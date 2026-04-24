Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide filtra su diseño: así será el plegable más ambicioso

🛍️ ¡Rebajas Mediamark en abril! ¡Ofertas en televisores, móviles, audio y hogar conectado! [ Saber más ]

El mercado de los smartphones plegables sigue evolucionando, y todo apunta a que Samsung prepara un cambio importante con su próxima generación. Una nueva filtración ha revelado todos los detalles del esperado Galaxy Z Fold 8 Wide, una variante que apuesta por un formato más ancho y cercano al de una tablet.

La información llega de la mano del conocido filtrador Ice Universe, quien ha compartido tanto las dimensiones exactas del dispositivo como la relación de aspecto de sus pantallas. Y lo cierto es que el cambio podría marcar un antes y un después en la experiencia de uso.

🛍️ ¡Rebajas Mediamark en abril! ¡Ofertas en televisores, móviles, audio y hogar conectado! [ Saber más ]

Un formato más ancho pensado para mejorar la experiencia

La gran novedad de este modelo es su apuesta por una pantalla interna con relación de aspecto 4:3, algo poco habitual en la serie Fold hasta ahora. Esto significa que, al desplegar el dispositivo, la experiencia será mucho más similar a la de una tablet tradicional.

En la práctica, este cambio elimina una de las pequeñas fricciones de generaciones anteriores: ya no será necesario girar el dispositivo para disfrutar de contenidos en formato horizontal. Simplemente abrirlo será suficiente para entrar directamente en “modo tablet”.

La pantalla exterior también crece en anchura, adoptando un formato 4.7:3, lo que hará que el uso del móvil cerrado sea más cómodo, especialmente para escribir o navegar.

Dimensiones filtradas: más ancho, pero también más delgado

Según los datos filtrados, el Galaxy Z Fold 8 Wide tendrá las siguientes dimensiones:

Abierto: 161,4 × 123,9 × 4,3 mm

161,4 × 123,9 × 4,3 mm Cerrado: 161,4 × 82,2 × 9,8 mm

Estas cifras dejan claro que estamos ante un dispositivo notablemente más ancho que el actual Galaxy Z Fold 7, pero lo realmente llamativo es su grosor.

A pesar del aumento de tamaño, Samsung habría conseguido mantener un perfil muy delgado, incluso superando en este apartado a uno de sus rivales más recientes, el Huawei Pura X Max, que sorprendentemente resulta algo más grueso.

Este equilibrio entre tamaño y delgadez podría ser clave para mejorar tanto la ergonomía como la portabilidad del dispositivo.

Lanzamiento previsto para el Unpacked de verano

Todo apunta a que este nuevo modelo se presentará durante el próximo evento Samsung Unpacked de verano, que según los rumores tendría lugar a finales de julio.

No llegará solo. Se espera que Samsung anuncie varios dispositivos en el mismo evento:

Galaxy Z Fold 8 (modelo estándar)

Galaxy Z Flip 8

Nueva serie Galaxy Watch 9

Esta última podría incorporar el nuevo chip Snapdragon Wear Elite, presentado recientemente durante el Mobile World Congress.

Un movimiento estratégico ante la competencia

El cambio hacia un formato más ancho no parece casual. Samsung estaría reaccionando a movimientos dentro de la industria, especialmente ante la llegada de nuevos competidores en el segmento plegable.

Uno de los factores clave sería el futuro plegable de Apple, que según rumores adoptará un diseño más ancho que la mayoría de dispositivos actuales. Esto ha llevado a varios fabricantes Android a explorar —o retomar— este enfoque.

Curiosamente, marcas como OPPO o Google ya experimentaron con formatos similares en el pasado, aunque posteriormente optaron por diseños más estrechos. Ahora, la tendencia parece resurgir con fuerza.

Un plegable que podría redefinir la categoría

El Galaxy Z Fold 8 Wide apunta a ser mucho más que una simple iteración. Su nuevo formato podría resolver algunas de las limitaciones históricas de los plegables tipo libro, acercándolos aún más a la experiencia de una tablet sin renunciar a la portabilidad.

Queda por ver cómo implementa Samsung este cambio y si logra convencer a los usuarios, pero todo indica que estamos ante uno de los lanzamientos más interesantes del año en el mundo Android.