres exactos o menús.

Amazon también promete recomendaciones de películas, libros y podcasts de forma más afinada. Podrás pedir una comedia española que de verdad te haga reír, un thriller corto para el fin de semana o el último episodio pendiente de un podcast concreto, y Alexa+ debería entender bastante bien qué te apetece.

A eso se suma la capacidad de mover la música por la casa de forma más intuitiva, usando referencias naturales como “pásalo al salón” o “ponlo en todas partes, pero no despiertes a los niños”, sin necesidad de memorizar nombres exactos de dispositivos.

Encontrar algo que ver será más sencillo

Otra de las áreas donde Amazon quiere simplificar la experiencia es en el vídeo bajo demanda. Alexa+ podrá ayudarte a buscar contenido en Prime Video, Netflix y otros servicios compatibles, organizando las opciones por géneros o temáticas.

La idea es evitar la típica situación de pasarse más tiempo navegando por menús que viendo realmente algo. En lugar de moverte entre interfaces, podrás preguntarle por comedias románticas, documentales de naturaleza o cualquier otra categoría y obtener una selección más directa.

El hogar inteligente será uno de los grandes pilares de Alexa+

Amazon lleva años empujando Alexa como centro de control de la casa conectada, y Alexa+ refuerza todavía más esa estrategia. Una de las funciones más importantes será la creación de Rutinas con la voz, sin necesidad de entrar en la app y configurar cada paso manualmente.

Eso significa que podrás pedir algo como encender la cafetera cada mañana, darte la previsión del tiempo y poner las noticias a una hora concreta, todo dentro de una única orden conversacional. Lo que antes requería varios menús y bastantes toques en la app, ahora debería resolverse con una frase.

También habrá recordatorios personalizados para distintos miembros de la familia, usando identificación visual o de voz cuando sea compatible. Así, Alexa+ podrá lanzar un aviso específico cuando detecte a una persona concreta en casa.

La casa responderá de forma más natural a lo que digas

Más allá de las Rutinas, Alexa+ quiere que el control de la domótica resulte menos rígido. En lugar de tener que decir exactamente qué dispositivo quieres encender y en qué habitación, bastará con expresiones más naturales como “hace demasiado calor aquí” o “es noche de partido”.

A partir de ahí, Alexa debería deducir qué quieres hacer y actuar en consecuencia, ya sea ajustando la temperatura, cambiando las luces o activando determinados dispositivos. Amazon destaca además la compatibilidad con miles de productos de marcas como Samsung, Philips Hue, Bosch o CREATE.

La compañía también prepara una integración más avanzada con cámaras Ring. Próximamente, los usuarios podrán pedirle a Alexa un resumen de lo que ha pasado mientras estaban fuera, incluyendo entregas, visitas o ciertos eventos detectados por el sistema, sin tener que revisar manualmente todas las grabaciones.

Las recetas, las reservas y las compras también serán más fáciles

En el terreno más práctico, Alexa+ también quiere convertirse en una buena aliada en la cocina y en las compras. Podrás decirle qué ingredientes tienes en la nevera y pedirle que te sugiera recetas, adapte cantidades o añada automáticamente a la lista de la compra los ingredientes que te falten.

Amazon también adelantó que, muy pronto, será posible reservar mesa en restaurantes a través de The Fork, con la ventaja de que la cita se añadirá directamente al calendario.

En cuanto a las compras, la integración con Amazon.es será total. Podrás buscar productos sin sacar el móvil del bolsillo, refinar lo que necesitas con preguntas naturales, pedir resúmenes de opiniones de clientes, consultar características concretas y dejar que Alexa te avise cuando un artículo baje de precio.

Incluso podrá completar la compra por ti cuando se cumpla una condición que hayas marcado, o ayudarte a encontrar el regalo adecuado en función de la persona y sus gustos.

Alexa+ quiere ser útil para toda la familia

Uno de los elementos más interesantes de la propuesta es su enfoque familiar. Amazon no quiere que Alexa+ sea solo un gadget individual, sino una herramienta compartida dentro del hogar.

Eso se refleja en detalles como la posibilidad de personalizar Rutinas para distintos miembros de la familia, enviar mensajes a habitaciones concretas, adaptar ciertos recordatorios según quién esté presente o mover el entretenimiento por la casa sin complicaciones.

Si todo esto funciona bien, Alexa+ puede convertirse en algo bastante más integrado en la vida doméstica que el típico asistente que solo se usa para poner un temporizador o preguntar la temperatura exterior.

Precio de Alexa+ en España y cómo acceder

Alexa+ ya está disponible en España a través de un programa de Acceso Anticipado. Durante esta fase será gratuita. Una vez termine ese periodo, su precio será de 22,99 € al mes, aunque Amazon ha confirmado algo muy importante: estará incluida sin coste adicional para todos los clientes Prime en España.

Ese detalle le da bastante fuerza a la propuesta, porque convierte Alexa+ en un nuevo beneficio dentro de Prime, junto a envíos rápidos, Prime Video, Amazon Music, Amazon Photos y otras ventajas de la suscripción.

Para conseguir acceso inmediato, Amazon recomienda comprar uno de los dispositivos Echo compatibles de nueva generación, entre ellos Echo Show 8, Echo Show 11, Echo Dot Max y Echo Studio, diseñados específicamente para aprovechar mejor esta experiencia gracias a más potencia, más memoria y capacidades de edge computing.

Quienes ya tengan un dispositivo compatible podrán registrarse para recibir una invitación en las próximas semanas.

Amazon quiere que Alexa vuelva a ser protagonista

Con Alexa+, Amazon deja claro que no quiere quedarse atrás en la carrera de la inteligencia artificial generativa. La compañía está intentando convertir a Alexa en algo mucho más ambicioso: un asistente capaz de conversar de forma más humana, recordar contexto, actuar sobre servicios reales y moverse contigo entre distintos dispositivos.

Sobre el papel, la propuesta resulta bastante potente. Otra cosa será ver cómo responde en el uso diario, si realmente entiende tan bien el lenguaje natural como promete y si todas estas funciones llegan con la fluidez que Amazon sugiere.

Pero al menos en intención, Alexa+ representa el mayor cambio que ha vivido Alexa en años. Y teniendo en cuenta que estará incluida para los clientes Prime en España, tiene muchos números para convertirse en una de las novedades más importantes del ecosistema doméstico conectado en los próximos meses.

Los 29 casos de uso de Alexa+ de un vistazo

N.º Categoría Caso de uso Qué puede hacer Alexa+ 1 Conversación Conversaciones más naturales Permite hablar de forma fluida sin repetir constantemente la palabra de activación y cambiar de tema con naturalidad. 2 Conversación Explorar casi cualquier tema Responde preguntas sobre historia, ciencia, fútbol, cultura pop, tendencias y recomendaciones de series o películas. 3 Información Noticias en tiempo real Ofrece actualizaciones informativas de medios como El País, El Mundo, La Vanguardia, RTVE, Antena 3, La Ser o Cadena Cope. 4 Personalización Recordar información importante Guarda datos útiles como restaurantes favoritos, libros recomendados o preferencias personales para darte respuestas más relevantes. 5 Productividad Analizar documentos Puede revisar calendarios escolares, manuales, recetas escritas a mano o apuntes y responder preguntas basadas en ellos. 6 Organización Gestionar la agenda Añade eventos al calendario, resume la semana y organiza citas o planes personales. 7 Productividad Enviar emails por voz Permite dictar correos, ajustar el tono del mensaje y enviarlos sin tocar el móvil. 8 Familia Crear mensajes divertidos Genera avisos creativos para casa, por ejemplo para anunciar que la cena está lista. 9 Familia Enviar mensajes a habitaciones concretas Dirige anuncios de voz solo a una estancia específica, como la cocina o el cuarto de los niños. 10 Visual Pedir consejo visual Puede ayudarte con ropa, plantas, decoración u organización de espacios usando la cámara de un Echo Show. 11 Multidispositivo Continuar conversaciones entre dispositivos Retoma una conversación empezada en casa desde la app del móvil manteniendo el contexto. 12 Entretenimiento Encontrar música hablando Identifica canciones a partir de una frase, una descripción o una referencia vaga. 13 Entretenimiento Crear playlists por ambiente Genera listas de reproducción según el momento, el tono o la situación, como una cena con amigos. 14 Entretenimiento Seguir a artistas favoritos Informa sobre lanzamientos, giras y novedades relacionadas con los músicos que más escuchas. 15 Entretenimiento Recomendar películas y libros Sugiere contenido según tu estado de ánimo, tus gustos o el tipo de historia que buscas. 16 Entretenimiento Encontrar podcasts concretos Localiza episodios por invitado, por programa o por el último capítulo pendiente de escuchar. 17 Hogar conectado Mover música por la casa Traslada la reproducción de un dispositivo a otro con órdenes naturales como “pásalo al salón”. 18 Entretenimiento Encontrar algo que ver Busca contenido en Prime Video, Netflix y otros servicios por género, tema o tipo de película o serie. 19 Hogar inteligente Crear Rutinas con la voz Configura automatizaciones complejas sin entrar en la app, simplemente describiendo lo que quieres. 20 Familia Recordatorios personalizados Lanza avisos específicos para cada persona cuando la reconoce mediante identificación visual. 21 Hogar inteligente Acciones automáticas según clima o calendario Puede activar calefacción, sugerir recetas o lanzar recordatorios en función del tiempo o la fecha. 22 Hogar inteligente Control del hogar con lenguaje natural Ajusta luces, temperatura y otros dispositivos con frases como “hace demasiado calor aquí”. 23 Hogar inteligente Rutinas distintas para cada miembro Adapta acciones y contenidos según quién hable, como listas de reproducción o noticias diferentes. 24 Seguridad Resumen de cámaras Ring Mostrará entregas, visitas u otros eventos relevantes detectados por las cámaras de seguridad. 25 Cocina Ideas de recetas personalizadas Sugiere recetas según los ingredientes disponibles, adapta cantidades y añade faltantes a la compra. 26 Servicios Reservar restaurantes Permitirá hacer reservas en locales a través de The Fork y añadir la cita al calendario. 27 Compras Buscar y comprar productos Encuentra artículos en Amazon.es, responde dudas sobre sus características y ayuda a completar la compra. 28 Compras Seguir ofertas y bajadas de precio Avisa cuando un producto baja de precio o incluso puede comprarlo automáticamente si así se lo indicas. 29 Compras Encontrar regalos Propone ideas de regalo según la persona, sus gustos y la ocasión, y tramita el pedido en Amazon.es.